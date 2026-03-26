બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફીનો શેડ્યૂલ જાહેર, અમદાવાદમાં રમાશે પાંચમી ટેસ્ટ મેચ
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે પાંચ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીનું શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફી જાન્યુઆરીથી માર્ચ સુધી રમાશે.
Published : March 26, 2026 at 8:45 PM IST
BORDER GAVASKAR TROPHY 2027: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે આગામી, વ્યાપક ટેસ્ટ શ્રેણીની તૈયારીઓ સત્તાવાર રીતે શરૂ થઈ ગઈ છે. આ શ્રેણીને બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ શ્રેણી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ચક્રના ભાગ રૂપે રમાશે, તેથી તેનું મહત્વ વધુ છે. જ્યારે શ્રેણી પોતે જ થોડો સમય દૂર છે, ત્યારે BCCI એ પહેલાથી જ તેનું સત્તાવાર શેડ્યૂલ જાહેર કરી દીધું છે. ભારતીય ટીમ માટે, જો તેઓ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થવાની ઇચ્છા રાખે છે તો આ શ્રેણી ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ બનશે.
ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા ટેસ્ટ શ્રેણી જાન્યુઆરીમાં રમાશે
આ વખતે બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફી માટે, ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ ભારતના પ્રવાસે આવશે. શ્રેણી દરમિયાન કુલ પાંચ ટેસ્ટ મેચ રમાશે. શ્રેણી જાન્યુઆરીના અંતમાં શરૂ થવાની છે અને માર્ચની શરૂઆત સુધી ચાલશે. આ મેચો નાગપુર, ચેન્નાઈ, ગુવાહાટી, રાંચી અને અમદાવાદમાં યોજાશે. BCCI દ્વારા જાહેર કરાયેલા શેડ્યૂલ મુજબ, નાગપુરમાં યોજાનારી પહેલી મેચ 21 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે. ચેન્નાઈમાં રમાનારી બીજી મેચ 29 જાન્યુઆરીથી ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલશે. શ્રેણીની ત્રીજી મેચ 11 ફેબ્રુઆરીથી ગુવાહાટીમાં રમાશે. ચોથી મેચ 19 ફેબ્રુઆરીથી રાંચીમાં રમાશે. શ્રેણીની પાંચમી અને અંતિમ મેચ 27 ફેબ્રુઆરીથી 3 માર્ચ સુધી અમદાવાદના ઐતિહાસિક નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
Border–Gavaskar Trophy 2027 Schedule— Cricketopia (@CricketopiaCom) March 26, 2026
1st Test - Jan 21 to Jan 25, Nagpur
2nd Test - Jan 29 to Feb 2, Chennai
3rd Test - Feb 11 to Feb 15, Guwahati
4th Test - Feb 19 to Feb 23, Ranchi
5th Test - Feb 27 to Mar 3, Ahmedabad
વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપના ભાગ રૂપે શ્રેણી રમાશે
ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની આ આગામી શ્રેણી ભારત માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ શ્રેણીના પરિણામ પર આધાર રાખશે કે ટીમ ઈન્ડિયા આગામી વર્ષે યોજાનારી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થાય છે કે નહીં. જોકે, આ પહેલા, ભારતીય ટીમ કેટલાક અન્ય દેશો સામે પણ ટેસ્ટ શ્રેણી રમવાની છે - શ્રેણી જે ટીમ ઈન્ડિયાએ જીતવી જ જોઈએ. બીસીસીઆઈએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, શ્રીલંકા અને ઝિમ્બાબ્વે સામે આગામી ઘરેલુ શ્રેણીનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે. ઓસ્ટ્રેલિયા ઉપરાંત, ટીમ ઈન્ડિયા આ અન્ય ટીમો સામે વન ડે ઇન્ટરનેશનલ (ODI) અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી રમશે. આ બધી ટીમો ભારતનો પ્રવાસ કરવાની છે.
બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફી 2027 શેડ્યૂલ
- 21 જાન્યુઆરી થી 25 જાન્યુઆરી, 2027: પહેલી ટેસ્ટ: નાગપુર
- 29 જાન્યુઆરી થી 2 ફેબ્રુઆરી, 2027: બીજી ટેસ્ટ: ચેન્નાઈ
- 11 ફેબ્રુઆરી થી 15 ફેબ્રુઆરી: ત્રીજી ટેસ્ટ: ગુવાહાટી
- 19 ફેબ્રુઆરી થી 23 ફેબ્રુઆરી, 2027: ચોથી ટેસ્ટ: રાંચી
- 27 ફેબ્રુઆરી થી 3 માર્ચ: પાંચમી ટેસ્ટ: અમદાવાદ
