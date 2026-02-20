ETV Bharat / sports

ભારત-પાકિસ્તાન મેચનો જોવા મળ્યો ક્રેઝ, વ્યુઅરશિપના સારા રેકોર્ડ તોડ્યા

T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એક ઐતિહાસિક મેચ રમાઈ હતી. વિવાદ વચ્ચે રમાયેલી આ મેચની દુનિયાભરમાં ખૂબ પ્રશંસા થઈ હતી.

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 20, 2026 at 6:07 PM IST

IND VS PAK: જ્યારે ભારત અને પાકિસ્તાન ક્રિકેટના મેદાન પર સામસામે આવે છે, ત્યારે દુનિયા થંભી જાય છે. પરંતુ આ વખતે, 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપે માત્ર દર્શકોને જ મોહિત કર્યા નથી, પરંતુ અગાઉના તમામ દર્શકોના રેકોર્ડ પણ તોડી નાખ્યા છે. ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ Jio-Hotstar પર મેચ જોવા માટે એટલા બધા લોકો જોડાયા કે તેણે 2024 ના વર્લ્ડ કપ ફાઇનલની લોકપ્રિયતાને પણ વટાવી દીધી.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં 15 ફેબ્રુઆરી એ ભારત અને પાકિસ્તાન ટકરાયા હતા. ભારત અને પાકિસ્તાન લીગ સ્ટેજમાં 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં ટકરાયા હતા. ભારતે પાકિસ્તાનને હરાવીને મેચ જીતી હતી. આ મેચની વિશ્વભરમાં ખૂબ પ્રશંસા થઈ હતી. JioStar દ્વારા જાહેર કરાયેલા અહેવાલ મુજબ, આ મેચે ઘણા દર્શકોના રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા.

ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચે નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો

ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના સત્તાવાર ડિજિટલ અને બ્રોડકાસ્ટ પાર્ટનર, Jiostar એ શુક્રવારે જાહેરાત કરી હતી કે JioHotstar પર ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચે ઐતિહાસિક દર્શકોનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. મેચની ડિજિટલ દર્શકોની સંખ્યા 163 મિલિયન સુધી પહોંચી ગઈ છે, જે T20 ફોર્મેટમાં કોઈપણ ICC ઇવેન્ટ માટે સૌથી વધુ છે. ભારત-પાકિસ્તાન મેચે T20 વર્લ્ડ કપ 2024 ફાઇનલને પણ પાછળ છોડી દીધી, જેમાં ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા હતા. ભારત-પાકિસ્તાન મેચે T20 વર્લ્ડ કપ 2024 ફાઇનલ કરતાં 56 ટકા વધુ દર્શકો મેળવ્યા.

વધુમાં, 2024 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત-પાકિસ્તાન મેચની સરખામણીમાં દર્શકોની સંખ્યા 1.2 ગણી વધી છે. આ મેચને બધી સ્ક્રીન પર 20 અબજ મિનિટનો જોવાનો સમય મળ્યો હતો. ભારત અને પાકિસ્તાન સેમિફાઇનલ અથવા ફાઇનલમાં આમને-સામને થઈ શકે છે. T20 વર્લ્ડ કપની સુપર 8 મેચ 22 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે. હવે આઠ ટીમોનું ધ્યાન સુપર 8 સ્ટેજ પર કેન્દ્રિત છે.

JioStar એ શું કહ્યું

JioStar ના સ્પોર્ટ્સ કન્ટેન્ટ હેડ સિદ્ધાર્થ શર્માએ ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચના દર્શકોની સંખ્યા પર વાત કરતા કહ્યું, "ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચ માટે અભૂતપૂર્વ દર્શકો અને ઉત્સાહના આંકડા ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ પ્રત્યે રાષ્ટ્રના જુસ્સાનો વધુ એક પુરાવો છે."

