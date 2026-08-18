IND vs PAK: વર્લ્ડ કપના હાઈ-વોલ્ટેજ મુકાબલા માટે તૈયાર થઈ જાઓ, જાણો આ ટક્કર લાઈવ ક્યાં જોઈ શકાશે
ભારત અને પાકિસ્તાન એકબીજા સામે ટકરાશે. હોકી વર્લ્ડ કપ 2026 માં બંને ટીમો વચ્ચે જોરદાર મુકાબલો થવાનો છે. આ મેચ બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
Published : August 18, 2026 at 1:52 PM IST
IND VS PAK: જ્યારે પણ ભારત અને પાકિસ્તાન સામસામે આવે છે, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ ઉત્સાહ ચરમસીમાએ પહોંચી જાય છે. હોકીમાં આવી જ એક ટક્કર થવાની છે; બંને કટ્ટર હરીફ FIH હોકી વર્લ્ડ કપ 2026માં ટકરાવવા માટે તૈયાર છે. ઇંગ્લેન્ડ સામે 2-4થી મળેલી હાર બાદ, આ મેચ ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ બની ગઈ છે. જીત ટીમને સીધા જ આગળના તબક્કામાં લઈ જશે, જ્યારે હારનો અર્થ ટાઇટલ રેસમાંથી બહાર થઈ જશે. પરિણામે, વિશ્વભરના હોકી ચાહકોની નજર આ ભારત-પાકિસ્તાન મુકાબલા પર રહેશે.
મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે?
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે પૂલ ડી મેચ બુધવાર, 19 ઓગસ્ટના રોજ યોજાવાની છે. આ હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલો નેધરલેન્ડ્સના એમ્સ્ટલવીનના વેગનર હોકી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેચનું પ્રસારણ ભારતમાં સાંજે 6:30 વાગ્યાથી જોઈ શકાશે.
𝗣𝗢𝗜𝗡𝗧𝗦 𝗧𝗔𝗕𝗟𝗘 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘! 📊🏑🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 17, 2026
India sit second in Men’s Pool D at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026 with 3 points from two matches. 💪
England lead the table, with Pakistan and Wales completing the Pool D standings.#HockeyIndia #IndiaKaGame… pic.twitter.com/kK1X0gcXfu
ભારત માટે જીત જરૂરી
ભારતે અત્યાર સુધી ટુર્નામેન્ટમાં એક મેચ જીતી છે અને એક હારી ગયું છે. ટીમના ત્રણ પોઈન્ટ છે અને તે હાલમાં પૂલ ડીમાં બીજા સ્થાને છે. ઈંગ્લેન્ડ પહેલાથી જ છ પોઈન્ટ સાથે આગામી રાઉન્ડમાં સ્થાન મેળવી ચૂક્યું છે, જ્યારે પાકિસ્તાન અને વેલ્સ પાસે એક-એક પોઈન્ટ છે. જો ભારત પાકિસ્તાનને હરાવે છે, તો તેઓ છ પોઈન્ટ સુધી પહોંચી જશે અને કોઈપણ મુશ્કેલી વિના આગળના રાઉન્ડમાં આગળ વધશે.
જો મેચ ડ્રો થાય તો ભારતના ચાર પોઈન્ટ થશે. તે સ્થિતિમાં, વેલ્સ અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચેની મેચનું પરિણામ નિર્ણાયક રહેશે; ઈંગ્લેન્ડની જીત કે ડ્રો ભારતનું સ્થાન સુરક્ષિત કરશે. જોકે, વેલ્સ માટે જીત ગોલ તફાવત અને અન્ય ટાઈ-બ્રેકર નિયમોના આધારે નિર્ણય લઈ શકે છે. જો ભારત પાકિસ્તાન સામે હારી જાય છે, તો પાકિસ્તાન ચાર પોઈન્ટ પર જશે જ્યારે ભારત ત્રણ પોઈન્ટ પર રહેશે, જેના કારણે ભારત માટે આગળના તબક્કામાં આગળ વધવું અત્યંત મુશ્કેલ બનશે.
મેચ ક્યાં લાઈવ જોઈ શકાય છે?
ભારતમાં, હોકી વર્લ્ડ કપ 2026 ની મેચોનું સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઈવ પ્રસારણ થઈ રહ્યું છે. ભારતીય દર્શકો સ્ટાર સિલેક્ટ 2 (SD+HD) અને ખેલ ચેનલો પર મેચ જોઈ શકે છે. મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ Jio Hotstar એપ અને વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ રહેશે; આ માટે સક્રિય સબ્સ્ક્રિપ્શનની જરૂર પડશે. વધુમાં, ભારતીય ચાહકો DD સ્પોર્ટ્સ પર ભારતની મેચોનું લાઈવ પ્રસારણ જોઈ શકશે. આ મેચો DD ફ્રી ડિશ પર પણ ઉપલબ્ધ થશે.
હોકી વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતીય પુરૂષ ટીમ
ગોલકીપર્સ: મોહિત એચએસ, સૂરજ કરકેરા
ડિફેન્ડર્સ: જરમનપ્રીત સિંહ, હરમનપ્રીત સિંહ (કેપ્ટન), અમિત રોહિદાસ, જુગરાજ સિંહ, સંજય, સુમિત, યશદીપ સિવાચ
મિડફિલ્ડર: રાજિન્દર સિંહ, આદિત્ય અર્જુન લાલગે, હાર્દિક સિંહ, મનપ્રીત સિંહ, નીલકાંત શર્મા, વિવેક સાગર પ્રસાદ
ફોરવર્ડ: દિલપ્રીત સિંહ, શિલાનંદ લાકરા, સુખજીત સિંહ, મનદીપ સિંહ, અભિષેક.
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