IND VS SL: ભારતની આશાઓ પર સોનલ દિનુષાએ પાણી ફેરવ્યું, બીજી ટેસ્ટ મેચ ડ્રો રહી
ભારત અને શ્રીલંકાની ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી મેચ 23 ઓગસ્ટથી કોલંબોના સિંહાલીઝ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાઈ હતી.
Published : August 27, 2026 at 5:44 PM IST
IND vs SL: ભારત અને શ્રીલંકાની ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચેની બીજી ટેસ્ટ મેચ રોમાંચક ડ્રો રહી. પહેલા બેટિંગ કરતા ભારતે 503/9 પર પોતાનો પહેલો દાવ જાહેર કર્યો. જવાબમાં, શ્રીલંકાની ટીમ 290 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ, જેના કારણે ભારતને 213 રનની લીડ મળી. ફોલોઓન માટે મજબૂર બનેલા શ્રીલંકાએ પોતાની બીજી ઇનિંગમાં શાનદાર વાપસી કરી, 429/9નો જંગી સ્કોર બનાવ્યો અને સફળતાપૂર્વક ડ્રો કર્યો. જોકે ભારત બીજી ટેસ્ટમાં જીત મેળવવાથી ચૂકી ગયું, પરંતુ તેઓએ બે મેચની શ્રેણી 1-0થી જીતી લીધી. શ્રીલંકાની સોનલ દિનુષાએ બંને ઇનિંગમાં સદી ફટકારીને મેચ બચાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી.
કોલંબો ટેસ્ટ મેચમાં, ભારતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, અને 9 વિકેટે 503 રન પર પોતાનો પહેલો દાવ જાહેર કર્યો. ટીમ ઇન્ડિયા તરફથી દેવદત્ત પડિકલ અને ધ્રુવ જુરેલે પ્રથમ દાવમાં સદી ફટકારી; પડિકલે 117 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જ્યારે જુરેલ 152 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો. ઋષભ પંતે 63 રનનું યોગદાન આપ્યું. વધુમાં, કેપ્ટન શુભમન ગિલે 50 રન, યશસ્વી જયસ્વાલે 45 અને રવિન્દ્ર જાડેજાએ 43 રન બનાવ્યા. શ્રીલંકા તરફથી, અસિતા ફર્નાન્ડોએ સૌથી વધુ ચાર વિકેટ લીધી, જ્યારે પ્રભત જયસૂર્યા અને કેશરા નુવંતાએ બે-બે વિકેટ લીધી.
Sri Lanka’s resilience with the bat ensures that only three wickets fall on the final day. The two teams shake hands after a hard-fought Test, which ends in a draw.#TeamIndia win the series 1-0.— BCCI (@BCCI) August 27, 2026
Details - https://t.co/Uh4Xgn8rB5 pic.twitter.com/spxoqmBzct
શ્રીલંકાની પહેલી ઇનિંગ 290 રનમાં સમેટાઈ
ભારતના પ્રથમ ઇનિંગના 503 રનના જવાબમાં, શ્રીલંકાની ટીમ ફોલોઓન ટાળવામાં પણ નિષ્ફળ ગઈ, તેમનો પહેલો ઇનિંગ 290 રનમાં સમાપ્ત થઈ ગયો. શ્રીલંકા માટે યુવા બેટ્સમેન સોનલ દિનુષાએ પ્રથમ ઇનિંગમાં શાનદાર સદી ફટકારી; તેણે 103 રનની ઇનિંગ સાથે ટીમના પ્રયાસને મજબૂત બનાવ્યો, જ્યારે પાસિન્દુ સૂરિયાબંદરાએ 80 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. કમિન્દુ મેન્ડિસે 32 રનનું યોગદાન આપ્યું. ટીમ ઇન્ડિયા માટે, માનવ સુથાર અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા શ્રેષ્ઠ બોલર રહ્યા, જેમણે ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લીધી. વધુમાં, સરાંશ જૈને બે વિકેટ લીધી, જ્યારે મોહમ્મદ સિરાજ અને રવિન્દ્ર જાડેજાએ એક-એક વિકેટ લીધી.
જ્યારે શ્રીલંકાની ટીમ ભારતના પ્રથમ દાવના કુલ સ્કોરના જવાબમાં 290 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ, ત્યારે ભારતીય ટીમે ફોલો-ઓન લાગુ કર્યું. એવું લાગે છે કે ફોલો-ઓન લાગુ કરવાથી ટીમ ઈન્ડિયા પર વિપરીત અસર પડી; સોનલ દિનુષા અને કેશરા નુવંથાએ શ્રીલંકાને ચોથા દિવસે ઓલઆઉટ થવાથી બચાવી અને મેચને પાંચમા દિવસ સુધી લંબાવી. ચોથા દિવસની રમત સમાપ્ત થતાં સુધીમાં, શ્રીલંકાએ છ વિકેટ ગુમાવીને 229 રન બનાવી લીધા હતા.
Sonal Dinusha, take a bow 🙌— Cricinfo (@cricinfo) August 27, 2026
The eighth Sri Lanka batter to score two hundreds in a Test match - it's his third in four innings this series 😮 pic.twitter.com/lYbuZpEwFE
સોનલ દિનુષાએ સદી ફટકારી
પાંચમા દિવસે, સોનલ દિનુષા અને કેશરા નુવંતાએ સાતમી વિકેટ માટે 112 રનની ભાગીદારી કરી, જેનાથી મેચ ટીમ ઈન્ડિયાની પકડમાંથી બહાર થઈ ગઈ. કેશરા નુવંતાના આઉટ થયા પછી, સોનાલે લાહિરુ કુમારા સાથે મળીને ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી, રમતને દિવસના ત્રીજા અને અંતિમ સત્ર સુધી લંબાવીને ડ્રો કરાવવાની ફરજ પાડી; ભારતીય બોલરો સફળતા માટે નિરર્થક શોધમાં રહ્યા. લાહિરુ કુમારાએ ક્રીઝ પર નોંધપાત્ર ધીરજ દર્શાવી, 90 બોલમાં 12 રન બનાવી અણનમ રહ્યા.
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