IND vs NZ, 2nd T20I: ભારતે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો, બંને ટીમોએ પ્લેઈંગ-11માં ફેરફાર કર્યા
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની ટી20 શ્રેણીની બીજી મેચ રાયપુર સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે.
Published : January 23, 2026 at 6:48 PM IST
IND vs NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની બીજી મેચ રાયપુરના શહીદ વીર નારાયણ સિંહ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રેણીની શાનદાર શરૂઆત કરી, નાગપુરમાં મેચ 48 રનથી જીતીને 1-0ની લીડ મેળવી. હવે, ટીમ ઈન્ડિયા આ જીતનો સિલસિલો જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરશે. ટીમ ઈન્ડિયા રાયપુર મેદાન પર પોતાની બીજી T20I મેચ રમશે, જેણે છેલ્લે 2023 માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે આ મેદાન પર T20I રમી હતી, જેમાં 20 રનથી જીત મેળવી હતી.
ભારતીય ટીમે ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની ટી20 શ્રેણીની બીજી મેચ રાયપુર સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ આ મેચ માટે પોતાના પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં બે ફેરફાર કર્યા છે, જ્યારે કિવી ટીમે ત્રણ ફેરફાર કર્યા છે.
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have won the toss and elected to bowl first in the 2⃣nd T20I.— BCCI (@BCCI) January 23, 2026
Updates ▶️ https://t.co/8G8p1tq1RC#INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/AcBcPlcKFZ
રાયપુર સ્ટેડિયમની પિચ કેવી છે?
શહીદ વીર નારાયણ સિંહ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમની પિચ સામાન્ય રીતે બેટ્સમેન માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. બાઉન્ડ્રી લાઇન અન્ય ભારતીય મેદાનો કરતા થોડી લાંબી હોય છે, જે મધ્ય ઓવરોમાં સ્પિન બોલરોને ફાયદો કરાવી શકે છે.
બીજી T20I મેચ માટે હવામાનની સ્થિતિ કેવી રહેશે?
એક્યુવેધર આગાહી કરે છે કે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની બીજી T20I માટે દિવસનું તાપમાન 28 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેશે, સાંજે થોડો ઘટાડો થશે. મેચ દરમિયાન વરસાદની શક્યતા ઓછી છે. મેચ દરમિયાન 8 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે.
ભારતની પ્લેઈંગ-11: સંજુ સેમસન (wk), અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન, સૂર્યકુમાર યાદવ (c), હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, રિંકુ સિંહ, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી.
ન્યુઝીલેન્ડની પ્લેઈંગ-11: ડેવોન કોનવે, ટિમ સીફર્ટ (વિકેટકીપર), રચિન રવિન્દ્ર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, માર્ક ચેપમેન, ડેરિલ મિશેલ, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), ઝેકરીન ફોલ્કેસ, મેટ હેનરી, ઇશ સોઢી, જેકબ ડફી.
