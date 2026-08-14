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આવતીકાલે ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે પ્રથમ ટેસ્ટ, જાણો મેચ કેટલા વાગ્યે શરુ થશે અને ફ્રીમાં ક્યાં જોઈ શકશો

ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ટેસ્ટ શ્રેણી શરૂ થવા જઈ રહી છે. બે મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચ 15 ઓગસ્ટથી ગાલેમાં રમાશે.

આવતીકાલે ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની પ્રથમ ટેસ્ટ
આવતીકાલે ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની પ્રથમ ટેસ્ટ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 4:04 PM IST

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IND VS SL MATCH TIMING: ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી શરૂ થવામાં હવે થોડા કલાકો બાકી છે. લાંબા વિરામ બાદ, ટીમ ઈન્ડિયા ફરી એકવાર મેદાનમાં ઉતરવા માટે તૈયાર છે. ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) ના સંદર્ભમાં આ શ્રેણી બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. શ્રેણીની પહેલી મેચ 15 ઓગસ્ટ, શનિવારથી ગાલેમાં રમાશે.

ભારતીય ટીમ ગાલે પહોંચી

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં શ્રીલંકાના પ્રવાસે છે, જ્યાં બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી શરૂ થવાની છે. ટીમ પહેલા કોલંબો પહોંચી હતી, જ્યાં તેઓએ ત્રણ દિવસની પ્રેક્ટિસ મેચ રમી હતી. મજબૂત પ્રદર્શન દર્શાવતા, ભારતીય ટીમે તે રમતમાં શાનદાર વિજય મેળવ્યો હતો. તેઓ હવે પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ માટેના સ્થળ ગાલે પહોંચ્યા છે. ભારતીય ખેલાડીઓ તેમના સમયપત્રક વચ્ચે પ્રેક્ટિસ સત્રોમાં પણ ફિટ થઈ રહ્યા છે. આ સ્પર્ધા મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) નો ભાગ છે.

પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ સવારે 10 વાગ્યે શરૂ થશે

મેચના સમયની વાત કરીએ તો, ભારત અને શ્રીલંકાના સમય ઝોન વચ્ચે બહુ ઓછો તફાવત છે; તેથી, મેચ વિદેશમાં રમાઈ રહી છે તે હકીકતનો ખાસ પ્રભાવ પડશે નહીં. ગાલેમાં પ્રથમ મેચ સવારે 10:00 વાગ્યે (IST) શરૂ થશે; ટોસ અડધો કલાક વહેલા, સવારે 9:30 વાગ્યે થશે, ત્યારબાદ મેચ શરૂ થશે. ટેસ્ટ ક્રિકેટના એક માનક દિવસે 90 ઓવરની રમત હોય છે, જેનો અર્થ એ થાય કે મેચ લગભગ સાંજે 5:00 અથવા 5:30 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહી શકે છે.

ભારત વિરુદ્ધ શ્રીલંકા ટેસ્ટ શ્રેણી લાઈવ ક્યાં જોવી

ભારત વિરુદ્ધ શ્રીલંકા ટેસ્ટ શ્રેણીના મીડિયા અધિકારો સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પાસે છે; આનો અર્થ એ છે કે ચાહકોએ ટીવી પર મેચ જોવા માટે સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર ટ્યુન ઇન કરવાની જરૂર પડશે. તમે ભારત વિરુદ્ધ શ્રીલંકા ટેસ્ટ મેચનું લાઈવ પ્રસારણ સોની સ્પોર્ટ્સ ચેનલો પર જોઈ શકો છો—વિવિધ ભાષાઓમાં કોમેન્ટ્રી સાથે, પરંતુ મોબાઇલ પર લાઈવ સ્ટ્રીમ જોવા માટે, તમારે SonyLIV નો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડશે. મોબાઇલ પર અથવા ઑનલાઇન મેચ જોવા માટે તમારે ફી ચૂકવવી પડશે.

લાઈવ પ્રસારણ DD સ્પોર્ટ્સ પર ઉપલબ્ધ થશે

જો તમે ભારત વિરુદ્ધ શ્રીલંકા ટેસ્ટ મેચ મફતમાં જોવા માંગતા હો, તો લાઈવ પ્રસારણ DD સ્પોર્ટ્સ પર ઉપલબ્ધ થશે; જોકે, આ માટે DD ફ્રી ડિશ કનેક્શનની જરૂર પડશે. જો તમારી પાસે બીજા પ્રદાતાનું કનેક્શન છે, તો તમે DD સ્પોર્ટ્સ પર મફતમાં મેચ જોઈ શકશો નહીં. કૃપા કરીને નોંધ લો કે આ ટેસ્ટ શ્રેણીનું સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે નહીં, કે તે Jio Hotstar પર જોવા માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.

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