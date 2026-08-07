ETV Bharat / sports

ભારત અને પાકિસ્તાન ફરી ટકરાશે, મહિલા એશિયા કપનું શેડ્યૂલ જાહેર

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ક્રિકેટના મેદાન પર વધુ એક મેચ રમાશે. મહિલા એશિયા કપનું શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ટુર્નામેન્ટ 28 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે.

ભારત અને પાકિસ્તાન ફરી ટકરાશે
ભારત અને પાકિસ્તાન ફરી ટકરાશે (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2026 at 1:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

WOMENS ASIA CUP 2026: એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલે ગુરુવારે મહિલા એશિયા કપ 2026 માટે શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું. આ ટુર્નામેન્ટ દુબઈમાં યોજાશે અને ફરી એકવાર ભારત અને પાકિસ્તાની ટીમો વચ્ચે મુકાબલો થશે. T20 ફોર્મેટમાં રમાનારી આ ટુર્નામેન્ટ 28 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે અને ફાઇનલ 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાશે. ટીમ ઈન્ડિયા 30 ઓગસ્ટે તેના અભિયાનની શરુઆત કરશે. ભારત અને પાકિસ્તાનની મહિલા ટીમો ફરી એકવાર એકબીજા સામે ટકરાવવા માટે તૈયાર છે, આ મેચ 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાવાની છે. બંને ટીમો તાજેતરમાં T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન ટકરાઈ હતી, જ્યાં ભારતે પાકિસ્તાનને કારમી હાર આપી હતી.

મહિલા એશિયા કપ 2026નું શેડ્યૂલ

મહિલા એશિયા કપ 2026નું શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ ટુર્નામેન્ટ 28 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે, ટીમ ઈન્ડિયા 30 ઓગસ્ટે થાઈલેન્ડ સામે પોતાની શરૂઆતની મેચ માટે મેદાનમાં ઉતરશે. ભારત 3 સપ્ટેમ્બરે હોંગકોંગ સામે પોતાની બીજી મેચ રમશે, ત્યારબાદ પાકિસ્તાન સામે પોતાની ત્રીજી અને અંતિમ લીગ મેચ રમશે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેનો હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલો 5 સપ્ટેમ્બરે યોજાવાનો છે.

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચને લઈને ઉત્સુકતા

બધાની નજર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના હાઇ-પ્રોફાઇલ મુકાબલા પર રહેશે. પાકિસ્તાની ટીમ ભારત માટે મેચ નથી, તેમ છતાં આ મુકાબલો એક મોટી ઘટના માનવામાં આવે છે. અગાઉ ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમ, આ મેચ 5 સપ્ટેમ્બર, શનિવારના રોજ રાત્રે 8 વાગ્યે (ભારતીય સમય) શરૂ થશે અને દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાશે.

ટીમની જાહેરાત ટૂંક સમયમાં કરવામાં આવશે

હવે શેડ્યૂલ જાહેર થઈ ગયું છે, ટીમની જાહેરાત પણ ટૂંક સમયમાં જાહેર થવાની ધારણા છે. હરમનપ્રીત કૌર ભારતીય ટીમની કેપ્ટનશીપ જાળવી રાખે તેવી શક્યતા છે, કારણ કે તેમણે T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન પણ ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. જોકે ટીમે તે ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન પાકિસ્તાનને હરાવ્યું હતું, પરંતુ તેમનું એકંદર પ્રદર્શન ખાસ પ્રભાવશાળી નહોતું. એ પણ નોંધનીય છે કે એશિયન ગેમ્સ 17 સપ્ટેમ્બરથી 24 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન જાપાનમાં યોજાવાની છે; આનો અર્થ એ છે કે એશિયા કપના સમાપન અને એશિયન ગેમ્સની શરૂઆત વચ્ચે ખૂબ જ ઓછો અંતર છે.

મહિલા એશિયા કપ 2026માં કુલ આઠ ટીમો ભાગ લેશે. ભારત, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશ ઉપરાંત, ટીમમાં નેપાળ, મલેશિયા, થાઇલેન્ડ અને યુએઈનો સમાવેશ થાય છે. અફઘાનિસ્તાન મહિલા ક્રિકેટ ટીમને મેદાનમાં ઉતારતું નથી. દરમિયાન, શ્રીલંકાની ટીમ ટ્રોફી ડિફેન્ડ કરવાના ઈરાદાથી ટુર્નામેન્ટમાં ઉતરશે.

આ પણ વાંચો:

  1. 19 ઓગસ્ટે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર, હોકી વર્લ્ડ કપ માટે ટીમની જાહેરાત
  2. ટીમ ઇન્ડિયાના નવા પ્રવાસની જાહેરાત, જાણો ત્રણ વનડે અને ત્રણ ટી20 મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે

TAGGED:

INDIA VS PAKISTAN
WOMENS ASIA CUP 2026
IND VS PAK MATCH IN ASIA CUP
IND VS PAK
WOMENS ASIA CUP 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.