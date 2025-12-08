આવતીકાલે કટકમાં ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા T20 મુકાબલો, જાણો કોનું પલડું રહેશે ભારે
ચાલો ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેના T20 મેચના રેકોર્ડ પર એક નજર કરીએ.
Published : December 8, 2025 at 8:45 PM IST
હૈદરાબાદ: સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વ હેઠળની ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ મંગળવાર, 9 ડિસેમ્બરથી દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પાંચ મેચની T20I શ્રેણી શરૂ કરશે. શ્રેણીની પહેલી મેચ ઓડિશાના કટકના બારાબતી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:00 વાગ્યે રમાશે, જેમાં ટોસ સાંજે 6:30 વાગ્યે થશે.
દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન એડન માર્કરામ પાસે ટેસ્ટ શ્રેણી પછી T20I શ્રેણી જીતવાની તક હશે, પરંતુ તેમને સૂર્યાની ટીમ તરફથી મુશ્કેલ પડકારનો સામનો કરવો પડશે. ભારતે સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વ હેઠળ કુલ આઠ શ્રેણી રમી છે, જેમાંથી સાત જીતી છે અને એક ડ્રો રહી છે. ભારતે તેમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ એક પણ શ્રેણી હાર્યું નથી. તો, તે પહેલાં, ચાલો ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ પર એક નજર કરીએ.
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે T20 મેચો અત્યાર સુધીમાં રમાઈ છે. ભારતે 18 મેચો જીતી છે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાએ ફક્ત 12 મેચો જીતી છે. આ બંને ટીમો વચ્ચે ફક્ત એક જ મેચ ડ્રો રહી છે. પરિણામે, ભારત આફ્રિકન ટીમ પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે.
દક્ષિણ આફ્રિકા 10 વર્ષ પછી ભારત સામે શ્રેણી જીતવાનું લક્ષ્ય રાખશે. આફ્રિકા 10 વર્ષમાં ભારત સામે T20 શ્રેણી જીતી શક્યું નથી. દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારત સામે ફક્ત બે વાર દ્વિપક્ષીય T20 શ્રેણી જીતી છે. તેમનો પહેલો શ્રેણી વિજય 2012 માં થયો હતો. તે સમયે, બંને ટીમો વચ્ચે એક મેચની T20 શ્રેણી રમાઈ હતી, જે દક્ષિણ આફ્રિકાએ જીતી હતી. આ પછી, આફ્રિકાએ 2015 માં ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી 2-0 થી જીતી હતી.
હવે, દક્ષિણ આફ્રિકા સતત ત્રીજી શ્રેણી જીતવાનું લક્ષ્ય રાખશે, જ્યારે ભારત તેમને કચડી નાખવા અને સતત 10 T20I શ્રેણી જીતને લંબાવવાનું લક્ષ્ય રાખશે. ભારતે તેમની છેલ્લી 10 દ્વિપક્ષીય T20I શ્રેણીમાંથી નવ જીતી છે, જેમાંથી એક શ્રેણી 2023/24 માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે હતી. આ ત્રણ મેચની શ્રેણી 1-1 થી ડ્રો રહી હતી. હવે, ભારત આ ઘરઆંગણે શ્રેણી જીતીને ધમાલ મચાવશે.
