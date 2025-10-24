ETV Bharat / sports

વિરાટ કોહલીના સતત શૂન્ય પર આઉટ થવાથી અનુભવી ખેલાડી થયો ચિંતિત થયો, ત્રીજી વનડે પહેલા મોટું આપ્યું નિવેદન

વિરાટ કોહલી સતત શૂન્ય રન પર આઉટ થયા બાદ ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરે મોટી વાત કહી છે.

વિરાટ કોહલી
વિરાટ કોહલી (IANS)
હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે છે, જેમાં ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમી રહી છે. આ શ્રેણીમાં બે અગ્રણી ભારતીય ખેલાડીઓ, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી, વાપસી કરી રહ્યા છે. રોહિતે એડિલેડમાં ફોર્મ મેળવ્યું હતું, જ્યારે વિરાટ કોહલી પર્થ અને એડિલેડ બંનેમાં પોતાનું ખાતું ખોલવામાં નિષ્ફળ ગયો. વિરાટ બંને મેચમાં પોતાનું ખાતું પણ ખોલવામાં નિષ્ફળ ગયો.

વિરાટના સતત શૂન્ય આઉટ થવાથી તેના ચાહકોમાં ચિંતાનું કારણ બન્યું છે. કોહલીના ચાહકોની સાથે, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ ઑફ સ્પિનર ​​રવિચંદ્રન અશ્વિને પણ કોહલીની વિકેટ ગુમાવવાની રીત અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.

અશ્વિને વિરાટના આઉટ થવા પર ટિપ્પણી કરી

અશ્વિને તેની યુટ્યુબ ચેનલ પર કહ્યું, "મને એક વાતની ચિંતા રહેશે કે વિરાટ ખરેખર બોલની લાઇન ચૂકી ગયો. વિરાટે બોલની લાઇનમાં પોતાનો પગ રાખ્યો. આ મને કહે છે કે તેને ક્રીઝ પર સમય વિતાવવાની જરૂર છે. વિરાટ માટે સિડનીમાં રન ન બનાવવાનું કોઈ કારણ નથી, પરંતુ મને લાગે છે કે તે છેલ્લા બે મેચમાં જે રીતે આઉટ થયો તેના વિશે ઊંડાણપૂર્વક વિચારી રહ્યો હશે." તે સરળ નહીં હોય પણ મને આશા છે કે વિરાટ તેને પાર કરશે.

કોહલીએ અત્યાર સુધી ફક્ત 12 બોલ રમ્યા છે.

એ નોંધવું જોઈએ કે વિરાટ કોહલીએ પર્થમાં રમાયેલી પહેલી મેચમાં 8 બોલનો સામનો કર્યો હતો, જ્યારે એડિલેડ વનડેમાં તેણે ફક્ત 4 બોલ રમ્યા હતા. જોકે, પર્થમાં ફક્ત 8 રન બનાવીને આઉટ થયા બાદ, રોહિત એડિલેડમાં પાછો ફર્યો. તેણે શરૂઆતમાં સમય લીધો પરંતુ એકવાર સ્થિર થયા પછી, તેણે શાનદાર ઇનિંગ રમી.

રોહિતની 73 રનની શાનદાર ઇનિંગથી ભારતે પ્રથમ ઇનિંગમાં 264 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ ઓસ્ટ્રેલિયાએ 46.2 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું અને 2 વિકેટથી મેચ જીતી લીધી. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 25 ઓક્ટોબરે સિડનીમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે શ્રેણીની ત્રીજી અને અંતિમ વનડે રમવાની છે.

