T20 ફોર્મેટમાં કોનું પલડું ભારે? ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ વિશે જાણો

ટીમ ઈન્ડિયા 21 જાન્યુઆરીએ ન્યૂઝીલેન્ડ સામે પ્રથમ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ નાગપુરમાં રમશે.

Published : January 20, 2026 at 5:23 PM IST

IND vs NZ: ન્યુઝીલેન્ડ સામે 3 મેચની વન ડે શ્રેણી 2-1 થી હાર્યા પછી હવે ભારતીય ટીમ 5 મેચોની T20I શ્રેણી રમશે, જેની શરુઆત આવતીકાલથી નાગપુરમાં થશે. ટીમ ઈન્ડિયા આ હારને પાછળ છોડીને T20I શ્રેણીમાં સારું પ્રદર્શન કરવાનો પ્રયાસ કરશે. T20I માં બંને ટીમોના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડને જોતાં, ટીમ ઈન્ડિયાનો હાથ ઉપર હોય તેવું લાગે છે.

T20I માં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ સામ સામે

T20I માં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ વિશે વાત કરીએ તો, તેમની વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં 25 મેચ રમાઈ છે. ભારતે આમાંથી 14 મેચ જીતી છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડે 10 જીતી છે. એક મેચ ડ્રો રહી. અત્યાર સુધીમાં બંને ટીમો વચ્ચે ભારતીય ધરતી પર 11 મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી ટીમ ઈન્ડિયાએ 7 અને ન્યુઝીલેન્ડે 4 મેચ જીતી છે. તેથી, ટીમ ઈન્ડિયા આગામી શ્રેણીમાં આ વર્ચસ્વ જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરશે.

કિવી ટીમ મિશેલ સેન્ટનરની કેપ્ટનશીપમાં રમશે

T20 શ્રેણીમાં બંને ટીમોમાં ODI શ્રેણીની તુલનામાં નોંધપાત્ર ફેરફારો જોવા મળશે. શુભમન ગિલે ODI શ્રેણીમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કર્યું હતું, જ્યારે સૂર્યકુમાર યાદવ T20 શ્રેણીમાં ભારતનું નેતૃત્વ કરશે. આ શ્રેણીમાં રિંકુ સિંહ, અક્ષર પટેલ, હાર્દિક પંડ્યા અને અભિષેક શર્મા જેવા ખેલાડીઓ રમતા જોવા મળશે. કિવી ટીમ મિશેલ સેન્ટનરની કેપ્ટનશીપમાં રમશે. તેમની ટીમમાં માર્ક ચેપમેન, જેમ્સ નીશમ અને રચિન રવિન્દ્ર જેવા ખેલાડીઓ પણ છે.

ન્યુઝીલેન્ડ 2019 માં ભારત સામે T20 શ્રેણી જીત્યું

ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે છેલ્લી ODI અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી 2023 માં રમાઈ હતી. ટીમ ઈન્ડિયાએ આ શ્રેણી 2-1 થી જીતી હતી. ન્યુઝીલેન્ડે છેલ્લે 2019 માં ભારત સામે T20 શ્રેણી જીતી હતી. ત્યારથી, કિવી ટીમ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ટીમ ઈન્ડિયા સામે હાર્યું નથી. હવે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે કે તે આ શ્રેણીમાં કેવું પ્રદર્શન કરે છે.

ભારતની T20I ટીમ: સૂર્યકુમાર યાદવ, રિંકુ સિંહ, શ્રેયસ અય્યર (ફક્ત પ્રથમ ત્રણ T20I માટે), અભિષેક શર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, ઈશાન કિશન, સંજુ સેમસન, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રિત બુમરાહ, હર્ષિત રાણા, કુલદિપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી, રવિ બિશ્નોઈ, તિલક વર્મા (માત્ર છેલ્લા બે T20I માટે).

