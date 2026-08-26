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IND vs SL કોલંબો ટેસ્ટ: ચોથા દિવસની રમત પૂર્ણ, શ્રીલંકાએ મેળવી લીડ

ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે કોલંબો ટેસ્ટ મેચના ચોથા દિવસે વરસાદને કારણે રમત વહેલી બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.

IND vs SL કોલંબો ટેસ્ટ
IND vs SL કોલંબો ટેસ્ટ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 5:38 PM IST

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IND VS SL DAY-4: કોલંબોમાં ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની બીજી ટેસ્ટ મેચના ચોથા દિવસની રમત અંતિમ સત્ર દરમિયાન વરસાદને કારણે વહેલી બંધ કરવામાં આવી હતી. ફોલોઓન કરવાની ફરજ પડ્યા બાદ, શ્રીલંકાની ટીમે તેમના બીજા દાવમાં 6 વિકેટે 229 રન બનાવી લીધા હતા, જેનાથી કુલ 16 રનની લીડ મળી હતી. ભારત હવે પાંચમા દિવસે બાકીની ચાર વિકેટ ઝડપથી મેળવવાનું લક્ષ્ય રાખશે જેથી તેઓ કોઈપણ લક્ષ્યનો પીછો કરી શકે. ભારત માટે, માનવ સુથારે શ્રીલંકાના બીજા દાવમાં અત્યાર સુધી બે વિકેટ લીધી છે, જ્યારે પ્રસિધ્ધ કૃષ્ણા, મોહમ્મદ સિરાજ, સરંશ જૈન અને રવિન્દ્ર જાડેજાએ એક-એક વિકેટ લીધી છે. ચોથા દિવસની રમતના અંતે, શ્રીલંકા તરફથી સોનલ દિનુષા (7*) અને કેશરા નુવંથા (3*) ક્રીઝ પર હતા.

ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે કોલંબોના સિંહાલીઝ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે બીજી ટેસ્ટ મેચ ચાલી રહી છે. 23 ઓગસ્ટથી શરૂ થયેલી આ સ્પર્ધા હવે પૂર્ણ થવાના આરે છે; ચોથા દિવસની રમત હાલમાં ચાલુ છે. પહેલા બેટિંગ કરતા, ભારતીય ટીમે 138 ઓવરમાં 9 વિકેટે 503 રન પર પોતાનો પહેલો દાવ ડિકલેર કર્યો હતો. આજે - ચોથા દિવસે - ભારતે શ્રીલંકાની ટીમ પર ફોલો-ઓન લાદ્યો હતો. ત્યારબાદ, શ્રીલંકાએ પોતાની બીજી દાવમાં પણ છ વિકેટ ગુમાવી દીધી છે, જે અત્યાર સુધી ફક્ત 16 રનની લીડ ધરાવે છે. પરિસ્થિતિને જોતાં, ભારત પાંચમા દિવસે આરામથી મેચ જીતવા માટે સારી સ્થિતિમાં છે.

શ્રીલંકા પ્રથમ ઇનિંગમાં 290 રનમાં ઓલઆઉટ

ત્રીજા દિવસે 8 વિકેટે 265 રનના રાતના સ્કોરથી શરૂઆત કરતાં, શ્રીલંકાની ટીમ 89.4 ઓવરમાં 290 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. તેઓ ફોલો-ઓન ટાળવામાં નિષ્ફળ ગયા. શ્રીલંકા માટે, સોલન દિનુષાએ 103 રનની ઇનિંગ રમીને સદી ફટકારી. ભારત માટે, પ્રખ્યાત કૃષ્ણ અને માનવ સુથારે ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે સરંશ જૈને પણ ત્રણ વિકેટ લીધી. ભારતે પ્રથમ ઇનિંગના સ્કોરના આધારે શ્રીલંકા પર 213 રનની લીડ સ્થાપિત કરી.

શ્રીલંકાએ બીજી ઇનિંગમાં 6 વિકેટ ગુમાવી

ફોલોઓન પછી બેટિંગ કરતા, શ્રીલંકાની ટીમે ત્રીજા સત્ર દરમિયાન વરસાદે રમતમાં વિક્ષેપ પાડ્યો ત્યાં સુધીમાં, તેમની બીજી ઇનિંગમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 229 રન બનાવી લીધા છે. શ્રીલંકા હવે ભારત પર 16 રનની લીડ ધરાવે છે. ભારત માટે, માનવ સુથારે બીજા ઇનિંગમાં 2 વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે પ્રસિધ્ધ કૃષ્ણા, મોહમ્મદ સિરાજ, રસાંશ જૈન અને રવિન્દ્ર જાડેજાએ એક-એક વિકેટ લીધી હતી.

શ્રીલંકા માટે બીજા ઇનિંગમાં પાસિંદુ સૂરિયાબંદારા સૌથી વધુ સ્કોરર રહ્યો હતો; તે ફક્ત 8 રનથી સદી ચૂકી ગયો હતો, તેણે 173 બોલમાં 10 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા સાથે 92 રન બનાવ્યા હતા. વધુમાં, કમિંદુ મેન્ડિસે અડધી સદીનું યોગદાન આપ્યું હતું, તેણે 92 બોલમાં 2 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા સાથે 55 રન બનાવ્યા હતા.

ભારત માટે જુરેલ અને પડિકલે સદી ફટકારી

ભારત માટે દેવદત્ત પડિકલ અને ધ્રુવ જુરેલે પ્રથમ ઇનિંગમાં સદી ફટકારી હતી. પ્રથમ દિવસે પડિકલે 193 બોલમાં 12 ચોગ્ગા સાથે 117 રનની ઇનિંગ રમી હતી. દરમિયાન, બીજા દિવસે ધ્રુવ જુરેલે 177 બોલમાં 9 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા સાથે 115 રન બનાવી અણનમ રહ્યો હતો.

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