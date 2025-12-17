આજે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ચોથી T20 મેચ, સૂર્યકુમાર અને ગિલ પર રહેશે નજર
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી ચાલી રહી છે.
Published : December 17, 2025 at 1:22 PM IST
IND VS SA : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ચોથી T20I આજે સાંજે 7:00 વાગ્યે અટલ બિહારી વાજપેયી એકાના સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ભારત આ સિરીઝમાં 2-1 થી આગળ છે. ફરી એકવાર, લખનૌનું એકાના સ્ટેડિયમ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટથી ધમધમતું રહેશે. ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ મેચોને બાદ કરતાં, બે વર્ષથી વધુ સમયમાં લખનૌમાં આ પહેલી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ હશે.
મેચ પહેલા, ભારતીય ઓલરાઉન્ડર શિવમ દુબેએ તેના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને ઉપ-કેપ્ટન શુભમન ગિલનો બચાવ કર્યો છે. બંને ફોર્મમાં નથી, પરંતુ શિવમ દુબે દાવો કરે છે કે તેઓ ફોર્મમાં પાછા ફરશે અને ઉત્તમ ક્રિકેટ રમશે. દરમિયાન, દક્ષિણ આફ્રિકાના બોલર એનરિચ નોર્ટજેએ દાવો કર્યો છે કે તેમની ટીમ આ મેચમાં ભારતને હરાવીને પાછા લડશે અને શ્રેણી સમાન કરશે.
મેચ પહેલાની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં, ઓલરાઉન્ડર શિવમ દુબેએ કહ્યું કે, લખનૌ ધર્મશાળા કરતા થોડું ઓછું ઠંડુ છે, પરંતુ તે એટલું ઠંડુ પણ નથી. અમને આશા છે કે ઝાકળનું પ્રમાણ ઓછું કરવા માટે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરીશું. મેચ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે, અને ત્યાં સુધીમાં ઝાકળ ખૂબ ભારે હશે. તેથી, અમે ભીના બોલથી બોલિંગ અને ફિલ્ડિંગનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. આ પ્રેક્ટિસ અમને બોલિંગ અને ફિલ્ડિંગમાં મદદ કરે છે.
Ind vs SA I 4th T20Is#TeamIndia is all set to step onto the pitch, aiming to clinch the 4th T20I and seal the series.— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) December 17, 2025
With #MenInBlue having put the Proteas on the back foot in the last game, can they carry the momentum forward once again?#INDvSA #T20I #Cricket #MatchDay… pic.twitter.com/kPQsngrKKK
શિવમ દુબેએ સૂર્યકુમાર યાદવ અને શુભમન ગિલનો બચાવ કર્યો
કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને શુભમન ગિલના ખરાબ ફોર્મ અંગે તેમણે કહ્યું, "સૂર્યકુમાર યાદવ એક વિસ્ફોટક બેટ્સમેન છે. તે હંમેશા વિરોધી ટીમમાં ડર પેદા કરે છે. તે તમને ગમે ત્યારે મેચ જીતાડી શકે છે. હું તેની સાથે લાંબા સમયથી રમી રહ્યો છું. તેનો પ્લેયર ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ લગભગ વિરાટ કોહલી જેટલો જ છે. તેથી, તેની બેટિંગ વિશે કોઈ શંકા નથી. તે 360 ડિગ્રીનો બેટ્સમેન છે. બીજી બાજુ, શુભમન ગિલ પણ એક તેજસ્વી બેટ્સમેન છે, ફક્ત ફોર્મમાં નથી, જે ગમે ત્યારે પાછો આવી શકે છે."
📍 Lucknow— BCCI (@BCCI) December 17, 2025
Geared up for the 4⃣th T20I! 👍#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/xRr3F6s0Zr
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ભારતીય ટીમના નબળા પ્રદર્શન અંગે, દુબેએ કહ્યું, "જ્યારે હું ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમું છું ત્યારે હું આ પ્રશ્નનો વધુ સારી રીતે જવાબ આપી શકું છું. જોકે, હું કહીશ કે ઉતાર-ચઢાવ આવે છે. ટીમ લાંબા સમયથી સારું રમી રહી છે અને ટેસ્ટમાં સારું પ્રદર્શન કરતી રહેશે."
બીજું, દક્ષિણ આફ્રિકાના ઝડપી બોલર નોર્ટજે નોર્ટજેએ મીડિયા સાથે વાત કરતા કહ્યું, "અમે વળતો જવાબ આપીશું." અમે શાનદાર પ્રદર્શન કરવા, શ્રેણી બરાબર કરવા, આગામી મેચ જીતવા અને પછી ટેસ્ટ પછી T20 શ્રેણી જીતવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છીએ.
ઉત્તર પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન (UPCA) ના મીડિયા મેનેજર મોહમ્મદ ફહીમ કહે છે, "એકાના સ્ટેડિયમે લખનૌને ક્રિકેટનું કેન્દ્ર બનાવ્યું છે. પહેલાં, અમારા ખેલાડીઓ કાનપુર અથવા દિલ્હી જતા હતા, પરંતુ હવે તેઓ ઘરે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની પ્રેક્ટિસ અને મેચો મેળવી રહ્યા છે." 17 ડિસેમ્બરે ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા મેચ આ સ્ટેડિયમમાં યોજાવાની અપેક્ષા છે, જેમાં આશરે 50,000 દર્શકોની ક્ષમતા છે. ટિકિટનું વેચાણ અંતિમ તબક્કામાં છે, અને ચાહકોમાં જબરદસ્ત ઉત્સાહ છે.
ખેલાડીઓ પ્રેક્ટિસમાં પરસેવો પાડી રહ્યા છે
બંને ટીમોએ એકાના સ્ટેડિયમ ખાતે ચોથી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ પહેલા જોરશોરથી પ્રેક્ટિસ કરી. પહેલા દક્ષિણ આફ્રિકા અને પછી ભારતીય ટીમે મંગળવારે મોડી રાત્રે ધુમ્મસમાં એકાના ખાતે સખત મહેનત કરી. ભારતીય ટીમ આ મેચ જીતીને શ્રેણી સીલ કરવાનો પ્રયાસ કરશે. ભારત હાલમાં પાંચ મેચની શ્રેણીમાં બે-એકથી આગળ છે. આજે ભારતની જીત સાથે, પાંચમી ટી20 મેચ માત્ર ઔપચારિકતા બની જશે. બીજી તરફ, દક્ષિણ આફ્રિકા પણ બદલો લેવા માટે તૈયાર છે.
એકાના સ્ટેડિયમમાં પાછળથી બેટિંગ કરતી ટીમોનો રેકોર્ડ સારો છે. ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટ પણ ઇચ્છે છે કે ટીમ ટોસ જીતીને ઝાકળ ઘટાડવા માટે પહેલા ફિલ્ડિંગ કરે. શિવમ દુબેએ પણ આ વાત સ્વીકારી.
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની સંભવિત પ્લેઈંગ-11
ભારત - અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી.
દક્ષિણ આફ્રિકા - રીઝા હેન્ડ્રીક્સ, ક્વિન્ટન ડી કોક (વિકેટકીપર), એઈડન માર્કરમ (કેપ્ટન), ડેવાલ્ડ બ્રુઈસ, ટ્રીસ્ટન સ્ટબ્સ, ડોનોવન ફરેરા, માર્કો જેન્સેન, કોર્બિન બોશ, એનરિક નોર્ટજે, લુંગી એનગીડી, ઓટ્ટનીલ બાર્ટમેન.
