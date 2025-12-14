આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રોમાંચક મુકાબલો, જાણો ક્યાંથી જોવા મળશે LIVE ?
આજે 14 ડિસેમ્બર રવિવારે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રોમાંચક મુકાબલો થવા જઈ રહ્યો છે, ચાલો આ મેચને લઇને વિસ્તારથી જાણીએ.
Published : December 14, 2025 at 9:20 AM IST
હૈદરાબાદ: ક્રિકેટના મેદાન પર જ્યારે જ્યારે ભારત અને પાકિસ્તાન આમને-સામને ટકરાઈ છે, ત્યારે ત્યારે વિશ્વભરના ક્રિકેટ ચાહકો આ મેચને ખૂબ જ ઉત્સુક્તાથી જુએ છે. જ્યારે આ બે કટ્ટર હરીફ ટીમો મેદાન પર એકબીજાની સામ-સામે આવે છે, ત્યારે ક્રિકેટપ્રેમીઓનો ઉત્સાહ ચરમસીમાએ હોય છે. ભારત-પાકિસ્તાનની મેચ ભલે સિનિયર ટીમો વચ્ચે હોય કે જુનિયર ટીમો વચ્ચે, બંને દેશોના ચાહકોમાં ક્રેઝ એટલો જ વધારે હોય છે.
હવે ફરી એકવાર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ક્રિકેટ મેચ રમાવાની છે. ચાહકો આ મેચને લઈને ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે. ક્રિકેટ પ્રેમીઓ આ મેચ ક્યારે, ક્યાં રમાશે, ક્યારે રમાશે તે જાણવા માટે ખૂબ જ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તેઓ આ મેચનું લાઈવ પ્રસારણ ક્યાં જોઈ શકશે? તો, આજે અમે તમને તેના વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.
Big stage. Rising force. Boss Baby takes charge. 👊— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) December 13, 2025
Watch Vaibhav Sooryavanshi vs Pakistan tomorrow from 10:30 AM, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #DPWorldMensU19AsiaCup2025 #SonyLIV pic.twitter.com/zs0unFBEgw
ભારત-પાકિસ્તાન મેચ ક્યારે રમાશે?
અંડર-19 એશિયા કપ 2025 હાલમાં દુબઈમાં ODI ફોર્મેટમાં રમાઈ રહ્યો છે. ભારતની અંડર-19 ટીમ આયુષ મેટેની કેપ્ટનશીપમાં ભાગ લઈ રહી છે. આ ટીમમાં વૈભવ સૂર્યવંશી જેવા યુવા ભારતીય સ્ટાર્સનો પણ સમાવેશ થાય છે. ભારત અંડર-19 ટીમ રવિવાર, 14 ડિસેમ્બરે પાકિસ્તાન અંડર-19 સામે ટકરાશે.
ભારત-પાકિસ્તાન મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
દુબઈમાં સ્થાનિક સમય મુજબ સવારે 9:00 વાગ્યે પાકિસ્તાન અને ભારત વચ્ચેની મેચ શરૂ થશે. ભારતમાં મેચ સવારે 10:30 વાગ્યે શરૂ થશે. તે ICC એકેડેમી દુબઈ ખાતે રમાશે. પાકિસ્તાનનું નેતૃત્વ ફરહાન યુસુફ કરશે અને ભારતનું નેતૃત્વ આયુષ મેટે કરશે.
For his magnificent 1⃣7⃣1⃣ (95), Vaibhav Sooryavanshi is adjudged the Player of the Match. 🙌— BCCI (@BCCI) December 12, 2025
India U19 win the contest against UAE U19 by a massive 234-run margin 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/bLxjt3WDXc#MensU19AsiaCup2025 pic.twitter.com/FnHe2SaVSw
ભારત-પાકિસ્તાન મેચ ક્યા લાઈવ જોવી ?
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચનું લાઈવ પ્રસારણ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર કરવામાં આવશે. આ અંડર-19 એશિયા કપ મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ SonyLIV એપ પર ઉપલબ્ધ થશે.
આ ટૂર્નામેન્ટની પહેલી મેચમાં, ભારતે વૈભવ સૂર્યવંશીની 171 રનની ઇનિંગને કારણે UAE માટે 434 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો હતો. ભારતે 234 રનથી મોટી જીત સાથે શરૂઆત કરી હતી. હવે, ભારત પાકિસ્તાનને પણ હરાવવા માટે પ્રયત્ન કરશે.
ભારત-પાકિસ્તાનની ટીમ
ભારત: આયુષ મ્હાત્રે (કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી, એરોન જ્યોર્જ, વિહાન મલ્હોત્રા, વેદાંત ત્રિવેદી, અભિજ્ઞાન કુંડુ (વિકેટકીપર), ખિલન પટેલ, દિપેશ દેવેન્દ્રન, કિશન કુમાર સિંહ, હેનીલ પટેલ, કનિષ્ક ચૌહાણ, હરવંશ પંગાલિયા, ઉધવ મોહન, યુવરાજ ગોહિલ, ના.
પાકિસ્તાન: ઉસ્માન ખાન, સમીર મિન્હાસ, અલી હસન બલોચ, ફરહાન યુસુફ (કેપ્ટન), અહેમદ હુસૈન, હમઝા ઝહૂર (વિકેટકીપર), હુઝૈફા અહસાન, નકાબ શફીક, દાનીયાલ અલી ખાન, મોહમ્મદ સૈયમ, અલી રઝા, મોમીન કમર, અબ્દુલ સુભાન, મોહમ્મદ હુઝૈફા, મોહમ્મદ શાયાન.