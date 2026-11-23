પહેલી ટેસ્ટ ડ્રો થયા બાદ ટીમ ઈન્ડિયાની મુશ્કેલીઓ વધી, WTC ફાઇનલ માટે કેટલી જીત જરૂરી? સંપૂર્ણ સમીકરણ જાણો
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ ડ્રો રહી. આ પરિણામથી ટીમ ઈન્ડિયાના WTC ફાઇનલના માર્ગમાં મોટો ફટકો પડ્યો છે.
Published : November 23, 2026 at 2:03 PM IST
Team India WTC Final Scenario: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની વેલિંગ્ટન ટેસ્ટ ડ્રો રહી. વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે ભારત માટે દરેક મેચ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ટીમ ઇન્ડિયાને વેલિંગ્ટન ટેસ્ટમાં જીતની ખૂબ જ જરૂર હતી, પરંતુ નસીબ તેમના પક્ષમાં નહોતું. આનાથી ટીમ ઇન્ડિયાને WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં પણ નુકસાન થયું. ભારતનો પોઈન્ટ ટકાવારી હવે 50% સુધી ઘટી ગયો છે, અને અહીંથી ફાઇનલમાં પહોંચવાનો રસ્તો મુશ્કેલ બનશે. જોકે, ટીમ ઇન્ડિયા પાસે હજુ પણ તક છે.
ટીમ ઇન્ડિયા WTC ફાઇનલ માટે કેવી રીતે ક્વોલિફાય થઈ શકે?
વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ 2025-27 ચક્રમાં ટીમ ઇન્ડિયા પાસે હજુ છ મેચ બાકી છે. ભારત પાસે ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે બે અલગ અલગ વિકલ્પો છે. ભારતને હવે વર્તમાન WTC ચક્રમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે એક અને ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પાંચ ટેસ્ટ રમવાની છે. જો ટીમ ઇન્ડિયા તેની બધી છ મેચ જીતી જાય, તો તેના પોઈન્ટ ટકાવારી 66.6% સુધી વધી જશે. હાલમાં, ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા બંને 66.6% થી ઉપર છે. જોકે, ભારતની આગામી મેચ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે છે. જો ટીમ ઇન્ડિયા પાંચેય મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવે છે, તો પરિસ્થિતિ બદલાઈ શકે છે.
New Zealand fall outside the top two on the #WTC27 standings with a draw against India in Wellington 👀 Try out the World Test Championship standings predictor to see where your team could finish 📲 https://t.co/T8iyDajWzL https://t.co/HNkLJEmeaa— ICC (@ICC) November 23, 2026
ઓસ્ટ્રેલિયા પાસે નવ મેચ બાકી છે, અને જો તે પાંચ મેચ હારી જાય, તો તે મહત્તમ 59.09% પોઈન્ટ ટકાવારી મેળવી શકે છે. આ સ્થિતિમાં, ટીમ ઈન્ડિયા તેમનાથી આગળ રહેશે અને WTC માં બીજા સ્થાને રહીને ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થઈ શકે છે.
જો ટીમ ઈન્ડિયા WTC માં બાકી રહેલી છ મેચોમાંથી પાંચ જીતી જાય, તો તેનો પોઈન્ટ ટકાવારી 61.11% સુધી પહોંચી શકે છે. આ સ્થિતિમાં, તેમને 59.09 સુધી પહોંચવા માટે ટેસ્ટ શ્રેણીની બધી મેચોમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવવાની જરૂર પડશે. આ સ્થિતિમાં, ન્યુઝીલેન્ડ WTC રેસમાં રહેશે. જોકે, ભારતે આશા રાખવી પડશે કે ડિસેમ્બરમાં શરૂ થતી ટેસ્ટ શ્રેણીની બધી ચાર મેચોમાં ઓસ્ટ્રેલિયા ન્યુઝીલેન્ડને હરાવે.
A resolute batting display from New Zealand denies India victory in Wellington 👊 #WTC27 📲 https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/8ksmYEfbzu— ICC (@ICC) November 23, 2026
જો ટીમ ઈન્ડિયા તેની બાકીની છ મેચોમાંથી ચાર હારી જાય, તો તેનો પોઈન્ટ ટકાવારી 55.5% સુધી પહોંચી શકે છે. આનો અર્થ એ થયો કે તેઓ ઓસ્ટ્રેલિયાને પાછળ છોડી શકશે નહીં અને WTC ફાઇનલમાં પહોંચવાની તેમની આશા ઠગારી નીવડી શકે છે. આ સ્થિતિમાં, ટીમ ઈન્ડિયા હવે આગામી છ ટેસ્ટમાં ફક્ત એક જ હારનો સામનો કરી શકે છે. જો તેઓ બે કે તેથી વધુ મેચ હારી જાય, તો ભારતની WTC ફાઇનલની આશા ઠગારી નીવડી શકે છે.
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