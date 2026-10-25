ન્યૂઝીલેન્ડ માટે માઠા સમાચાર, સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર શ્રેણીમાંથી બહાર
ભારત સામેની T20I શ્રેણીમાં 0-2 થી પાછળ રહેતા, ન્યુઝીલેન્ડને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે.
Published : October 25, 2026 at 4:44 PM IST
ભારત સામે સતત બે T20 મેચ હાર્યા બાદ ન્યૂઝીલેન્ડની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે. ટીમ શ્રેણીમાં 0-2 થી પાછળ છે, ત્યારે તેના ઝડપી બોલરો અંગે એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. બોલરોના કાર્યભારને નિયંત્રિત કરવા માટે, ન્યૂઝીલેન્ડે શ્રેણીની બાકીની મેચો માટે તેના ઝડપી બોલિંગ આક્રમણમાં ફેરફાર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આની સૌથી મોટી અસર અનુભવી ઝડપી બોલર મેટ હેનરી પર પડી છે, જે હવે આ T20I શ્રેણીમાં રમશે નહીં.
ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં બીજી T20I માં ભારત સામે ન્યૂઝીલેન્ડનો પરાજય થયો હતો. ત્યારબાદ, ટીમ મેનેજમેન્ટે બોલરોના કાર્યભારને નિયંત્રિત કરવાની વ્યૂહરચનાના ભાગ રૂપે આ નિર્ણય લીધો. હેનરીએ બીજી T20I માં ફક્ત બે ઓવર બોલિંગ કરી અને પગની ગાંઠમાં ખેંચાણને કારણે મેદાન છોડી દીધું. કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનરે પણ પોતાની સમસ્યાની પુષ્ટિ કરી, તેને પગની ગાંઠમાં ખેંચાણ તરીકે વર્ણવી. હેનરી હવે ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં રહેશે અને 2 નવેમ્બરે ઓકલેન્ડમાં ODI ટીમમાં જોડાશે. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની પહેલી ODI 4 નવેમ્બરે રમાનારી છે.
Major movements within the New Zealand camp for the final three T20Is of the series against India. More details ⬇️ https://t.co/3L9CiUODfN— ICC (@ICC) October 25, 2026
લોકી ફર્ગ્યુસન પણ ત્રીજી T20Iમાંથી બહાર થયો
ન્યુઝીલેન્ડને ત્રીજી T20Iમાં ફાસ્ટ બોલર લોકી ફર્ગ્યુસનની સેવાઓ પણ ચૂકી જશે. ફર્ગ્યુસન બીજી મેચ દરમિયાન સાવચેતી રૂપે મેદાન છોડી ગયો હતો. જોકે, તે શ્રેણીમાંથી સંપૂર્ણપણે બહાર નથી. ત્રીજી T20I ચૂક્યા બાદ, તે ઓકલેન્ડ અને હેમિલ્ટનમાં છેલ્લી બે મેચ માટે ટીમમાં પાછો ફરશે.
કાયલ જેમીસન શ્રેણીની છેલ્લી બે મેચ પણ ચૂકી જશે. તે અત્યાર સુધી આ T20I શ્રેણીમાં રમ્યો નથી. જેમીસન વેલિંગ્ટનમાં ત્રીજી T20I પછી પાછો રહેશે અને બેસિન રિઝર્વ ખાતે કેન્ટરબરી માટે ફોર્ડ ટ્રોફી મેચ રમશે. ત્યારબાદ તે ODI શ્રેણી માટે ન્યુઝીલેન્ડ ટીમ સાથે જોડાશે.
અંતિમ ત્રણ T20I મેચોમાં નવા બોલરો રમશે
ન્યુઝીલેન્ડે તેના ઝડપી બોલિંગ વિભાગમાં ફેરફાર કર્યા છે, જેમાં શ્રેણીની અંતિમ ત્રણ મેચ માટે બ્લેર ટિકનરનો સમાવેશ થાય છે. જોશ ક્લાર્કસન અંતિમ બે T20I મેચ માટે ટીમમાં જોડાશે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, જેક ફોલ્કેસ અને માર્ક ચેપમેનની ઇજાઓના સ્થાને બંને ખેલાડીઓને પહેલાથી જ 16 સભ્યોની ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, મેટ ફિશર ત્રીજી ટી20 મેચ માટે કવર તરીકે ટીમ સાથે વેલિંગ્ટન જશે. ન્યુઝીલેન્ડ પાસે જેકબ ડફી, નાથન સ્મિથ અને એડમ મિલ્ને જેવા બોલરો પણ છે, જેમનો ટીમ મેનેજમેન્ટ જરૂર પડ્યે ઉપયોગ કરી શકે છે.
ન્યૂઝીલેન્ડ સામે વાપસીનો પડકાર છે
ન્યુઝીલેન્ડ હાલમાં ભારત સામે T20I શ્રેણીમાં 0-2 થી પાછળ છે. તેથી, ત્રીજી મેચ ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. શ્રેણીની ત્રીજી T20I વેલિંગ્ટનમાં રમાશે, જ્યાં ન્યૂઝીલેન્ડ પોતાનો હારનો સિલસિલો સમાપ્ત કરીને શ્રેણીમાં વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કરશે. T20I શ્રેણી પછી, બંને ટીમો પાંચ મેચની ODI શ્રેણીમાં આમને-સામને થશે. ત્યારબાદ ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચ રમાશે. ન્યૂઝીલેન્ડના શેડ્યૂલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો પ્રવાસ પણ શામેલ છે, જ્યાં ટીમ ચાર ટેસ્ટ મેચ રમશે.
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