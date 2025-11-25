ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની બીજી ટેસ્ટ મેચનો આજે ચોથો દિવસ, મહેમાનનું પલડું ભારે
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે બીજી ટેસ્ટ મેચમાં ચોથો દિવસની રમત રમાઈ રહી છે.
Published : November 25, 2025 at 10:45 AM IST
હૈદરાબાદ: ગુવાહાટીના બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની બીજી ટેસ્ટ મેચનો ચોથો દિવસ ચાલી રહ્યો છે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ ચોથા દિવસની શરૂઆત તેમના બીજા દાવમાં 26/0 થી કરી હતી, જેમાં એક પણ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 53 રન બનાવ્યા હતા. એડન માર્કરામ 18 અને રાયન રિકેલ્ટન 32 રન બનાવીને બેટિંગ કરી રહ્યા છે.
અત્યાર સુધી મેચ કેવી રહી?
આ મેચમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો, જેમાં 151.1 ઓવરમાં 10 વિકેટ ગુમાવીને 489 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ પ્રથમ દાવના ત્રીજા દિવસે 83.5 ઓવરમાં 201 રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. આનાથી દક્ષિણ આફ્રિકાને ભારત પર 288 રનની લીડ મળી ગઈ. દક્ષિણ આફ્રિકાએ હવે બીજી દાવમાં ઉત્તમ બેટિંગ કરીને ભારત પર પોતાની લીડ 350 થી વધુ કરી દીધી છે.
2ND Test. WICKET! 28.1: Aiden Markram 29(84) b Ravindra Jadeja, South Africa 74/2 https://t.co/Wt62QebbHZ #TeamIndia #INDvSA #2ndTest @IDFCfirstbank— BCCI (@BCCI) November 25, 2025
યશસ્વી જયસ્વાલ પ્રથમ દાવમાં ભારત માટે સૌથી વધુ સ્કોરર હતા. તેણે 97 બોલમાં 7 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગાની મદદથી 58 રન બનાવ્યા. વોશિંગ્ટન સુંદરે પણ 92 બોલમાં 2 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગાની મદદથી 48 રન બનાવ્યા. ટીમ તરફથી કેએલ રાહુલે 22 રન, સાઈ સુદર્શને 15 રન અને કુલદીપ યાદવે 19 રનનું યોગદાન આપ્યું. દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી માર્કો જેનસેને 6 વિકેટ અને સિમોન હાર્મરે 3 વિકેટ લીધી.
After a Marco Jansen 6-fa, South Africa chose not to inflict India with an embarrassing home follow-on.— Fox Cricket (@FoxCricket) November 24, 2025
But the tourists are still nearing a famous #INDvSA series win >> https://t.co/vNoOVmC7r2 pic.twitter.com/DOkY474EOI
આ પહેલા, સેનુરન મુથુસામીએ દક્ષિણ આફ્રિકાની પહેલી ઇનિંગમાં 109 રનની સદી ફટકારી હતી. તેણે 206 બોલમાં 10 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાની મદદથી 109 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે માર્કો જેનસેન સદી ચૂકી ગયો હતો. તેણે 91 બોલમાં 6 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાની મદદથી 93 રન બનાવ્યા હતા. ભારત તરફથી કુલદીપ યાદવે સૌથી વધુ 4 વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે જસપ્રીત બુમરાહ, રવિન્દ્ર જાડેજા અને મોહમ્મદ સિરાજે 2-2 વિકેટ લીધી હતી.
