IND vs NZ: વિશાખાપટ્ટનમમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ ટોસ જીત્યો, બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો
વિશાખાપટ્ટનમમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની શ્રેણીની ચોથી ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો.
Published : January 28, 2026 at 7:10 PM IST
IND vs NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે શ્રેણીની ચોથી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ વિશાખાપટ્ટનમમાં રમાઈ રહી છે. ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ટીમ ઈન્ડિયામાં આજે એક ફેરફાર થયો છે. ઈશાન કિશનના સ્થાને અર્શદીપ સિંહનો પ્લેઈંગ-11માં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ન્યૂઝીલેન્ડમાં એક ફેરફાર થયો છે. જેક્વેરી ફોક્સની વાપસી થઈ છે. કાઈલ જેમીસન આજે પ્લેઈંગ-11 નો ભાગ નથી.
ભારતની પ્લેઇંગ-11: અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), રિંકુ સિંહ, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, હર્ષિત રાણા, રવિ બિશ્નોઈ, કુલદીપ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રીત બુમરાહ.
#TeamIndia win the toss and choose to bowl first! 💪— Star Sports (@StarSportsIndia) January 28, 2026
Here’s how India and New Zealand line up for the game in Vizag!#INDvNZ | 4th T20I | LIVE NOW https://t.co/UkIOb9Ri1y pic.twitter.com/MncEBspHZm
ન્યુઝીલેન્ડની પ્લેઇંગ-11: ટિમ સીફર્ટ (વિકેટકીપર), ડેવોન કોનવે, રચિન રવિન્દ્ર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, માર્ક ચેપમેન, ડેરિલ મિશેલ, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), ઝેકરીન ફોક્સ, મેટ હેનરી, ઇશ સોઢી, જેકબ ડફી.