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IND VS ENG: શું પહેલી વનડેમાં વરસાદ બનશે વિલન?, જાણો કેવુું રહેશે હવામાન

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ 14 જુલાઈએ રમાશે. ચાલો હવામાનની સ્થિતિ પર એક નજર કરીએ.

IND vs ENG weather report
IND vs ENG weather report (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 13, 2026 at 7:23 PM IST

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IND VS ENG: ઇંગ્લેન્ડ સામે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી ગુમાવ્યા બાદ, ટીમ ઇન્ડિયા હવે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમવા માટે તૈયાર છે. ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે પહેલી ODI 14 જુલાઈએ રમાશે. આ શ્રેણીમાં રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી જેવા સ્ટાર ખેલાડીઓ હાજર રહેશે. જસપ્રીત બુમરાહ પણ બોલિંગ વિભાગમાં પાછા ફરવા માટે તૈયાર છે. જોકે, ચાલો જાણીએ કે મેચના દિવસે હવામાન કેવું રહેશે.

હવામાન કેવું રહેશે?

પહેલી ODI બર્મિંગહામના એજબેસ્ટન ખાતે રમાશે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 14 જુલાઈના રોજ વરસાદની 10 ટકા શક્યતા છે. ભેજનું પ્રમાણ 65 ટકા રહેવાની ધારણા છે. 19 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. મેચના દિવસે તડકો રહેશે.

પિચ રિપોર્ટ પર એક નજર

એજબેસ્ટનની પિચ કઠિન અને મિશ્ર સપાટી છે. શરૂઆતમાં ઝડપી બોલરોને ઘણી મદદ મળે છે, પરંતુ જેમ જેમ બોલ જૂનો થાય છે તેમ તેમ બેટ્સમેનોને ફાયદો થવા લાગે છે. ટોસ જીતનારી ટીમ પહેલા બેટિંગ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે, જેના કારણે આ મેચ હાઇ-સ્કોરિંગ મેચ બની શકે છે.

રોહિત-વિરાટ પર રહેશે નજર

ભારતીય ચાહકો રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી વચ્ચેની મેચની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ મેચ વિરાટ કોહલી માટે ખૂબ જ ખાસ છે. તે આ મેદાન પર પોતાની 300મી ODI ઇનિંગ રમશે. એ નોંધવું જોઇએ કે વિરાટ સચિન તેંડુલકર પછી ODIમાં ભારતનો બીજો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે.

શુભમન ગિલ ટીમનું નેતૃત્વ કરશે

શુભમન ગિલ આગામી વનડે શ્રેણીમાં ટીમ ઇન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરશે. અગાઉ T20 ટીમનું નેતૃત્વ કરી ચૂકેલા શ્રેયસ ઐયર આ ફોર્મેટમાં વાઇસ-કેપ્ટન હશે. વધુમાં, વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા પણ આ શ્રેણીમાં રમશે. આ બંને ખેલાડીઓ હાલમાં નોંધપાત્ર ચર્ચા પેદા કરી રહ્યા છે. જોકે, T20 શ્રેણી દરમિયાન ટીમ ઇન્ડિયાના ભાગ્યને જોતાં, ટીમે સતર્ક રહેવું પડશે.

T20i શ્રેણીમાં ટીમ ઈન્ડિયાની હાર

પાંચ મેચની T20i શ્રેણીમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો વ્હાઇટવોશ થયો હતો. શ્રેણીની પહેલી મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી, અને ત્યારબાદ ટીમ સતત ચાર મેચ હારી ગઈ છે. શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમ ઈન્ડિયાનો આ સતત બીજો પરાજય છે. ટીમ આયર્લેન્ડ શ્રેણીમાં પણ સંપૂર્ણપણે વ્હાઇટવોશ થઈ ગઈ હતી. હવે, ODI શ્રેણી શરૂ થશે, અને વિજયની અપેક્ષા છે.

ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ-11

શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર (વાઈસ-કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, ગુર્નુર બ્રાર.

ઇંગ્લેન્ડની સંભવિત પ્લેઇંગ-11

વિલ જેક્સ, બેન ડકેટ, જો રૂટ, હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), જોસ બટલર (વિકેટકીપર), સેમ કરન, જેકબ બેથેલ, જોફ્રા આર્ચર, આદિલ રશીદ, સાકિબ મહમૂદ, ગુસ એટકિન્સન.

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