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IND VS SL: ત્રીજા દિવસની રમત પૂર્ણ, શ્રીલંકા પર ફોલો-ઓનનો ખતરો મંડરાયો

ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે કોલંબોમાં બીજી ટેસ્ટ રમાઈ રહી છે. ત્રીજા દિવસની રમત પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ભારતીય ટીમ મજબૂત સ્થિતિમાં છે.

ટીમ ઈન્ડિયા
ટીમ ઈન્ડિયા (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2026 at 7:10 PM IST

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IND VS SL: ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની બીજી ટેસ્ટ મેચના ત્રીજા દિવસની રમત સમાપ્ત થતાં સુધીમાં, શ્રીલંકાની ટીમે તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં 83.4 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 265 રન બનાવી લીધા હતા. ભારતના 503 રનના વિશાળ સ્કોરના જવાબમાં, યજમાન ટીમ હજુ પણ 238 રન પાછળ છે અને ફોલો-ઓનનો ખતરો છે.

શ્રીલંકાને શરૂઆતી ઝટકા લાગ્યા

દિવસની શરૂઆત શ્રીલંકાની ખરાબ રહી; 8 રનમાં 2 વિકેટે શરૂઆત કરતા ટીમને શરૂઆતમાં જ ફટકો પડ્યો. કામિલ મિશ્રા 19 રન બનાવીને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાનો શિકાર બન્યો, જ્યારે કેપ્ટન ધનંજય ડી સિલ્વા પણ માત્ર 8 રન બનાવીને સસ્તામાં પેવેલિયન પાછો ફર્યો. કામિન્દુ મેન્ડિસે 32 રનનું યોગદાન આપ્યું પરંતુ તે પોતાની ઇનિંગ્સને મોટા સ્કોરમાં રૂપાંતરિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયો, અને નિરોશન ડિકવેલા ખાતું ખોલાવ્યા વિના આઉટ થઈ ગયો.

પસિન્દુની શાનદાર બેટીંગ

શરૂઆતના પછાડા પછી, પસિન્દુ સૂરિયાબંદારા અને સોનલ દિનુષાએ શ્રીલંકાની ઇનિંગ્સને સ્થિર કરવાની જવાબદારી સંભાળી. સૂરિયાબંદારાએ 133 બોલમાં 80 રનની ઈનિંગ રમી, જેમાં 9 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો અને રવિન્દ્ર જાડેજા દ્વારા બોલ્ડ થયો. દરમિયાન, બીજા છેડે, સોનલ દિનુષાએ શાનદાર બેટિંગ કરીને 137 બોલમાં 85 રન બનાવ્યા, જેમાં 6 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો અને દિવસની રમત પૂરી થઈ ત્યારે પણ ક્રીઝ પર રહી.

ભારતીય બોલરોનું શાનદાર પ્રદર્શન

ભારતીય બોલરોએ દિવસભર શ્રીલંકા પર દબાણ જાળવી રાખ્યું અને શિસ્તબદ્ધ બોલિંગ કરી. ઝડપી બોલર પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ 14 ઓવરમાં 47 રન આપીને 3 મહત્વપૂર્ણ વિકેટ લીધી, જ્યારે સ્પિનર ​​માનવ સુથારે પણ 21 ઓવરમાં 83 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી. વધુમાં, મોહમ્મદ સિરાજ અને રવિન્દ્ર જાડેજાએ એક-એક વિકેટ લીધી, જ્યારે સારાંશ જૈન એક પણ વિકેટ લેવામાં નિષ્ફળ રહ્યો.

દિનુષા સદીની નજીક

ત્રીજા દિવસની રમતના અંતે, સોનલ દિનુષા (85) લાહિરુ કુમારા (8) સાથે બેટિંગ કરી રહી છે. ભારતીય ટીમ ચોથી સવારે શ્રીલંકાની બાકીની બે વિકેટ ઝડપથી કબજે કરવા, મોટી લીડ મેળવવા અને મેચ પર પોતાની પકડ મજબૂત કરવાના લક્ષ્ય સાથે મેદાનમાં ઉતરશે.

ભારતે 503 રન બનાવ્યા બાદ પોતાનો દાવ ડિકલેર કર્યો

બીજા દિવસે, ભારતે 138 ઓવરમાં બેટિંગ કરીને 9 વિકેટે 503 રન પર પોતાનો દાવ જાહેર કર્યો. ભારત તરફથી પ્રથમ દાવમાં દેવદત્ત પડિકલે 193 બોલમાં 117 રન બનાવ્યા હતા. વધુમાં, ધ્રુવ જુરેલે 177 બોલમાં 115 રન બનાવ્યા. ઋષભ પંત અને કેપ્ટન શુભમન ગિલે પણ અડધી સદી ફટકારી. પંતે 89 બોલમાં 63 રન બનાવ્યા, જેમાં 6 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા ફટકાર્યા - જ્યારે ગિલે 108 બોલમાં 50 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન, રવિન્દ્ર જાડેજાએ 83 બોલમાં 43 રનની ઇનિંગ રમી.

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