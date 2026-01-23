નાગપુરમાં પહેલી મેચમાં કિવી ટીમને હરાવી, આજે ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે બીજી ટી20 મેચ
ટીમ ઈન્ડિયા આ મેચ જીતીને પોતાની જીતનો સિલસિલો ચાલુ રાખવાનો પ્રયાસ કરશે, ત્યારે ન્યૂઝીલેન્ડ વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
Published : January 23, 2026 at 1:23 PM IST
IND VS NZ 2ND T20: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે હાલમાં ટી20 શ્રેણી ચાલી રહી છે. નાગપુરમાં રમાયેલી પહેલી મેચમાં કિવી ટીમને હરાવીને શાનદાર જીત નોંધાવ્યા બાદ, ભારતીય ટીમ હવે બીજી T20 માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા આ બંને ટીમો વચ્ચેની છેલ્લી શ્રેણી છે. તેથી, તેને આઈસીસી ટુર્નામેન્ટ માટે રિહર્સલ માનવામાં આવી રહ્યું છે. ભારતીય ટીમે પહેલી મેચ લગભગ એકતરફી રીતે જીતી હતી. જો કે, ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ પણ ઘણી મજબૂત છે અને પુનરાગમન કરી શકે છે.
આજની મેચ રાયપુરના શહીદ વીર નારાયણ સિંહ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. બંને ટીમો એક દિવસ અગાઉથી આવી ગઈ છે અને મેચની તૈયારી કરી રહી છે. દરમિયાન, મેચ સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે. ટોસ અડધો કલાક પહેલા, 6:30 વાગ્યે થશે.
લાઈવ મેચ અને સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં જોવું?
જો તમે સ્ટેડિયમમાં મેચ જોવા માટે હાજર ન રહી શકો, તો તમે ઘરેથી આ હાઇ-વોલ્ટેજ સ્પર્ધાનો આનંદ માણી શકો છો. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની બીજી T20 મેચનું ટીવી પર સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્કની વિવિધ ચેનલો પર લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે. જે ચાહકો પોતાના મોબાઈલ ફોન અથવા લેપટોપ પર મેચ જોવા માંગે છે તેઓ JioHotstar એપ અને વેબસાઇટ પર લાઈવ સ્ટ્રીમિંગનો આનંદ માણી શકે છે.
ભારતીય ટીમ: સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, રિંકુ સિંહ, અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ, શ્રેયસ ઐયર, રવિ બિશ્નોઈ, હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ
ન્યૂઝીલેન્ડ ટીમ: મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), ડેવોન કોનવે (વિકેટકીપર), ટિમ રોબિન્સન, રચિન રવિન્દ્ર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, માર્ક ચેપમેન, ડેરિલ મિશેલ, ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક, કાયલ જેમીસન, ઈશ સોઢી, જેકબ ડફી, જેમ્સ નીશમ, મેટ હેનરી, માઈકલ બ્રેસવેલ, ઝાકરી ફોક્સ, બેવોન જેકબ્સ.
