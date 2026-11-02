IND vs NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની પહેલી વનડે મેચ મફતમાં ક્યાં જોવી? જાણો લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ વિશે
IND vs NZ: ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ T20I શ્રેણી પછી, હવે વનડેનો સમય આવી ગયો છે. બંને ટીમો વચ્ચે પાંચ મેચની શ્રેણી શરૂ થવાની છે.
Published : November 2, 2026 at 3:34 PM IST
IND vs NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની T20I આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ભારતે પહેલી ત્રણ મેચ જીતીને શ્રેણી જીતી હતી, પરંતુ પછીની બે મેચ ન્યૂઝીલેન્ડે જીતીને શ્રેણી 3-2થી સમાપ્ત કરી હતી. જોકે, ભારતનો ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ હજુ પૂરો થયો નથી; તે ચાલુ રહેશે. હવે, પાંચ મેચની ODI શ્રેણી શરૂ થવાની છે. શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલાં, તમારે સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ અને લાઈવ સ્ટ્રીમિંગની માહિતી વિશે જાણીલો.
શુભમન ગિલ પહેલી ત્રણ વનડે મેચમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરશે
ટીમ ઈન્ડિયા ન્યુઝીલેન્ડ સામે વનડે શ્રેણી રમવા માટે તૈયાર છે. અત્યાર સુધી શ્રેયસ ઐયર T20I શ્રેણીનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ હવે શુભમન ગિલ જવાબદારી સંભાળશે. જોકે, જ્યારે ગિલ ટેસ્ટ મેચની તૈયારી માટે રવાના થશે, ત્યારે ઐયર ત્યાં પણ કેપ્ટનશીપની જવાબદારી સંભાળશે. દરમિયાન, વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા પણ શ્રેણીમાં રમશે, જે ઉત્સાહ અને અપેક્ષામાં વધારો કરશે. વનડે શ્રેણીની પહેલી મેચ બુધવાર, 4 નવેમ્બરના રોજ રમાશે.
New Zealand Vs India ODI series promo. https://t.co/aZ4jk2bfru— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 29, 2026
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની વનડે શ્રેણીનો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ
શુભમન ગિલના નેતૃત્વમાં ભારતીય ટીમ 4 નવેમ્બરના રોજ ન્યૂઝીલેન્ડ સામે પ્રથમ વનડે મેચ રમશે. આ મેચ ઓકલેન્ડમાં રમાશે. બીજી મેચ 7 નવેમ્બર, શનિવારના રોજ વેલિંગ્ટનમાં રમાશે. શ્રેણીની ત્રીજી મેચ 10 નવેમ્બરના રોજ હેમિલ્ટનમાં રમાશે. ચોથી મેચ 13 નવેમ્બરના રોજ માઉન્ટ મૌંગાનુઈના બે ઓવલ ખાતે રમાશે. પાંચમી અને અંતિમ મેચ પણ અહીં રમાશે, જે 15 નવેમ્બરના રોજ યોજાશે. આ સાથે વનડે શ્રેણીનો અંત આવશે.
Virat Kohli has given us plenty of batting gems on New Zealand soil. Now, the King is ready to add another chapter as he returns for the ODI series! 🔥 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 1st ODI on 4th Nov, 7:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 1, 2026
મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની પહેલી વનડે મેચમાં બંને ટીમોના કેપ્ટન ભારતીય સમય મુજબ સવારે 7:00 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે અને મેચ સાંજે 7:30 વાગ્યે મેચ શરૂ થશે.
મેચ ક્યાં જોઈ શકો છો?
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની પહેલી વનડે મેચ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્કના ટીવી ચેનલો પર લાઈવ જોઈ શકાય છે. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની આ મેચ સોની લિવ એપ અને વેબસાઇટ પર પણ લાઈવ સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે. ચાહકો આ મેચનું લાઈવ પ્રસારણ ડીડી સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પર મફતમાં જોઈ શકે છે જે ડીડી ફ્રી ડિશ પર ઉપલબ્ધ છે. ડીડી ફ્રી ડિશ માટે કોઈ માસિક કે રિચાર્જ ફી નથી, તેથી જ મેચ મફત સ્ટ્રીમિંગ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.
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