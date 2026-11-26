IND vs NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે બીજી ટેસ્ટ મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે? લાઈવ મેચ ક્યાં અને કેવી રીતે જોવી
ભારતીય ટીમ 27 નવેમ્બરથી ક્રાઇસ્ટચર્ચના હેગલી ઓવલ સ્ટેડિયમ ખાતે ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસની બીજી અને અંતિમ ટેસ્ટ મેચ રમવાની છે.
Published : November 26, 2026 at 4:56 PM IST
IND VS NZ 2ND TEST: ભારતીય ટીમ પાસે ન્યુઝીલેન્ડ સામે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચ જીતવાની શાનદાર તક હતી, પરંતુ વેલિંગ્ટન ટેસ્ટના છેલ્લા દિવસે, કિવી બેટ્સમેનોએ ઉત્તમ પ્રદર્શન કરીને મેચને ડ્રોમાં સમાપ્ત કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. હવે બંને ટીમો વચ્ચે આ શ્રેણીનો બીજો અને અંતિમ મેચ 27 નવેમ્બરથી ક્રાઇસ્ટચર્ચના હેગલી ઓવલ ખાતે રમાશે, જ્યાં પીચ ઝડપી બોલરો માટે ખૂબ જ યોગ્ય માનવામાં આવે છે અને બેટ્સમેન માટે ગતિ અને ઉછાળાનો સામનો કરવો સરળ નથી. ટીમ ઇન્ડિયાએ છેલ્લે વર્ષ 2020 માં આ સ્ટેડિયમમાં ટેસ્ટ મેચ રમી હતી, જે કિવી ટીમે 7 વિકેટથી જીતી હતી, તેને ફક્ત ત્રણ દિવસમાં પૂર્ણ કરી હતી.
ટીમ ઈન્ડિયાએ આ મેદાન પર એક જ ટેસ્ટ મેચ રમી છે
ભારતીય ટીમે ક્રાઇસ્ટચર્ચના હેગલી ઓવલ ખાતે ફક્ત એક જ ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જે 2020 માં વિરાટ કોહલીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ રમાઈ હતી. તે મેચમાં, ભારત પ્રથમ ઇનિંગમાં 242 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું, જ્યારે કિવી ટીમ પણ 235 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ટીમ ઈન્ડિયાને બીજી ઇનિંગમાં વધુ સારા બેટિંગ પ્રદર્શનની અપેક્ષા હતી, પરંતુ ઇનિંગ ફક્ત 124 રનમાં સમેટાઈ ગઈ હતી, અને ન્યૂઝીલેન્ડે મેચ જીતવા માટે રમતના ત્રીજા દિવસે 132 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો હતો. તે મેચમાં ઋષભ પંત, જસપ્રીત બુમરાહ અને રવિન્દ્ર જાડેજા પ્લેઇંગ ઇલેવનનો ભાગ હતા, અને તેઓ આ વખતે ટેસ્ટ ટીમનો પણ ભાગ છે. પરિણામે, કેપ્ટન શુભમન ગિલને નિઃશંકપણે ત્રણેય ખેલાડીઓના અનુભવનો ફાયદો થશે.
Match day minus 1 at the Hagley Oval 👋 #NZvIND https://t.co/yjIlXupAPu— BCCI (@BCCI) November 26, 2026
કિવી ટીમનો હેગલી ઓવલ પર શાનદાર રેકોર્ડ
યજમાન કિવી ટીમનો હેગલી ઓવલ પર શાનદાર રેકોર્ડ છે, તેઓએ ત્યાં કુલ 15 ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જેમાંથી નવમાં જીત મેળવી છે, ફક્ત ચારમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે અને બે ડ્રો રહી છે. તેઓ ભારત સામેની બીજી ટેસ્ટમાં આ પ્રભાવશાળી રેકોર્ડ જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરશે.
બીજી ટેસ્ટ મેચ લાઈવ ક્યાં શકાશે?
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની બીજી ટેસ્ટ મેચ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક ટીવી ચેનલો પર લાઈવ જોઈ શકાશે. આ મેચનું પ્રસારણ સોની લિવ એપ અને વેબસાઇટ પર પણ કરવામાં આવશે. દર્શકો અંગ્રેજી અને હિન્દીમાં કોમેન્ટ્રીનો આનંદ માણી શકશે.
આ પણ વાંચોઃ