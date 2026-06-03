ટીમ ઈન્ડિયા કરશે ન્યુઝીલેન્ડનો પ્રવાસ, ત્રણેય ફોર્મેટમાં કુલ 12 મેચ રમાશે
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ઓક્ટોબરમાં ટેસ્ટ, વનડે અને T20 મેચોની શ્રેણી રમાવાની છે અને તેનું શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
Published : June 3, 2026 at 1:10 PM IST
IND VS NZ SERIES: ક્રિકેટ ચાહકો માટે સારા સમાચાર છે. ટીમ ઈન્ડિયા ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર મહિનામાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટેસ્ટ, વનડે અને ટી20 શ્રેણી રમશે અને આ મેચોનું શેડ્યૂલ હવે ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ વ્યવસ્થાના ભાગ રૂપે, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ઓક્ટોબરમાં ન્યુઝીલેન્ડના પ્રવાસ પર કરશે. એક લાંબો પ્રવાસ જેમાં રમતના ત્રણેય ફોર્મેટમાં મેચો હશે. તો, ચાલો તમને આ પ્રવાસના સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ વિશે જણાવીએ...
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ T20 શ્રેણીથી શરૂ થશે. પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ 22 ઓક્ટોબરે અને બીજી મેચ 24 ઓક્ટોબરે ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં રમાશે. ત્રીજી મેચ 27 ઓક્ટોબરે વેલિંગ્ટનમાં રમાશે. ચોથી ટી20 30 ઓક્ટોબરે ઓકલેન્ડમાં અને પાંચમી ટી20 મેચ 1 નવેમ્બરે હેમિલ્ટનમાં રમાશે.
ODI શ્રેણીનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની ODI શ્રેણી રમાશે. શ્રેણીની પહેલી મેચ 4 નવેમ્બરે ઓકલેન્ડમાં રમાશે. બીજી મેચ 7 નવેમ્બરે વેલિંગ્ટનમાં, ત્રીજી 10 નવેમ્બરે હેમિલ્ટનમાં અને ચોથી અને પાંચમી મેચ અનુક્રમે 13 નવેમ્બર અને 15 નવેમ્બરે માઉન્ટ મૌંગાનુઈમાં રમાશે. એ નોંધનીય છે કે આગામી 2027 વર્લ્ડ કપના સંદર્ભમાં આ ODI શ્રેણીનું ખૂબ મહત્વ રહેશે. પરિણામે, એ વાત નક્કી છે કે આ શ્રેણી દરમિયાન સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા મેદાનમાં જોવા મળશે.
26 matches, 8 cities and a mega tour from India 👌— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 3, 2026
The 2026-27 International Schedule is here!
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ટેસ્ટ શ્રેણીનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ટેસ્ટ શ્રેણી 19 નવેમ્બરથી શરૂ થશે. પહેલી મેચ 19 થી 23 નવેમ્બર દરમિયાન વેલિંગ્ટનમાં રમાશે, જ્યારે બીજી ટેસ્ટ મેચ 27 નવેમ્બરથી 1 ડિસેમ્બર દરમિયાન ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં રમાશે.
ICYMI | Our home summer schedule for 2026-27 📅— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 3, 2026
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ત્રણેય ફોર્મેટમાં કુલ 12 મેચ રમાશે
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ન્યુઝીલેન્ડના લાંબો પ્રવાસ પર જવા માટે તૈયાર છે. ન્યુઝીલેન્ડ અને ભારત વચ્ચે ત્રણેય ફોર્મેટમાં કુલ 12 મેચ રમાશે, જે ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સૌથી લાંબો પ્રવાસ હશે. 2019 પછી આ પહેલી વાર બનશે કે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ટેસ્ટ મેચ ન્યુઝીલેન્ડની ધરતી પર રમાશે. નોંધનીય છે કે ભારતીય ટીમની મુલાકાત પછી, ન્યુઝીલેન્ડ શ્રીલંકન ટીમનું પણ આયોજન કરશે, જેનું શેડ્યૂલ પહેલાથી જ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
T20 શ્રેણીનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ :
- પહેલી T20 મેચ: 22 ઓક્ટોબર, ક્રાઇસ્ટચર્ચ
- બીજી T20 મેચ: 24 ઓક્ટોબર, ક્રાઇસ્ટચર્ચ
- ત્રીજી T20 મેચ: 27 ઓક્ટોબર, વેલિંગ્ટન
- ચોથી T20 મેચ: 30 ઓક્ટોબર, ઓકલેન્ડ
- પાંચમી T20 મેચ: 1 નવેમ્બર, હેમિલ્ટન
ODI શ્રેણીનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ :
- પહેલી ODI મેચ: 4 નવેમ્બર, ઓકલેન્ડ
- બીજી ODI મેચ: 7 નવેમ્બર, વેલિંગ્ટન
- ત્રીજી ODI મેચ: 10 નવેમ્બર, હેમિલ્ટન
- ચોથી ODI મેચ: 13 નવેમ્બર, માઉન્ટ મૌંગાનુઈ
- પાંચમી ODI મેચ: 15 નવેમ્બર, માઉન્ટ મૌંગાનુઈ
ટેસ્ટ શ્રેણીનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ :
- પહેલી ટેસ્ટ મેચ: 19 થી 23 નવેમ્બર, વેલિંગ્ટન
- બીજી ટેસ્ટ મેચ: 27 નવેમ્બર થી 1 ડિસેમ્બર, ક્રાઇસ્ટચર્ચ
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