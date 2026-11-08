ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રીજી વનડે ક્યારે અને ક્યાં રમાશે? જાણો સંપૂર્ણ સમયપત્રક માહિતી
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ પહેલાથી જ બે વનડે રમી ચૂક્યા છે. ભારતીય ટીમે બંને મેચ જીતીને શ્રેણીમાં 2-0થી લીડ મેળવી લીધી છે.
Published : November 8, 2026 at 1:03 PM IST
IND vs NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની ODI શ્રેણી ચાલી રહી છે. પહેલી બે મેચ રમાઈ છે, જેમાં બંનેમાં ભારતનો વિજય થયો છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રેણીમાં 2-0થી લીડ મેળવી છે. ભારતીય ટીમે પહેલી મેચ પાંચ વિકેટથી અને બીજી ચાર રનથી જીતી હતી. વરસાદે બંને મેચોમાં વિક્ષેપ પાડ્યો હતો. ટીમ ઈન્ડિયાના બોલરો અને બેટ્સમેનોએ અત્યાર સુધી સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. હવે ત્રીજી ODIનો વારો છે. ભારત ત્રીજી ODI જીતીને શ્રેણી પર કબજો કરવાનો પ્રયાસ કરશે. ચોથી અને પાંચમી ODI માટે ટીમમાં ફેરફાર થશે. શ્રેયસ ઐયર શુભમન ગિલનું સ્થાન લેશે. ચાલો ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી ODI સંબંધિત બધી વિગતો પર એક નજર કરીએ.
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રીજી વનડે ક્યારે રમાશે?
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે અત્યાર સુધી રમાયેલી બંને મેચ સારી રહી છે. બીજી મેચમાં બોલરોનું વર્ચસ્વ રહ્યું. બેટ્સમેનો કોઈ રન બનાવી શક્યા નહીં. ભારત પણ ખૂબ જ મુશ્કેલીથી જીત્યું. ન્યુઝીલેન્ડના બેટ્સમેનો પણ નિષ્ફળ રહ્યા. વિરાટ કોહલીએ પહેલી મેચમાં શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી. સારું, ચાહકોને ત્રીજી વનડે જોવા માટે વધુ રાહ જોવી પડશે નહીં. બંને ટીમો વચ્ચેની ત્રીજી મેચ ગુરુવાર, 10 નવેમ્બરના રોજ રમાશે.
WHEN IT MATTERED, GURNOOR DELIVERED! A fiery spell, four crucial wickets and a well-deserved Player of the Match award! Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 3rd ODI on 10th November, 7:30am onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 7, 2026
ત્રીજી વનડે ક્યાં રમાશે?
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની પહેલી વનડે ઓકલેન્ડના ઇડન પાર્ક ખાતે રમાઈ હતી. બીજી મેચ વેલિંગ્ટનમાં રમાઈ હતી. અત્યાર સુધી બંને ટીમો વચ્ચેની ત્રીજી વનડે મેચ સેડન પાર્ક, હેમિલ્ટન ખાતે રમાશે. રેકોર્ડ્સ દર્શાવે છે કે હેમિલ્ટનમાં રન રેટ ઘણો ઊંચો છે. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડે થોડા અઠવાડિયા પહેલા ત્યાં એક T20 મેચ રમી હતી, જેમાં બંને ટીમોએ સારો સ્કોર નોંધાવ્યો હતો.
મેચ ક્યારે શરૂ થશે?
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે અત્યાર સુધી રમાયેલી બંને વનડે મેચ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 7:30 વાગ્યે શરૂ થઈ છે. ત્રીજી વનડે પણ સવારે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે. અડધા કલાક પહેલા, બંને ટીમોના કેપ્ટન ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે. ન્યુઝીલેન્ડના સ્થાનિક સમય ઝોનમાં, મેચ બપોરે 3:00 વાગ્યે શરૂ થશે.
The shot is iconic, but the pun is questionable! 🤣 Sunil Gavaskar serves up a classic dad joke with Rohit Sharma right at the centre of it! Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 3rd ODI on 10th November, 7:30am onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 7, 2026
કઈ ચેનલ મેચનું લાઈવ પ્રસારણ કરશે?
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી વનડે મેચ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઈવ જોઈ શકાશે. કોમેન્ટ્રી અંગ્રેજી, હિન્દી અને અન્ય ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ હશે. મેચનું ડીડી સ્પોર્ટ્સ પર પણ પ્રસારણ કરવામાં આવશે. દર્શકો ત્યાં મફતમાં મેચ જોઈ શકશે. ચાહકોએ કોઈ ફી ચૂકવવાની રહેશે નહીં.
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