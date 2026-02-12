ETV Bharat / sports

નામિબિયાએ ટોસ જીતીને બોલિંગ પસંદ કરી, ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11માં મોટો ફેરફાર

નામિબિયાએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ટીમ ઈન્ડિયા પહેલા બેટિંગ કરશે.

ભારત અને નામિબિયા
ભારત અને નામિબિયા (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 12, 2026 at 6:56 PM IST

Updated : February 12, 2026 at 7:43 PM IST

INDIA VS NAMIBIA: ભારત અને નામિબિયા વચ્ચેની મેચ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. નામિબિયાના કેપ્ટને ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, એટલે કે ભારતીય ટીમ પહેલા બેટિંગ કરશે. ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે જણાવ્યું કે અભિષેક શર્મા આજે રમી રહ્યો નથી. સંજુ સેમસનને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. જસપ્રીત બુમરાહ પણ પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં પાછો ફર્યો છે. મોહમ્મદ સિરાજ આજની મેચમાં રમી રહ્યો નથી.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં, સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વમાં ભારતીય ટીમ નામિબિયા સામે રમી રહી છે. ભારતીય ટીમ સતત જીતનો સિલસિલો જાળવી રહી છે. તાજેતરમાં, ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પાંચ મેચની શ્રેણી દરમિયાન, ટીમ ઈન્ડિયાએ ચાર મેચ જીતી અને એક હારી. યુએસએ સામેની પ્રથમ મેચ જીત્યા બાદ ભારતીય ટીમનું મનોબળ ઉંચુ છે. જોકે, પ્રથમ મેચમાં સૂર્યકુમાર યાદવ સિવાય કોઈ પણ બેટ્સમેન સારી બેટિંગ કરી શક્યો નહીં. હવે, જોવાનું એ રહે છે કે ભારતની ઓપનિંગ જોડી અને મિડલ ઓર્ડર કેવું પ્રદર્શન કરે છે.

ભારતે પોતાની છેલ્લી મેચ મુંબઈમાં રમી હતી, નામિબિયાએ પોતાની છેલ્લી મેચ દિલ્હીમાં રમી હતી. ભારતીય ટીમે પોતાની છેલ્લી મેચ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં રમી હતી, નામિબિયા દિલ્હીના આ મેદાન પર રમી હતી. તે મેચ નામિબિયા અને નેધરલેન્ડ્સ વચ્ચે રમાઈ હતી, જેને નેધરલેન્ડ્સે સાત વિકેટથી જીતી હતી. આજે નેધરલેન્ડ્સનું પ્રદર્શન જોવા જેવું છે.

ટીમ ઈન્ડિયાઃ સંજુ સેમસન, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, રિંકુ સિંહ, અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રિત બુમરાહ.

નામિબિયાની ટીમઃ લોરેન સ્ટીનકેમ્પ, જાન ફ્રાયલિંક, જેન નિકોલ લોફ્ટી-ઈટન, ગેરહાર્ડ ઈરાસ્મસ (કેપ્ટન), જેજે સ્મિત, ઝેન ગ્રીન (વિકેટકીપર), રૂબેન ટ્રમ્પેલમેન, મલાન ક્રુગર, બર્નાર્ડ શોલ્ટ્ઝ, બેન શિકોન્ગો, મેક્સ હેન્ગો.

