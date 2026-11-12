IND vs NZ: ન્યુઝીલેન્ડની ODI ટીમમાં મોટો ફેરફાર, નવા ચહેરાઓને મળી તક
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ચોથી વનડે 13 નવેમ્બરે રમાશે. ન્યુઝીલેન્ડે છેલ્લી બે વનડે માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે, જેમાં નવા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે.
Published : November 12, 2026 at 1:59 PM IST
IND VS NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ચોથી વનડે મેચ રમવામાં હવે 24 કલાકથી પણ ઓછો સમય બાકી છે. ભારત શ્રેણીમાં 2-0થી આગળ છે. આ દરમિયાન, ન્યુઝીલેન્ડે છેલ્લી બે મેચ માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે. ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ તેના ખેલાડીઓની ઇજાઓથી પીડાઈ રહી છે, જેના કારણે વારંવાર ફેરફારો કરવાની ફરજ પડી રહી છે. આ દરમિયાન, 31 વર્ષીય ખેલાડીને છેલ્લી બે મેચમાં પહેલી તક મળવાની તૈયારી છે. ચોથી મેચ 13 નવેમ્બરના રોજ ભારતીય સમયાનુસાર સવારે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે.
બ્રેન્ટ રેન્ડેલ અને જોશ ક્લાર્કસનનો ન્યુઝીલેન્ડ ટીમમાં પ્રવેશ
ન્યૂઝીલેન્ડ ક્રિકેટે તાજેતરમાં ભારત સામે ચાલી રહેલી શ્રેણીની છેલ્લી બે વનડે માટે ટીમની જાહેરાત કરી છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે બ્રેટ રેન્ડલને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. બ્રેટ લગભગ 31 વર્ષનો છે અને તેણે હજુ સુધી કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી નથી. તે તાજેતરમાં કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપમાં ડર્બીશાયર તરફથી રમ્યો હતો, જ્યાં તેણે સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું. હવે, તેને ન્યૂઝીલેન્ડ માટે તેનો પહેલો આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમવાની તક મળી શકે છે. વધુમાં, ન્યૂઝીલેન્ડે તેમના સ્ટાર ખેલાડી જોશ ક્લાર્કસનને પણ પાછો બોલાવ્યો છે, જે છેલ્લા કેટલાક સમયથી ટીમની બહાર છે. તે છેલ્લે આ વર્ષે એપ્રિલમાં રમ્યો હતો. તેણે અત્યાર સુધીમાં ન્યૂઝીલેન્ડ માટે છ વનડે રમી છે.
Welcoming in Brett Randell for his maiden BLACKCAPS call-up 👏 Full squad update HERE - https://t.co/zSPRjIcVK0 📸 @PhotosportNZ https://t.co/4GXR9dzCRb— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 11, 2026
ટીમ ઈન્ડિયા પાસે શ્રેણી જીતવાની શાનદાર તક છે
ન્યૂઝીલેન્ડ હાલમાં પાંચ મેચની ODI શ્રેણીમાં પાછળ છે. જ્યારે તેઓ ફક્ત બે મેચ બાકી રહીને શ્રેણી જીતી શકતા નથી, ત્યારે તેઓ ચોક્કસપણે શ્રેણી બરાબર કરી શકે છે. જોકે, આ હાંસલ કરવા માટે તેમને બંને મેચ જીતવાની જરૂર પડશે. દરમિયાન, ટીમ ઈન્ડિયા જો આગામી મેચ જીતશે તો શ્રેણી જીતી લેશે. આનો અર્થ એ થયો કે આગામી મેચ બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ભારતીય ટીમમાં પણ કેટલાક ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. શ્રેયસ ઐયર હવે શુભમન ગિલની જગ્યાએ કેપ્ટનશીપ સંભાળશે.
ચોથી વનડે માટે ટીમ: મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), ફિન એલન, માઈકલ બ્રેસવેલ, ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક, જેકબ ડફી, મેટ ફિશર, ડીન ફોક્સક્રોફ્ટ, મિચ હે (વિકેટકીપર), મેટ હેનરી, કાયલ જેમીસન, નિક કેલી, બ્રેટ રેન્ડેલ, ટિમ સીફર્ટ (વિકેટકીપર), વિલ યંગ
પાંચમી વનડે માટે ટીમ: મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), ફિન એલન, માઈકલ બ્રેસવેલ, ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક, જોશ ક્લાર્કસન, જેકબ ડફી, મેટ ફિશર, ડીન ફોક્સક્રોફ્ટ, મિચ હે (વિકેટકીપર), નિક કેલી, બ્રેટ રેન્ડેલ, ટિમ સીફર્ટ (વિકેટકીપર), બ્લેર ટિકનર, વિલ યંગ
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