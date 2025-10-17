ETV Bharat / sports

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં કોણ કોના પર ભારી? જાણો છેલ્લી પાંચ શ્રેણીઓનો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ વિશે જાણો

ભારતીય ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે છે, જ્યાં તેઓ પહેલા ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમશે. તે પહેલાં, ચાલો તેમના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ પર એક નજર કરીએ.

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા (IANS)
હૈદરાબાદ: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીની પહેલી મેચ રવિવારે પર્થમાં રમાશે. ક્રિકેટ ચાહકો આ મેચમાં રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી પર નજર રાખશે, કારણ કે આ બંને ખેલાડીઓ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પછી ટીમ ઈન્ડિયા માટે પોતાની પહેલી મેચ રમશે. આ મેચ પહેલા, અમે તમને જણાવીશું કે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે કોનો હાથ ઉપર છે.

ભારત વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા ODI હેડ-ટુ-હેડ

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 152 ODI મેચ રમાઈ છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે આમાંથી 58 મેચ જીતી છે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમે 84 મેચ જીતી છે. આ બંને ટીમો વચ્ચેની દસ મેચ ડ્રો રહી છે. આ આંકડાઓ અનુસાર, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયાથી ઘણી પાછળ છે. ઓસ્ટ્રેલિયા ભારત પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે.

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા (ANI)

છેલ્લી ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા ODI કેવી રહી

આ બંને ટીમો વચ્ચેનો છેલ્લો ODI 4 માર્ચ, 2025 ના રોજ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી દરમિયાન રમાયો હતો. આ મેચમાં ભારતે 4 રનથી જીત મેળવી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ ઇનિંગમાં 264 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે ભારતે 48.1 ઓવરમાં 267 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી હતી. આ મેચમાં ભારત તરફથી વિરાટ કોહલીએ સૌથી વધુ રન બનાવ્યા હતા. તેણે 84 રનની ઇનિંગ રમી હતી, જ્યારે મોહમ્મદ શમીએ સૌથી વધુ 3 વિકેટ લીધી હતી.

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા (ANI)

છેલ્લી 5 ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા ODI શ્રેણીની સ્થિતિ

આ બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી છેલ્લી 5 ODI શ્રેણીની વાત કરીએ તો, ભારતે 2 શ્રેણી જીતી છે અને ઓસ્ટ્રેલિયાએ 3 શ્રેણી જીતી છે. 2019 માં, ઓસ્ટ્રેલિયાએ 5 મેચની શ્રેણી 3-2 થી જીતી હતી. 2020 માં, ભારતે 5 મેચની ODI શ્રેણી 2-1 થી જીતી હતી. 2021 માં, ઓસ્ટ્રેલિયાએ 3 મેચની શ્રેણી 2-1 થી જીતી હતી. 2023 માં, ઓસ્ટ્રેલિયાએ 3 મેચની શ્રેણી 2-1 થી જીતી હતી. 2023 માં, ODI વર્લ્ડ કપ પહેલા બંને ટીમો વચ્ચે ફરીથી 3 મેચની શ્રેણી રમાઈ હતી, જેમાં ભારતે 2-1 થી જીત મેળવી હતી.

