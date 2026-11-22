Explainer: ટીમ ઈન્ડિયા પાસે ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ પર WTC માં ટોપમાં પહોંચવાની તક હશે, સમજો સંપૂર્ણ સમીકરણ
ચાલો જાણીએ કે ન્યુઝીલેન્ડ સાથે રમાનારી ટેસ્ટ શ્રેણી જીત, હાર અને ડ્રો કરવાથી WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં ટીમ ઈન્ડિયા પર શું અસર પડશે.
Published : November 22, 2026 at 5:36 PM IST
WTC QUALIFICATION SCENARIO: વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપનું 2025-27 એડિશન રોમાંચક રીતે આગળ વધી રહ્યું છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં ન્યુઝીલેન્ડના પ્રવાસે છે, જ્યાં બંને ટીમો 19 નવેમ્બરથી બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી શરુ થઈ ગઈ છે. આ શ્રેણી ભારત માટે WTC ની દ્રષ્ટિએ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. આ શ્રેણીમાં જીત ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચના ત્રણમાં પહોંચવાની તક આપશે, જેનાથી તેઓ ફાઇનલની રેસમાં રહેશે. તો, ચાલો અહીં તે સમીકરણ સમજાવીએ...
પોઈન્ટ ટેબલમાં ભારતનું હાલનું સ્થાન શું છે?
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ પોઈન્ટ ટેબલમાં ચોથા સ્થાને છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ અત્યાર સુધીમાં 11 મેચ રમી છે, જેમાં પાંચમાં જીત અને ચારમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. 68 પોઈન્ટ અને 51.52 પીસીટી સાથે ટીમ ઈન્ડિયા પોઈન્ટ ટેબલમાં ચોથા સ્થાને છે. દરમિયાન, ન્યુઝીલેન્ડ ૫૨ પોઈન્ટ અને 72.22 પીસીટી સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં પ્રથમ સ્થાને છે.
ટીમ ઈન્ડિયા ટોપ 3 માં કેવી રીતે પહોંચશે?
જો ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ન્યુઝીલેન્ડ સામેની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 2-0 થી જીતે છે, તો તેમના 58.97 ટકા પોઈન્ટ હશે. આનાથી ભારત એક સ્થાન ઉપર આવીને ત્રીજા સ્થાને પહોંચી જશે. ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકાને પણ ભારતની જીતનો ફાયદો થશે. દક્ષિણ આફ્રિકા બીજા સ્થાને પહોંચી જશે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા બીજા સ્થાને પહોંચી જશે. બંને મેચ હારવાથી ન્યુઝીલેન્ડ ચોથા સ્થાને પહોંચી જશે.
જો આવું થાય, તો ભારત ચોથા સ્થાને રહેશે
જો ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ ટેસ્ટ શ્રેણી 1-1 થી ડ્રો થાય છે, તો ટીમ ઈન્ડિયાને કોઈ ફાયદો થશે નહીં. ભારત 51.28 ટકા પોઈન્ટ સાથે ચોથા સ્થાને રહેશે. જોકે, ન્યુઝીલેન્ડ 66.67 ટકા પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને સરકી જશે.
હવે, જો ભારત આ બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 1-0 થી જીતે છે, તો પણ ટીમ ઈન્ડિયા ચોથા સ્થાને રહેશે. જો ભારત શ્રેણીની એક મેચ જીતે છે અને બીજી ડ્રો થાય છે, તો પણ ટીમ ઈન્ડિયાનું સ્થાન યથાવત રહેશે. આ સ્થિતિમાં ન્યુઝીલેન્ડ પણ ત્રીજા સ્થાને સરકી જશે.
જો ટીમ ઈન્ડિયા હારશે તો ટીમ ઈન્ડિયાની મુશ્કેલીઓ વધશે
જો ટીમ ઈન્ડિયા ન્યુઝીલેન્ડ સામે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 0-2 થી હારી જશે, તો વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ફાઇનલમાં પહોંચવાનો તેમનો માર્ગ મુશ્કેલ બનશે. ભારત 43.59 ટકા પોઈન્ટ સાથે પાંચમા સ્થાને સરકી જશે. બાંગ્લાદેશ ચોથા સ્થાને સરકી જશે, અને ન્યુઝીલેન્ડ પ્રથમ સ્થાને રહેશે. તેથી, જો ટીમ ઈન્ડિયા આગળ વધવા માંગે છે, તો તેણે કોઈપણ કિંમતે ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટેસ્ટ શ્રેણી જીતવી પડશે.
ભારત WTC ફાઇનલમાં કેવી રીતે પહોંચશે?
જો ટીમ ઇન્ડિયા કોઈ પણ જો-બટ કે અન્ય ટીમોના પરિણામો પર આધાર રાખ્યા વિના ફાઇનલમાં સીધો સ્થાન મેળવવા માંગતી હોય, તો તેણે ચમત્કાર કરવો પડશે. ભારત પાસે હજુ પણ કુલ સાત ટેસ્ટ મેચ બાકી છે, જેમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે બે ઘરેલુ અને ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પાંચ ઘરેલુ મેચનો સમાવેશ થાય છે. જો ભારતીય ટીમ આ તમામ સાત મેચ જીતવામાં સફળ રહે છે, તો તેનો PCT 70.37% સુધી વધી જશે. આ જાદુઈ આંકડા સાથે, ટીમ ઇન્ડિયા બીજી કોઈ ટીમ પર આધાર રાખ્યા વિના ત્રીજી વખત ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થશે.
જો ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણી 2-0 થી જીતે તો શું?
જો ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ ઘરઆંગણે ભારત સામે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 2-0 થી જીતવામાં સફળ રહે છે, તો વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) 2025-27 પોઈન્ટ ટેબલમાં મોટો ઉથલપાથલ જોવા મળી શકે છે. જીતથી કિવીઝના કુલ પોઈન્ટમાં 24 પોઈન્ટનો વધારો થશે. તેમના કુલ પોઈન્ટ 52 થી વધીને 76 થશે, અને તેમનો PCT 72.22 થી વધીને 79.17 થશે. આનાથી પોઈન્ટ ટેબલમાં તેમનું સ્થાન વધુ મજબૂત થશે.
તેથી, જો ન્યુઝીલેન્ડ બંને મેચ જીતે છે, તો તે માત્ર ભારત માટે જ નહીં પરંતુ દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા માટે પણ તણાવ વધારશે, કારણ કે આ બંને ટીમો હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા અને ત્રીજા સ્થાને છે અને WTC ફાઇનલની દોડમાં છે.
ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ હેડ-ટુ-હેડ
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 65 ટેસ્ટ મેચ રમાઈ છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ આમાંથી 22 મેચ જીતી છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડે 16 મેચ જીતી છે. આવી સ્થિતિમાં, એમ કહેવું ખોટું નહીં હોય કે ભારતીય ટીમ ટેસ્ટ શ્રેણીમાં ટોચ પર રહેશે. જોકે, કિવીઓને હળવાશથી ન લઈ શકાય, કારણ કે કોઈપણ ફોર્મેટમાં ન્યુઝીલેન્ડને ઘરઆંગણે હરાવવું સરળ નથી.
ટીમ ઈન્ડિયા બે વાર ફાઇનલ રમી ચૂકી છે
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે અત્યાર સુધી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં નોંધપાત્ર પ્રદર્શન કર્યું છે. ટીમ ઈન્ડિયા ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં બે વાર ફાઇનલમાં પહોંચી છે. ભારત પહેલી વાર 2019-21 ચક્રમાં ફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું. વિરાટ કોહલીની કેપ્ટનશીપમાં, ભારતીય ટીમનો સામનો ન્યુઝીલેન્ડ સામે થયો હતો પરંતુ 8 વિકેટથી હારી ગયો હતો.
આ પછી, ભારત 2021-23 ચક્રમાં સતત બીજી વખત ફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું. આ વખતે, રોહિત શર્માની કેપ્ટનશીપમાં, ટીમ ઈન્ડિયાનો સામનો ઓસ્ટ્રેલિયા સામે થયો હતો. જોકે, લંડનના ઓવલ ખાતે રમાયેલી મેચમાં ભારતીય ટીમ 209 રનથી હારી ગઈ હતી. આમ, બે વાર WTC ફાઇનલમાં પહોંચવા છતાં, ભારત હજુ સુધી ટાઇટલ જીતી શક્યું નથી. હવે 2025-27 ચક્રમાં, ભારતીય ટીમ ત્રીજી વખત ફાઇનલમાં પ્રવેશવાનો અને પ્રથમ વખત ટ્રોફી જીતવાનો પ્રયાસ કરશે.
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