વનડે શ્રેણી પહેલા ન્યુઝીલેન્ડને મોટો ઝટકો, બે ખેલાડીઓ અચાનક થયા બહાર
IND VS NZ: ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચેની ODI શ્રેણી 4 નવેમ્બરથી શરૂ થવાની છે. તેના પહેલા જ, કિવી ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે.
Published : November 2, 2026 at 1:08 PM IST
IND VS NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની વનડે શ્રેણી શરૂ થવામાં હવે ફક્ત બે દિવસ બાકી છે. બંને ટીમો તેમની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી પૂર્ણ કર્યા પછી વનડે માટે તૈયારીઓ શરૂ કરવા જઈ રહી છે, પરંતુ એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલાં જ ન્યુઝીલેન્ડના બે ખેલાડીઓને વનડે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયા છે, જેના કારણે ન્યુઝીલેન્ડને વનડે ટીમમાં ફેરફાર કરવાની ફરજ પડી છે.
પાંચ મેચની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ 4 નવેમ્બરે રમાશે. આ મેચ માટેની ટીમની જાહેરાત પહેલાથી જ થઈ ગઈ હતી. દરમિયાન, એવું બહાર આવ્યું છે કે ન્યુઝીલેન્ડના માર્ક ચેપમેન અને રચિન રવિન્દ્ર હજુ સુધી ઇજાઓમાંથી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયા નથી. બંને ખેલાડીઓ T20 શ્રેણીમાં પણ રમવાની અપેક્ષા હતી, પરંતુ તેમની ઇજાઓએ તેમને બહાર રાખ્યા હતા. હવે, ODI શ્રેણીમાં તેમનો ભાગ લેવો પણ લગભગ અશક્ય લાગે છે. માર્ક ચેપમેન હેમસ્ટ્રિંગના ખેંચાણથી પીડાઈ રહ્યો છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે, તેને સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થવામાં લગભગ બે અઠવાડિયા લાગશે. રચિન રવિન્દ્ર પણ ખભાની ઈજાના કારણે તેને મેદાનમાં પાછા ફરવામાં પણ સમય લાગશે.
A big blow for New Zealand ahead of their ODI series against India 👀 https://t.co/7GJXhPcwRT— ICC (@ICC) November 1, 2026
આ દરમિયાન, ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટે જાહેરાત કરી છે કે ટિમ સીફર્ટને પ્રથમ ત્રણ વનડે માટે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. તેણે ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ ટી20 શ્રેણી દરમિયાન ઇનિંગ્સની શરૂઆત કરી હતી અને તે સારા ફોર્મમાં દેખાય છે. અગાઉ, તેને છેલ્લી બે વનડે માટે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. આનો અર્થ એ થયો કે સીફર્ટ હવે આખી પાંચ મેચની શ્રેણી રમશે. વધુમાં, ક્રિકેટ બોર્ડે હેનરી નિકોલ્સ અને ડીન ફોક્સક્રોફ્ટને પણ ટીમમાં સામેલ કર્યા છે. નિકોલ્સ ફક્ત પ્રથમ મેચ માટે ઉપલબ્ધ છે, જ્યારે ફોક્સક્રોફ્ટ અંતિમ બે વનડેમાં રમશે. મેટ ફિશર પણ હવે બધી મેચોમાં રમી શકે છે. પહેલાં, તે ફક્ત અંતિમ બે મેચ રમી રહ્યો હતો, પરંતુ હવે તેને પ્રથમ ત્રણ મેચ માટે પણ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.
Henry Nicholls (first three ODIs) and Dean Foxcroft (last two ODIs) have been called up, while Tim Seifert will now take part in the entire series. Meanwhile, pacer Matt Fisher, who was also part of the squad for ODIs 4-5, has been included for the first three games too. https://t.co/c56rdSg0Hx— Cricbuzz (@cricbuzz) November 2, 2026
પ્રથમ ત્રણ વનડે મેચ માટે ન્યૂઝીલેન્ડ ટીમ: મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), માઈકલ બ્રેસવેલ, ડેવોન કોનવે, જેકબ ડફી, મેટ ફિશર, હેનરી, કાયલ જેમીસન, ટોમ લેથમ (વિકેટકીપર), ડેરિલ મિશેલ, હેનરી નિકોલ્સ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, ટિમ સીફર્ટ, નાથન સ્મિથ, વિલ યંગ, બ્લેર ટિકનર.
છેલ્લી બે વનડે માટે ન્યૂઝીલેન્ડ ટીમ: મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), ફિન એલન, માઈકલ બ્રેસવેલ, ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક, જેકબ ડફી, મેટ ફિશર, ડીન ફોક્સક્રોફ્ટ, લોકી ફર્ગ્યુસન, મિશેલ હે (વિકેટકીપર), નિક કેલી, ટિમ સીફર્ટ (વિકેટકીપર), બ્લેર ટિકનર, વિલ યંગ.
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