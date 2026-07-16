શું બીજી વનડે મેચમાં વરસાદ બનશે વિલન? જાણો કાર્ડિફમાં કેવું રહેશે હવામાન
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની બીજી મેચ કાર્ડિફના સોફિયા ગાર્ડન્સ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
Published : July 16, 2026 at 1:44 PM IST
IND vs ENG 2nd ODI: ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની બીજી ODI મેચ આજે, 16 જુલાઈ (ગુરુવાર) રમાશે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ અને ઇંગ્લેન્ડની ક્રિકેટ ટીમ કાર્ડિફના સોફિયા ગાર્ડન્સ ખાતે ટકરાશે. આ બંને ટીમો વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની બીજી મેચ IST સાંજે 5:30 વાગ્યે શરૂ થશે. ભારતના કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન હેરી બ્રુક સાંજે 5:00 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે. તે પહેલાં, ચાહકો વિચારી રહ્યા હશે કે શું વરસાદ આ મેચને અસર કરશે.
હવામાન રિપોર્ટ
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની મેચ વરસાદથી પ્રભાવિત થશે નહીં. આ મેચમાં વરસાદની અપેક્ષા નથી. આજે, 17 જુલાઈના રોજ કાર્ડિફમાં વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી. પરિણામે, ક્રિકેટ ચાહકો ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની આખી બીજી મેચ જોઈ શકશે.
Sony Sports Network ke TV channels par aa raha hai... The Hitman Show. 🎯— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 15, 2026
Watch Rohit Sharma in action in the 2nd ODI tomorrow at 4:30 PM, LIVE on Sony Sports Network TV channels.#SonySportsNetwork #MamlaPersonalHai #ExtraaaInnings pic.twitter.com/iZzXoqYtWD
કાર્ડિફમાં હવામાનની વાત કરીએ તો, મેચ દરમિયાન તાપમાન 28°C ની આસપાસ રહેશે. હળવા પવનો પણ ફૂંકાશે. મેચ દરમિયાન મેદાન પર પવનની ગતિ 16 કિમી પ્રતિ કલાકની રહેવાની ધારણા છે. કાર્ડિફમાં દિવસભર આકાશ સન્ની રહેવાની ધારણા છે, જેમાં ભેજનું પ્રમાણ 53% છે.
The advantage is India's. Now comes the chance to seal the series. 👊— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 16, 2026
Watch #ENGvIND 2nd ODI, TODAY 4:30 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels. #SonySportsNetwork #MamlaPersonalHai #ExtraaaInnings pic.twitter.com/vhU75hV926
પિચ રિપોર્ટ
બધાની નજર કાર્ડિફ સ્ટેડિયમની પિચ પર છે, જે અત્યાર સુધી ટીમને પીછો કરવા માટે અનુકૂળ રહી છે. ટોસ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે, કારણ કે વિજેતા ટીમ ભૂતકાળના રેકોર્ડના આધારે પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લઈ શકે છે.
કાર્ડિફમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો રેકોર્ડ
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે કાર્ડિફના સોફિયા ગાર્ડન્સ ખાતે ચાર વનડે રમી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ત્રણ મેચ જીતી છે અને એક હારી છે. પરિણામે, આ મેદાન પર ટીમ ઈન્ડિયાનો રેકોર્ડ ઘણો મજબૂત દેખાય છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હવે કાર્ડિફના સોફિયા ગાર્ડન્સ ખાતે પોતાનો રેકોર્ડ સુધારવાનો પ્રયાસ કરશે.
पहले वनडे में शानदार जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे है और उसकी नजरें दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होंगी। 🏏— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) July 15, 2026
मुकाबले का सीधा प्रसारण देखिए DD Sports (DD Free Dish) पर। 📺#ENGvIND #TeamIndia @BCCI @ICC @ShubmanGill pic.twitter.com/lLPD9Azepl
કાર્ડિફમાં ઈંગ્લેન્ડનો રેકોર્ડ
ઈંગ્લેન્ડની ક્રિકેટ ટીમે અત્યાર સુધીમાં આ મેદાન પર કુલ 17 મેચ રમી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ઈંગ્લેન્ડે 10 મેચ જીતી છે. આ મેદાન પર તેઓ ચાર મેચ હારી ગયા છે. ઈંગ્લેન્ડે આ મેદાન પર ત્રણ મેચ પણ રમી છે જે કોઈ પરિણામ વગર સમાપ્ત થઈ છે.
બીજી વનડે ક્યાં જોઈ શકાય છે?
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની બીજી વનડે મેચ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક ચેનલો પર ટીવી પર જોઈ શકાય છે. તમે આ મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ JioHotstar એપ પર જોઈ શકો છો.
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