ભારત-શ્રીલંકા ટેસ્ટ શ્રેણી ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે લાઈવ જોવી? જાણો સંપૂર્ણ માહિતી
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે 15 ઓગસ્ટથી બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમાશે; ચાલો જાણીએ કે તમે મેચ ક્યાં અને કેવી રીતે લાઈવ જોઈ શકો છો.
Published : August 11, 2026 at 5:37 PM IST
IND vs SL: ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થવાની છે. શ્રેણી પહેલા, ભારતીય ટીમ તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત છે; ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રીલંકાની પરિસ્થિતિઓનો અનુભવ કરાવવા માટે એક વોર્મ-અપ મેચ પણ રમી અને જીતી. આ શ્રેણી ટીમ ઈન્ડિયા માટે મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) નો ભાગ છે. WTC ફાઇનલ માટે દાવેદારીમાં રહેવા માટે, ટીમ ઈન્ડિયાએ આ શ્રેણીની બંને મેચ જીતવી આવશ્યક છે. ચાલો જાણીએ કે તમે ટીવી અને મોબાઇલ પર ભારત વિરુદ્ધ શ્રીલંકા ટેસ્ટ શ્રેણી કેવી રીતે લાઈવ જોઈ શકો છો.
ભારત વિરુદ્ધ શ્રીલંકા ટેસ્ટ શ્રેણી લાઈવ ક્યાં જોવી
ભારત વિરુદ્ધ શ્રીલંકા ટેસ્ટ શ્રેણીના મીડિયા અધિકારો સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પાસે છે; આનો અર્થ એ છે કે ચાહકોએ ટીવી પર મેચ જોવા માટે સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર ટ્યુન ઇન કરવાની જરૂર પડશે. તમે ભારત વિરુદ્ધ શ્રીલંકા ટેસ્ટ મેચનું લાઈવ પ્રસારણ સોની સ્પોર્ટ્સ ચેનલો પર જોઈ શકો છો—વિવિધ ભાષાઓમાં કોમેન્ટ્રી સાથે, પરંતુ મોબાઇલ પર લાઈવ સ્ટ્રીમ જોવા માટે, તમારે SonyLIV નો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડશે. મોબાઇલ પર અથવા ઑનલાઇન મેચ જોવા માટે તમારે ફી ચૂકવવી પડશે.
𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬. 𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐛𝐚𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐬. 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 10, 2026
This Independence Day, #TeamIndia continue their WTC campaign against Sri Lanka in the InsuranceDekho Cup! 🏏
Watch #SLvIND from 15th August, 9 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network & Sony LIV.… pic.twitter.com/ufBqSBO5sP
DD સ્પોર્ટ્સ પર DD ફ્રી ડિશ કનેક્શન દ્વારા પણ મેચ જોઈ શકો છો
જો તમે ભારત વિરુદ્ધ શ્રીલંકા ટેસ્ટ મેચ મફતમાં જોવા માંગતા હો, તો લાઈવ પ્રસારણ DD સ્પોર્ટ્સ પર ઉપલબ્ધ થશે; જોકે, આ માટે DD ફ્રી ડિશ કનેક્શનની જરૂર પડશે. જો તમારી પાસે બીજા પ્રદાતાનું કનેક્શન છે, તો તમે DD સ્પોર્ટ્સ પર મફતમાં મેચ જોઈ શકશો નહીં. કૃપા કરીને નોંધ લો કે આ ટેસ્ટ શ્રેણીનું સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે નહીં, કે તે Jio Hotstar પર જોવા માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.
#TeamIndia is all set to play 2-match Test Series against Sri Lanka in Galle and Colombo.— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) August 7, 2026
Watch all the LIVE action on DD Sports (DD Free Dish)!#SLvIND #TeamIndia@ICC @BCCI pic.twitter.com/I2GAhHDNyq
WTC ફાઇનલ માટે આ શ્રેણી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની ટેસ્ટ શ્રેણી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપનો ભાગ છે, જે ટીમ ઇન્ડિયા માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ બનાવે છે. વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ફાઇનલ માટે દાવેદારીમાં રહેવા માટે, ભારતે આ શ્રેણીની બંને મેચ જીતવી આવશ્યક છે. ટીમ ઇન્ડિયા હાલમાં WTC પોઈન્ટ ટેબલ પર પાંચમા સ્થાને છે; જ્યારે તેઓ નોંધપાત્ર રીતે પાછળ છે, બંને મેચ જીતવાથી તેમના પોઈન્ટ ટકાવારી (PCT) વધશે અને તેમની વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપની આશા જીવંત રહેશે. જોકે, હાર બાબતોને જટિલ બનાવશે - અસરકારક રીતે ટીમ ઇન્ડિયાને ફાઇનલની રેસમાંથી બહાર ફેંકી દેશે. એટલા માટે આ શ્રેણી ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
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