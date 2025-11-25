ETV Bharat / sports

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે આગામી મેચ ક્યારે રમાશે, તારીખ અને સ્થળ જાણો

ચાલો જાણીએ કે આગામી વર્લ્ડ કપમાં ભારત અને પાકિસ્તાન ક્યારે અને ક્યાં એકબીજા સામે ટકરાશે...

ભારત અને પાકિસ્તાન (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 25, 2025 at 1:26 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ જોવા માટે વિશ્વભરના ચાહકો ઉત્સુક હોય છે. જ્યારે આ બે કટ્ટર હરીફો વચ્ચે ક્રિકેટ રમાય છે, ત્યારે લાખો હૃદય વધુ ઝડપથી ધબકે છે. ભારત અને પાકિસ્તાનની ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચેની દરેક મેચ હંમેશા કોઈને કોઈ વિવાદ સાથે જોડાયેલી હોય છે. હવે, આ બંને ટીમો ફરી એકવાર ટકરાવવાની છે. તો આજે અમે તમને જણાવીશું કે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે આગામી મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે.

આ વર્ષના એશિયા કપમાં, ભારતે પાકિસ્તાન સામે ત્રણ મોટી મેચ જીતી હતી, જે મેદાન પર અને બહાર બંને જગ્યાએ નોંધપાત્ર વિવાદોથી ઘેરાયેલી હતી. હવે, ભારત અને પાકિસ્તાન આગામી T20 વર્લ્ડ કપમાં ટકરાશે. ભારત ટુર્નામેન્ટનો પોતાનો ત્રીજો મેચ પાકિસ્તાન સામે રમશે. અહેવાલો અનુસાર, T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત અને પાકિસ્તાનને યુએસએ, નામિબિયા અને નેધરલેન્ડ્સ સાથે જૂથબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે.

ભારત અને પાકિસ્તાન (ANI)

ભારત-પાકિસ્તાન મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે તે જાણો.

અહેવાલો અનુસાર, ભારત અને પાકિસ્તાન આગામી વર્ષે 15 ફેબ્રુઆરીએ શ્રીલંકાના કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ બંને ટીમો લીગ સ્ટેજમાં એકબીજા સામે રમતી જોવા મળી હતી. T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે સત્તાવાર શેડ્યૂલ જાહેર થાય તે પહેલાં જ, પાકિસ્તાન-ભારત મેચની તારીખ, 15 ફેબ્રુઆરી, જાહેર કરવામાં આવી છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) આજે, મંગળવારે, સાંજે 6:30 વાગ્યે મુંબઈમાં ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શેડ્યૂલ જાહેર કરશે. ICC ચેરમેન જય શાહ પણ હાજર રહેશે. વર્લ્ડ કપ શેડ્યૂલ આજે સંપૂર્ણ રીતે જાહેર કરવામાં આવશે.

અહેવાલો અનુસાર, જાહેર કરાયેલ શેડ્યૂલ અનુસાર, ભારત 7 ફેબ્રુઆરીએ, ટુર્નામેન્ટના શરૂઆતના દિવસે, મુંબઈમાં યુએસએ સામે તેના અભિયાનની શરૂઆત કરશે, ત્યારબાદ ટીમ ઈન્ડિયા 12 ફેબ્રુઆરીએ નામિબિયા સામે મેચ માટે દિલ્હી જશે. તેમની અંતિમ ગ્રુપ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં નેધરલેન્ડ્સ સામે થશે.

ભારત અને પાકિસ્તાન (ANI)

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 7 ફેબ્રુઆરીથી 8 માર્ચ સુધી રમાશે. આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન ભારત અને શ્રીલંકા સંયુક્ત રીતે કરશે, જેમાં પાકિસ્તાન તેની બધી મેચ કોલંબો અથવા કેન્ડીમાં રમશે. ટુર્નામેન્ટમાં સામેલ 20 ટીમોને પાંચ-પાંચના ચાર ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. દરેક ગ્રુપમાંથી ટોચની બે ટીમો સુપર એઈટ સ્ટેજ માટે ક્વોલિફાય થશે, જ્યાં ટીમોને ચાર-ચાર ગ્રુપમાં વિભાજિત કરવામાં આવશે. દરેક ગ્રુપમાંથી ટોચની બે ટીમો સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે.

જો ભારત સુપર એઈટ સ્ટેજમાં આગળ વધે છે, તો તેમની ત્રણ સુપર એઈટ મેચ અમદાવાદ, ચેન્નાઈ અને કોલકાતામાં યોજાશે. જો ભારત સેમિફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો તેમની સેમિફાઇનલ મુંબઈમાં યોજાશે. બીજી સેમિફાઇનલ કોલંબો અથવા કોલકાતામાં યોજાશે, જે પાકિસ્તાન કે શ્રીલંકા ક્વોલિફાય કરે છે તેના પર આધાર રાખે છે. વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ અમદાવાદમાં રમાશે, પરંતુ જો પાકિસ્તાન ફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો તેને કોલંબોમાં ખસેડવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.

