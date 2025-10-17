ETV Bharat / sports

ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા મેચ ક્યારે અને ક્યાં જોવી, લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ સંબંધિત બધી વિગતો જાણો

ચાલો જાણીએ કે તમે ભારત વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા મેચ ક્યાં મફતમાં જોઈ શકો છો.

ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા
ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 17, 2025 at 8:38 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે છે. શુભમન ગિલના કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ટીમ 19 ઓક્ટોબરથી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમશે. આ શ્રેણીની પહેલી મેચ રવિવારે સવારે 9 વાગ્યે પર્થના ઓપ્ટસ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ક્રિકેટ ચાહકો આ શ્રેણીનું લાઈવ પ્રસારણ અને લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકશે તે અંગે વિચારી રહ્યા છે. તો આજે અમે તમને જણાવીશું કે તેઓ આ શ્રેણીનું લાઈવ પ્રસારણ અને લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકશે.

ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા મેચ મફતમાં ક્યાં જોઈ શકાશે

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની શ્રેણી સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર પ્રસારિત થશે, જેમાં લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ Jio Hotstar પર ઉપલબ્ધ છે, જે રિચાર્જ પર ઉપલબ્ધ છે. જોકે, આ મેચ મફતમાં દર્શકો માટે પણ ઉપલબ્ધ રહેશે. હકીકતમાં, આ શ્રેણી દૂરદર્શન અને DD સ્પોર્ટ્સ પર પણ લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કરવામાં આવશે, જે મફતમાં જોઈ શકાય છે. મફત દર્શકો ફ્રી ડિશ અને ટીવી પર મેચનો આનંદ માણી શકે છે.

રોહિત અને વિરાટ આ શ્રેણીમાં ચમકશે

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી ઓસ્ટ્રેલિયામાં રમાનારી આ શ્રેણીમાં રમતા જોવા મળશે. આખી દુનિયા આ બંનેને રમતમાં જોવા માટે ઉત્સુક છે. રોહિત અને વિરાટે 2024ના T20 વર્લ્ડ કપ પછી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી, અને બંને મે 2025માં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી પણ નિવૃત્તિ લેશે.

હવે, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી બંને ભારત માટે ફક્ત ODI ક્રિકેટ રમી રહ્યા છે. તેઓ બંને 2027ના ODI વર્લ્ડ કપ સુધી રમવા માંગે છે, જ્યારે તેમની ઉંમર ચિંતાનો વિષય છે. તેમના ફોર્મને જોતાં, ઓસ્ટ્રેલિયા શ્રેણી બંને માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.

રોહિત શર્માએ ઓસ્ટ્રેલિયામાં 30 વનડેમાં 5 સદી અને 4 અડધી સદી સાથે 1328 રન બનાવ્યા છે. વિરાટ કોહલીએ ઓસ્ટ્રેલિયામાં 29 મેચમાં 5 સદી અને 6 અડધી સદી સાથે 1327 રન બનાવ્યા છે. ઓસ્ટ્રેલિયાને હવે પોતાનો વનડે રેકોર્ડ સુધારવા માટે આ બંનેની જરૂર પડશે.

