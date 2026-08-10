શું પહેલી ટેસ્ટ મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ જશે? જાણો હવામાન આગાહી અને બંને ટીમોના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ વિશે
ભારત અને શ્રીલંકાની વચ્ચે ટેસ્ટ મેચો પહેલા બંને ટીમોના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ, પિચ રિપોર્ટ અને ગાલેમાં વેધર કેવું રહેશે તેના વિશે જાણો.
Published : August 10, 2026 at 2:33 PM IST
IND vs SL: ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો ટેસ્ટ ક્રિકેટનો આનંદ માણવા માટે તૈયાર છે. ભારત અને શ્રીલંકાની ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે 15 ઓગસ્ટથી બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી શરૂ થવાની છે. ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલ પોતાની ટીમને વિજય તરફ દોરી જવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. દરમિયાન, શ્રીલંકાની ટીમ પોતાના ચાહકોને ઘરઆંગણે ભારત સામે જીતનો આનંદ ભેટ આપવાનો પ્રયાસ કરશે. શ્રીલંકાએ ભારત સામેની આ બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે હજુ સુધી પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી નથી.
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે અત્યાર સુધી શ્રીલંકા સામે પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું છે, જ્યારે શ્રીલંકાની ટીમે ભારત સામે પણ ઉત્તમ ફોર્મ દર્શાવ્યું છે. શ્રીલંકા ઘણીવાર ઘરઆંગણે ભારત માટે એક પ્રબળ પ્રતિસ્પર્ધી સાબિત થાય છે. ચાહકો જાણવા માટે ઉત્સુક હોય છે કે બંને દેશો વચ્ચે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં કઈ ટીમનો હાથ ઉપર છે; તેથી, આજે આપણે ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેના ટેસ્ટ મેચના રેકોર્ડ્સ પર નજર નાખીશું.
5️⃣ days until the red ball excitement begins!— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 10, 2026
Team India is set to ignite the pitch against Sri Lanka in a high-voltage Test series 💥
Watch #SLvIND starting 15th August, 9 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV… pic.twitter.com/1kCer3QkPU
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ટેસ્ટમાં હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 46 ટેસ્ટ મેચ રમાઈ છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે આમાંથી 22 મેચ જીતી છે, જ્યારે શ્રીલંકાની ટીમે 7 મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે. બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી સત્તર મેચ ડ્રો રહી છે. આ આંકડાઓના આધારે, ટીમ ઈન્ડિયા શ્રીલંકા પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે.
The Island Nation has never been an easy conquest. 🌴— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 9, 2026
Can #TeamIndia conquer the dust tracks and clinch the series? 🤔
Watch the #SLvIND 2-Match Test Series, starting 15th August, 9 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV… pic.twitter.com/bcs9PWWOLZ
બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી છેલ્લી પાંચ ટેસ્ટ મેચો પર નજર કરીએ તો, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ત્રણ જીતી છે, જ્યારે શ્રીલંકાની ટીમ એક પણ મેચ જીતી શકી નથી. આ છેલ્લા પાંચ મેચોમાંથી ત્રણ મેચ ડ્રો રહી છે. આમ, અહીં પણ ભારતનો ફાયદો છે.
શ્રીલંકામાં હેડ-ટુ-હેડ ટેસ્ટ રેકોર્ડ
ચાલો શ્રીલંકામાં ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ ટેસ્ટ રેકોર્ડ પર પણ એક નજર કરીએ. બંને ટીમો અત્યાર સુધીમાં ત્યાં કુલ 26 મેચ રમી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે 10 મેચ જીતી છે, જ્યારે શ્રીલંકાની ટીમ ઘરઆંગણે ભારત સામે ફક્ત 7 મેચ જીતી શકી છે. શ્રીલંકાના મેદાન પર બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી નવ મેચ ડ્રો રહી છે. આ આંકડા દર્શાવે છે કે ભારત શ્રીલંકા પર ટોચનું સ્થાન ધરાવે છે.
પહેલી ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન ગાલેમાં હવામાન કેવું રહેશે?
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ મેચ ગાલે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. જોકે, ક્રિકેટ ચાહકો માટે ખરાબ સમાચાર છે: મેચના પાંચેય દિવસે વરસાદની શક્યતા છે, જે કાર્યવાહીમાં વિક્ષેપ પાડી શકે છે. ખરેખર, વરસાદે પ્રેક્ટિસ મેચમાં પણ વિક્ષેપ પાડ્યો હતો, અને હવે ટેસ્ટ મેચ પર પણ અસર પડી શકે છે. અહીં પાંચ દિવસ માટે વરસાદની સંભાવના, તાપમાન, પવનની ગતિ અને ભેજનું સ્તર પર એક નજર...
- પ્રથમ દિવસ: વરસાદની સંભાવના 73%, તાપમાન 31°C થી 26°C, પવનની ગતિ 26 કિમી/કલાક, ભેજ 75%
- બીજો દિવસ: વરસાદની સંભાવના 65%, તાપમાન 30°C થી 28°C, પવનની ગતિ 23 કિમી/કલાક, ભેજ 75%
- ત્રીજો દિવસ: વરસાદની સંભાવના 57%, તાપમાન 30°C થી 28°C, પવનની ગતિ 21 કિમી/કલાક, ભેજ 75%
- ચોથો દિવસ: વરસાદની સંભાવના 56%, તાપમાન 30°C થી 28°C, પવનની ગતિ 13 કિમી/કલાક, ભેજ 75%
- પાંચમો દિવસ: વરસાદની સંભાવના 57%, તાપમાન 30°C થી 26°C, પવનની ગતિ 26 કિમી/કલાક, ભેજ 75%
ગાલેની પિચ કેવી રહેશે?
ગાલે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમની પિચ સામાન્ય રીતે સ્પિન બોલરો માટે ખૂબ જ અનુકૂળ હોય છે. મેચની શરૂઆતમાં તે બેટ્સમેનોને મદદ કરે છે, પરંતુ જેમ જેમ રમત આગળ વધે છે અને પિચ બગડવા લાગે છે, તેમ તેમ સ્પિનરો સંપૂર્ણપણે પ્રભુત્વ મેળવવા લાગે છે; અસમાન ઉછાળો અને ટર્ન બેટિંગને મુશ્કેલ બનાવે છે. જોકે, જો બેટ્સમેન આ મેદાન પર સાવધાનીપૂર્વક રમે છે, તો પણ તેઓ મોટા સ્કોર બનાવી શકે છે.
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