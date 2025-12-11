IND vs SA T20: વરુણ ચક્રવર્તીએ ભારતને અપાવી પહેલી સફળતા, રીઝા હેન્ડ્રિક્સ 8 રનમાં આઉટ
India vs South Africa 2nd T20: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે બીજી ટી20 મેચમાં ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
Published : December 11, 2025 at 7:18 PM IST
ચંદીગઢ: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની બીજી મેચ ન્યૂ ચંદીગઢના મુલ્લાનપુર ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ભારતના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન એડન માર્કરામે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતર્યા. સૂર્યાએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, માર્કરામને પહેલા બેટિંગ કરવાનું આમંત્રણ આપ્યું. દક્ષિણ આફ્રિકાને ચોથી ઓવરમાં પહેલો ઝટકો લાગ્યો. રીઝા હેન્ડ્રિક્સ 8 રન બનાવીને વરુણ ચક્રવર્તીનો શિકાર બન્યો હતો.
આફ્રિકન ટીમમાં ત્રણ મોટા ફેરફારો
ભારતીય ટીમે આ મેચમાં પાછલી મેચની વિજેતા ટીમ સાથે પ્રવેશ કર્યો, તેમની પ્લેઇંગ ઇલેવન યથાવત રાખી. દક્ષિણ આફ્રિકાએ પણ તેમની ટીમમાં ત્રણ ફેરફારો કર્યા. ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, કેશવ મહારાજ અને એનરિચ નોર્ટજેને બહાર કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે રીઝા હેન્ડ્રિક્સ, જ્યોર્જ લિન્ડે અને ઓટનિલ બાર્ટમેનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. ટોસ પછી, ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ટિકિટ વેચાણની જાહેરાત મેદાન પરથી કરવામાં આવી હતી.
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have won the toss and elected to bowl first.— BCCI (@BCCI) December 11, 2025
Updates ▶️ https://t.co/japA2CIofo#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/8tJ7yPziRH
ટોસમાં બંને કેપ્ટનોએ શું કહ્યું
ટોસ જીત્યા પછી, ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું, "અમે પહેલા બોલિંગ કરીશું. થોડું ઝાકળ છે, તેથી પહેલા બોલિંગ કરવી એ એક સારો વિકલ્પ છે. આ એક શાનદાર મેદાન છે. અહીં પહેલી મેન્સ ગેમ છે, તેથી હું ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું. છોકરાઓ માટે તેમની જવાબદારી સમજવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તે વિકેટ પર સ્કોર 175 થી ઉપર હતો. અમારા બોલરોએ ખૂબ જ સારો પ્રયાસ કર્યો. તેઓ જે સંતુલન પૂરું પાડે છે તે અદ્ભુત છે. તેઓ જે રીતે પોતાની શાંત અને સંતુલિત ઓવર જાળવી રાખે છે તે પણ ટીમ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. અમે એ જ ટીમ સાથે રમીશું."
ટોસ હાર્યા પછી, દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન એડન માર્કરામે કહ્યું, "જો અમે ટોસ જીત્યા હોત તો અમે પણ બોલિંગ કરી હોત. વિકેટ ખૂબ સારી લાગે છે. હવે અમારે બોર્ડ પર રન મૂકવાની અને તેમના પર દબાણ લાવવાની જરૂર છે. હંમેશા કંઈક શીખવાનું રહે છે. આપણે વસ્તુઓને ઊંડાણપૂર્વક સમજવાની જરૂર છે. અમે સારો કુલ સ્કોર કરવા માંગીએ છીએ. અમારી ટીમમાં ત્રણ ફેરફારો છે. રીઝા લિન્ડે અને બાર્ટમેન આવ્યા છે."
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની પ્લેઈંગ 11
ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), અક્ષર પટેલ, જસપ્રિત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી, અર્શદીપ સિંહ.
દક્ષિણ આફ્રિકા: રીઝા હેન્ડ્રિક્સ, ક્વિન્ટન ડી કોક (વિકેટકીપર), એઈડન માર્કરામ (કેપ્ટન), ડેવાલ્ડ બ્રુઈસ, ડેવિડ મિલર, ડોનોવન ફરેરા, જ્યોર્જ લિન્ડે, માર્કો જોન્સન, લુથો સિપામલા, લુંગી એનગિડી, ઓથનીલ બાર્ટમેન.
આ પણ વાંચો: