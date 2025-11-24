ETV Bharat / sports

બેજવાબદાર કેપ્ટન! ઋષભ પંતને ચાહકોએ ઠપકો આપ્યો અને સોશિયલ મીડિયા પર ભારે ટ્રોલ કર્યો

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ટેસ્ટ કેપ્ટન ઋષભ પંત પર ચાહકોએ ભારે પ્રહારો કર્યા છે અને તેમને ભારે ટ્રોલ કર્યો છે.

ઋષભ પંત
ઋષભ પંત (AP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 24, 2025 at 6:10 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીની બીજી મેચ ગુવાહાટીમાં રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયા દક્ષિણ આફ્રિકા સામે સંપૂર્ણપણે લાચાર દેખાઈ રહી છે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ પ્રથમ ઇનિંગમાં 489 રન બનાવ્યા હતા, અને તેના જવાબમાં, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે 67 ઓવરમાં 174 રનમાં 7 વિકેટ ગુમાવી દીધી છે. આ મેચમાં ઋષભ પંત ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર પંતને ભારે ટ્રોલ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ ટ્રોલિંગ પાછળનું કારણ અમે સમજાવીશું.

ખરેખર, એક કેપ્ટન પાસેથી ટીમની કમાન મજબૂતીથી સંભાળવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં, ચાહકો અપેક્ષા રાખે છે કે તે પોતાની ટીમને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાંથી બહાર કાઢશે. જ્યારે પંત પહેલી ઇનિંગમાં બેટિંગ કરવા આવ્યો ત્યારે ટીમે 105 રનમાં 6 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. આવી સ્થિતિમાં, તેણે પોતાની ટીમને આગળ લઈ જવી પડી અને વિકેટ બચાવતી વખતે રન બનાવવા પડ્યા. પરંતુ આવી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં પણ પંતે એક બેજવાબદાર શોટ રમ્યો અને આઉટ થઈ ગયો.

ચાહકોએ ઋષભ પંત પર પ્રહારો કર્યા

જ્યારે તેની ટીમને સૌથી વધુ રન બનાવવાની અપેક્ષા હતી, ત્યારે તેણે બિનજરૂરી શોટ રમ્યો. ભારતીય કેપ્ટને 38મી ઓવરમાં માર્કો જેનસેનની બોલ પર આગળ વધવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ બોલ ધાર લઈને કીપરના ગ્લોવ્સમાં ગયો. મેચની પહેલી ઇનિંગમાં પંત 8 બોલમાં 7 રન બનાવીને આઉટ થયો. આ પછી, સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકોએ પંતને ટ્રોલ કરવાનું શરૂ કર્યું, તેને બેજવાબદાર કેપ્ટન ગણાવ્યો. ઘણા સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે પંત વિશે અપમાનજનક ટિપ્પણીઓ લખી.

અત્યાર સુધીની મેચ કેવી રહી છે?

આ મેચની વાત કરીએ તો, દક્ષિણ આફ્રિકાએ બીજા દિવસે પોતાની પહેલી ઈનિંગમાં 151.1 ઓવરમાં 10 વિકેટ ગુમાવીને 489 રન બનાવ્યા હતા. ભારત હવે મેચના ત્રીજા દિવસે 63 ઓવરમાં 7 વિકેટે 165 રન બનાવી ચૂક્યું છે. વોશિંગ્ટન સુંદર 27 અને કુલદીપ યાદવ 11 રન બનાવીને રમતમાં છે.

