IND vs SA: હાર્ડ હિટિંગ હાર્દિક પંડ્યા, ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને આપ્યો 176 રનનો લક્ષ્યાંક
હાર્દિક પંડ્યાના શાનદાર 59 (28) રનના લીધે ભારતીય ટીમે પહેલા બેટિંગ કરતા 175 રન બનાવ્યા.
Published : December 9, 2025 at 8:54 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ કટકના બારાબતી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ભારતના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન એડન માર્કરામે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતર્યા. માર્કરામે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, સૂર્યાને પહેલા બેટિંગ કરવાનું આમંત્રણ આપ્યું.
ટોસ હાર્યા બાદ ભારતની બેટિંગ
કટકમાં બીજા દાવમાં વધુ ઝાકળ પડવાની શક્યતા છે. તેથી, દક્ષિણ આફ્રિકાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ મેચ શુભમન ગિલ, જસપ્રીત બુમરાહ અને હાર્દિક પંડ્યાની ભારતીય ટીમમાં વાપસી દર્શાવે છે. ટીમ ઈન્ડિયા બે સ્પિનર અને બે ફાસ્ટ બોલરને મેદાનમાં ઉતારશે.
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have been put into bat first.
ટોસમાં બંને કેપ્ટનોએ શું કહ્યું?
ટોસ જીત્યા પછી, એડન માર્કરામે કહ્યું, "અમે પહેલા બોલિંગ કરીશું. અહીં ઘણું ઝાકળ છે, જે આખી મેચ દરમિયાન ચાલુ રહી શકે છે, પરંતુ તે થોડી વાર પછી વધી શકે છે. તમારે પોતાને યોગ્ય માનસિકતામાં લાવવાની જરૂર છે. આ વર્લ્ડ કપ માટે ઉત્તમ તૈયારી છે." પરિસ્થિતિની દ્રષ્ટિએ તે ખૂબ સારું રહેશે. અમે દક્ષિણ આફ્રિકામાં આવું વાતાવરણ બનાવી શકતા નથી, તેથી અમે તેનો સંપૂર્ણ લાભ લેવા માંગીએ છીએ.
Presenting #TeamIndia's Playing XI for the 1⃣st T20I 🙌
ટોસ હાર્યા પછી, સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું, "વિકેટ જોયા પછી અમે થોડા મૂંઝવણમાં હતા, ગઈકાલે તે થોડું લીલુંછમ દેખાતું હતું. અમે પહેલા બેટિંગ કરીને ખુશ છીએ, અમે તેનો સંપૂર્ણ લાભ લેવા અને બચાવ કરવા માંગીએ છીએ. ઝાકળ બોલરો માટે થોડું મુશ્કેલ બનાવે છે, તે લાંબા સમય સુધી રહેશે. તેના વિશે વિચારશો નહીં, તેને પડકાર તરીકે લો. ઓસ્ટ્રેલિયામાં અમારી સારી શ્રેણી હતી, હવે અમે દક્ષિણ આફ્રિકા અને પછી ન્યુઝીલેન્ડ સામે રમીશું. આ સારી તૈયારી છે. જે ખેલાડીઓ બહાર છે તેમાં સંજુ સેમસન, કુલદીપ યાદવ, વોશિંગ્ટન સુંદર અને હર્ષિત રાણા છે."
Toss Update 🪙
🇿🇦 South Africa have won the toss and elected to Bowl first.
The return of David Miller and Anrich Nortje brings an extra spark to #TheProteas Men! 🔥
Here's how we line up for the opening match of the series. 🏏
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની પ્લેઈંગ-11
ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), અક્ષર પટેલ, જસપ્રિત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી, અર્શદીપ સિંહ.
દક્ષિણ આફ્રિકા: ક્વિન્ટન ડી કોક (વિકેટકીપર), એડન માર્કરામ (કેપ્ટન), ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, ડેવિડ મિલર, ડોનોવન ફરેરા, માર્કો જોન્સન, કેશવ મહારાજ, લુથો સિપામલા, લુંગી એનગિડી, એનરિક નોર્ટજે.
