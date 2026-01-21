IND vs NZ 1st T20 : IND vs NZ 1st T20 : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડની પહેલી T20 મેચ, જાણો ક્યાં લાઈવ જોઈ શકશો
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીની પહેલી મેચ આજે નાગપુરમાં રમાશે.
Published : January 21, 2026 at 1:25 PM IST
IND VS NZ 1st T20: આજથી ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે 5 મેચની ટી20 સિરીઝ શરૂ થઈ રહી છે, જેમાં પહેલી મેચ નાગપુરમાં રમાશે. ન્યૂઝીલેન્ડે અગાઉ ભારત સામે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી જીતી છે, તેથી ટીમનું મનોબળ ઊંચું છે. જોકે, ટીમોમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થયો છે. ટીમ ઈન્ડિયા પાસે હવે જીતવા સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી.
ન્યુઝીલેન્ડે છેલ્લે 2012 માં શ્રેણી જીતી હતી
જ્યારે માઈકલ બ્રેસવેલે ODI શ્રેણીમાં ન્યૂઝીલેન્ડનું નેતૃત્વ કર્યું હતું, ત્યારે મિશેલ સેન્ટનર હવે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. ડેરિલ મિશેલ માત્ર એક વિશ્વ કક્ષાનો સ્પિન બોલર જ નથી, પરંતુ જરૂર પડ્યે એક તેજસ્વી બેટ્સમેન પણ છે, જે ક્રમમાં નીચે ઉતરે છે. તેણે આ ઘણી વખત સાબિત કર્યું છે. જોકે, ન્યૂઝીલેન્ડ છેલ્લી ચાર શ્રેણીમાં ભારતમાં T20 શ્રેણી જીતી શક્યું નથી. ટીમે છેલ્લે 2012 માં શ્રેણી જીતી હતી. આ શ્રેણીમાં શું થાય છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
The unbeaten SKYBALL takes on the Kiwis! 🔥#TeamIndia gears up for their final assignment before the ultimate test of the ICC Men’s #T20WorldCup 2026 🙌#INDvNZ | 1st T20I 👉 WED, 21st JAN | 6 PM! pic.twitter.com/rfu8D619IK— Star Sports (@StarSportsIndia) January 19, 2026
T20I માં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ સામ સામે
T20I માં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ વિશે વાત કરીએ તો, તેમની વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં 25 મેચ રમાઈ છે. ભારતે આમાંથી 14 મેચ જીતી છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડે 10 જીતી છે. એક મેચ ડ્રો રહી. અત્યાર સુધીમાં બંને ટીમો વચ્ચે ભારતીય ધરતી પર 11 મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી ટીમ ઈન્ડિયાએ 7 અને ન્યુઝીલેન્ડે 4 મેચ જીતી છે. તેથી, ટીમ ઈન્ડિયા આગામી શ્રેણીમાં આ વર્ચસ્વ જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરશે.
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ T20 મેચ ક્યાં જોવી
દરમિયાન, સ્ટાર નેટવર્ક પાસે મેચોના લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ અને ટેલિકાસ્ટના અધિકારો છે. બધી મેચ સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે, ટોસ અડધો કલાક પહેલા, સાંજે 6:30 વાગ્યે થશે. મેચનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ 1 અને સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ 1 HD પર જોઈ શકાય છે. આ સિવાય, જો તમે મોબાઇલ એટલે કે OTT પર મેચ જોવા માંગતા હો, તો તેના માટે તમારે Jio Hotstar પર જવું પડશે, ત્યાં તમે આરામથી મેચનો આનંદ માણી શકો છો.
ભારતની T20I ટીમ: સૂર્યકુમાર યાદવ, રિંકુ સિંહ, શ્રેયસ અય્યર (ફક્ત પ્રથમ ત્રણ T20I માટે), અભિષેક શર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, ઈશાન કિશન, સંજુ સેમસન, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રિત બુમરાહ, હર્ષિત રાણા, કુલદિપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી, રવિ બિશ્નોઈ, તિલક વર્મા (માત્ર છેલ્લા બે T20I માટે).
