IND vs NZ: ભારત સામે ન્યુઝીલેન્ડે ટોસ જીતીને બોલીંગ પસંદ કરી, નીતિશ કુમાર રેડ્ડીનો ટીમમાં સમાવેશ
રાજકોટમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે બીજી વન ડે મેચ રમાઈ રહી છે.
Published : January 14, 2026 at 1:23 PM IST
IND vs NZ 2nd ODI: આજે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની બીજી વન ડે મેચ આજે રાજકોટના નિરંજન શાહ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ન્યુઝીલેન્ડે ટોસ જીતીને પહેલા બોલીગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. વડોદરામાં શ્રેણીની પહેલી મેચ ચાર વિકેટથી જીત્યા બાદ, ભારતીય ટીમ હવે શ્રેણીમાં અજેય લીડ મેળવવા માટે રાજકોટમાં જીત મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણી બરાબર કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
ભારતે 2023 થી ન્યૂઝીલેન્ડ સામે સતત આઠમી વનડે જીતી છે. ઘરઆંગણે, તેણે 2017 થી ન્યૂઝીલેન્ડ સામે સતત આઠ વનડે જીતી છે. ODI શ્રેણીની પહેલી મેચમાં, ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે બીજા સૌથી મોટા લક્ષ્યનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો, જે 2010 માં બેંગલુરુમાં તેમણે બનાવેલા 316 રન બાદનો હતો.
પહેલી મેચમાં ન્યૂઝીલેન્ડે જોરદાર વાપસી કરી હતી. કોહલી અને ઐયરે પ્રભુત્વ જમાવ્યું ત્યારે તેમનું કામ પૂરું થઈ ગયું હોય તેવું લાગતું હતું, અને ભારત મોટા માર્જિનથી સરળતાથી જીતવા માટે તૈયાર દેખાતું હતું. જોકે, ભારતની જીત પહેલા, બ્લેક કેપ્સે જબરદસ્ત લડાયક ભાવના દર્શાવી હતી. ન્યૂઝીલેન્ડની બિનઅનુભવી બોલિંગ લાઇનઅપે ભારતને પોતાનું સર્વસ્વ આપ્યું અને અંત સુધી કઠિન લડાઈ આપી, પરંતુ આખરે મેચ જીતવામાં નિષ્ફળ રહી.
ભારતીય ટીમ માટે આ મેદાન અનલકી
રાજકોટ સ્ટેડિયમ ખાતે પ્રથમ ODI મેચ 2013 માં રમાઈ હતી. ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ એકબીજા સામે ટકરાયા હતા. ઈંગ્લેન્ડે તે પહેલી મેચ 9 રનના નાના માર્જિનથી જીતી હતી. ત્યારબાદ 2015 માં ભારત આ મેદાન પર દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ODI રમી હતી. ભારત પણ 18 રનથી હારી ગયું હતું. 2020 માં, ભારતીય ટીમે આ મેદાન પર પહેલી વાર વિજયનો સ્વાદ ચાખ્યો. ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમે વિરોધી ટીમનો સામનો કર્યો. ભારતે 36 રનથી મેચ જીતી. ત્યારબાદ, 2023 માં જ્યારે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા ફરીથી મળ્યા, ત્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા 66 રનથી જીત્યું.
બીજી વન ડે માટે બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11
ભારતની ટીમ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ અય્યર, કેએલ રાહુલ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, રવિન્દ્ર જાડેજા, હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા
ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ: ડેવોન કોનવે, હેનરી નિકોલ્સ, વિલ યંગ, ડેરિલ મિશેલ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, મિશેલ હે (વિકેટકીપર), માઈકલ બ્રેસવેલ (કેપ્ટન), ઝેકરીન ફોલ્કેસ, જેડેન લેનોક્સ, કાયલ જેમીસન, ક્રિસ્ટિયન ક્લાર્ક.
