આજે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ચોથી T20I મેચ, સંજુ સેમસન પર રહેશે નજર
આજે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ચોથી T20I વિશાખાપટ્ટનમ (વિઝાગ) માં રમાશે. ભારતીય ટીમ પહેલાથી જ શ્રેણીમાં 3-0 થી આગળ છે.
Published : January 28, 2026 at 1:23 PM IST
IND VS NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની ટી20 શ્રેણીની ચોથી મેચ આજે વિશાખાપટ્ટનમ (વિઝાગ) ના ડો. વાયએસ રાજશેખર રેડ્ડી એસીએ-વીડીસીએ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ભારત પહેલાથી જ શ્રેણીમાં 3-0 થી અજેય લીડ ધરાવે છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ભલે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ODI શ્રેણી હારી ગઈ હોય, પરંતુ તેઓ પહેલા ત્રણ મેચમાં T20 શ્રેણી જીતી ચૂક્યા છે. હવે, ભારતીય ટીમનું લક્ષ્ય વિરોધી ટીમને ક્લીન સ્વીપ કરવાનું રહેશે, જેથી જ્યારે 7 ફેબ્રુઆરીથી T20 વર્લ્ડ કપ શરૂ થશે, ત્યારે તેઓ ઉચ્ચ ઉત્સાહ સાથે મેદાનમાં ઉતરી શકે.
ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કરશે
ODI શ્રેણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર ન્યૂઝીલેન્ડનો T20I શ્રેણીમાં અત્યાર સુધી સારો દેખાવ રહ્યો નથી. તેમના બેટ્સમેનોએ ક્યારેક ક્યારેક સારું ફોર્મ બતાવ્યું છે, પરંતુ તેમના બોલરો ભારતીય બેટ્સમેનોના આક્રમક અભિગમનો સામનો કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ અત્યાર સુધી શ્રેણીની ત્રણ મેચ લગભગ એકતરફી રીતે જીતી છે. ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ ક્યાંય દેખાઈ નથી. પરંતુ તેમાં કોઈ શંકા નથી કે ટીમ મજબૂત છે. તેથી, જો ન્યૂઝીલેન્ડ પણ આ મેચમાં વાપસી કરી શકે છે.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ શું છે?
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો, બંને દેશો અત્યાર સુધીમાં 28 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં એકબીજાનો સામનો કરી ચૂક્યા છે. ભારતે 17 મેચ જીતી છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડે 10 મેચ જીતી છે, જેમાં એક મેચ ટાઇમાં સમાપ્ત થઈ છે.
વિશાખાપટ્ટનમની પિચ કેવી રહેશે?
આ મેચ પણ હાઇ-સ્કોરિંગ હોઈ શકે છે. વાય.એસ. રાજશેખર રેડ્ડી એસીએ-વીડીસીએ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમની પિચ બેટ્સમેન માટે સારી માનવામાં આવે છે. પિચમાં સારી ગતિ અને ઉછાળ છે, જેના કારણે રન-સ્કોરિંગ સરળ બને છે. જોકે, મોટી બાઉન્ડ્રી થોડી પડકાર ઉભી કરી શકે છે. આ ગ્રાઉન્ડ પર પ્રથમ ઇનિંગનો સરેરાશ સ્કોર 148 છે, જ્યારે સૌથી વધુ 215 છે.
ભારતની ટીમઃ સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), શિવમ દુબે, હાર્દિક પંડ્યા, રિંકુ સિંહ, હર્ષિત રાણા, રવિ બિશ્નોઈ, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રિત બુમરાહ, અક્ષર પટેલ, શ્રેયસ ઐયર, અર્શદિપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી.
ન્યુઝીલેન્ડની ટીમઃ ડેવોન કોનવે, ટિમ સીફર્ટ (વિકેટકીપર), રચિન રવિન્દ્ર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, માર્ક ચેપમેન, ડેરીલ મિશેલ, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), કાયલ જેમીસન, મેટ હેનરી, ઈશ સોઢી, જેકબ ડફી, જેમ્સ નીશમ, માઈકલ બ્રેસવેલ, લોકી ફર્ગ્યુસન, જૈકરી ફોલ્ક્સ, બેવન જૈકબ્સ.
