બીજી વનડે પહેલા ન્યુઝીલેન્ડને મોટો ઝટકો, ઓપનિંગ ખેલાડી આખી શ્રેણીમાંથી બહાર
IND VS NZ: ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ ODI શ્રેણીની બીજી મેચ પહેલા ન્યુઝીલેન્ડને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ડેવોન કોનવે હવે આખી શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.
Published : November 6, 2026 at 1:05 PM IST
IND VS NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે હાલમાં એક દિવસીય શ્રેણી ચાલી રહી છે. પહેલી મેચ રમાઈ ચૂકી છે, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયા જીતીને લીડ મેળવી રહી છે. આ દરમિયાન, બીજી મેચ શનિવારે રમાશે, પરંતુ તે પહેલાં, ન્યુઝીલેન્ડને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. તેમનો સ્ટાર ખેલાડી આખી શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે, જે અગાઉ ફક્ત એક જ મેચમાંથી બહાર રહ્યો હતો. ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડે તેના સ્થાને એક ખેલાડીની પણ જાહેરાત કરી છે.
ડેવોન કોનવે આખી ODI શ્રેણીમાંથી બહાર
ન્યૂઝીલેન્ડના વિસ્ફોટક બેટ્સમેન ડેવોન કોનવે ભારત સામેની આખી ODI શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. પ્રેક્ટિસ સેશન દરમિયાન તેને ઈજા થઈ હતી. શરૂઆતમાં, તેને ફક્ત પહેલી મેચમાંથી જ બહાર થઈ ગયો હતો અને એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી કે, તે બીજી મેચ માટે પાછો ફરશે, પરંતુ હવે એવું બહાર આવ્યું છે કે તેની ઈજા સંપૂર્ણપણે સાજી થઈ નથી અને તે હવે આખી શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.
A forced squad change for New Zealand who aim to level their home ODI series against India 👇 https://t.co/6DhdIyojbf— ICC (@ICC) November 5, 2026
આ દરમિયાન, ન્યૂઝીલેન્ડ ક્રિકેટે તેના સ્થાને નિક કેલીનો ટીમમાં સમાવેશ કર્યો છે. કેલીને શરૂઆતમાં છેલ્લી બે મેચ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ હવે તે બીજી મેચથી ટીમમાં જોડાશે. કેલી અગાઉ ન્યૂઝીલેન્ડ A ટીમનો ભાગ હતો, જે ભારત સામે ત્રણ મેચની બિનસત્તાવાર ટેસ્ટ શ્રેણી રમી રહ્યો છે. હવે તેને ત્યાંથી રજા આપવામાં આવશે અને તે મુખ્ય ટીમમાં જોડાશે.
Conway ruled out of ODIs against India with concussion; Kelly called in · Devon Conway has been ruled out of the remaining ODIs against India after sustaining a concussion while fielding during Tuesday's training session, New Zealand Cricket (NZC) said on Friday 🔗: https://t.co/54mER9G4br— IANS (@ians_india) November 6, 2026
મેટ હેનરી બીજી મેચ રમવા માટે તૈયાર
આ દરમિયાન, ટીમ માટે થોડી રાહત છે. પ્રેક્ટિસ દરમિયાન ડેવોન કોનવે સાથે અથડાનાર મેટ હેનરી હવે સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થઈ ગયો છે. આનો અર્થ એ છે કે તે બીજી મેચ માટે પાછો ફરી શકે છે. તે શ્રેણીની પહેલી મેચ પણ ચૂકી ગયો હતો, પરંતુ હવે રમી શકે છે. અગાઉ, ન્યૂઝીલેન્ડના ઘણા ખેલાડીઓ ઈજાને કારણે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. પરિણામે, ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ આ લાંબી પાંચ મેચની શ્રેણીમાં સંઘર્ષ કરી રહી છે.
ભારતે વનડે શ્રેણીની પહેલી મેચ 5 વિકેટથી જીતી
ટીમ ઈન્ડિયાએ ન્યૂઝીલેન્ડ સામે પાંચ મેચની વનડે શ્રેણીની પહેલી મેચ 5 વિકેટથી જીતી લીધી હતી. બીજી મેચ હવે 7 નવેમ્બરના રોજ વેલિંગ્ટનમાં રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયા બીજી મેચ જીતીને શ્રેણીમાં વધુ લીડ મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે, જ્યારે ન્યૂઝીલેન્ડ પાછલી શ્રેણીની જેમ T20 શ્રેણી ગુમાવવાનું ટાળવા માટે વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
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