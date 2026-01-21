ETV Bharat / sports

પ્રથમ T20I મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડે ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો, રિંકુ સિંહનો ટીમમાં સમાવેશ

નાગપુરમાં રમાઈ રહેલી પ્રથમ T20I મેચમાં, ન્યુઝીલેન્ડે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો.

સૂર્યકુમાર યાદવ અને મિશેલ સેન્ટનર
સૂર્યકુમાર યાદવ અને મિશેલ સેન્ટનર (AFP)
IND vs NZ 1st T20: ભારતીય ટીમ અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે T20I શ્રેણી રમાઈ રહી છે. નાગપુરમાં રમાઈ રહેલી પ્રથમ T20I મેચમાં, ન્યુઝીલેન્ડે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ન્યુઝીલેન્ડે તેના પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં 3 સીમરનો સમાવેશ કર્યો છે. ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક આજે T20I ડેબ્યૂ કરી રહ્યો છે. શ્રેયસ ઐયર, હર્ષિત રાણા, રવિ બિશ્નોઈ અને કુલદીપ યાદવ આજની મેચ રમી રહ્યા નથી.

ટીમ ઈન્ડિયા તિલક વર્મા વિના રમશે. કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ઈશાન કિશન ત્રીજા નંબરે રમશે. સંજુ સેમસન અને અભિષેક શર્મા ઇનિંગની શરૂઆત કરશે. કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ ચોથા નંબરે રમતા જોવા મળશે.

બંને ટીમો માટે પ્લેઇંગ-11

ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવન: અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), ઇશાન કિશન, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), રિંકુ સિંહ, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રીત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી.

ન્યુઝીલેન્ડની પ્લેઇંગ-11: ટિમ રોબિન્સન, ડેવોન કોનવે (વિકેટકીપર), રચિન રવિન્દ્ર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, માર્ક ચેપમેન, ડેરિલ મિશેલ, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક, કાયલ જેમીસન, ઇશ સોઢી, જેકબ ડફી.

