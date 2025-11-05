ETV Bharat / sports

આવતીકાલે ટીમ ઈન્ડિયા ઓસ્ટ્રેલિયા સામે લીડ લેવાનું લક્ષ્ય રાખશે, શ્રેણી 1-1 થી બરાબર છે

સૂર્યકુમાર યાદવની ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ પાસે 5 મેચની શ્રેણીમાં લીડ મેળવવાની તક છે.

આવતીકાલે ટીમ ઈન્ડિયા ઓસ્ટ્રેલિયા સામે લીડ લેવાનું લક્ષ્ય રાખશે
આવતીકાલે ટીમ ઈન્ડિયા ઓસ્ટ્રેલિયા સામે લીડ લેવાનું લક્ષ્ય રાખશે (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 5, 2025 at 8:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે પાંચ મેચની T20I શ્રેણીની ચોથી T20I મેચ ગુરુવારે (6 નવેમ્બર) રમાશે. ત્રણ મેચ પછી શ્રેણી 1-1 થી બરાબર છે, કારણ કે પહેલી મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી. ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા હવે આ મેચ જીતીને શ્રેણીમાં લીડ મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે.

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ચોથો T20I ક્વીન્સલેન્ડના કેરારા ઓવલ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાશે. મેચ IST બપોરે 1:45 વાગ્યે શરૂ થશે, ટોસ IST બપોરે 1:15 વાગ્યે થશે. સૂર્યકુમાર યાદવ અને મિશેલ માર્શ બંને આ મેચ જીતવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે.

બીજી મેચમાં હાર બાદ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ત્રીજી ટી20આઈ માટે નોંધપાત્ર ફેરફારો કર્યા. હર્ષિત રાણાને ટીમમાંથી બહાર કરીને ભારતના સૌથી સફળ ટી20આઈ બોલર અર્શદીપ સિંહને ટીમમાં લાવવામાં આવ્યો, જ્યારે સંજુ સેમસનને ટીમમાંથી બહાર કરીને યુવા વિકેટકીપર-બેટ્સમેન જીતેશ શર્માને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો. વોશિંગ્ટન સુંદરને ઓલરાઉન્ડર તરીકે પણ તક મળી, જેમની બેટિંગે ત્રીજી ટી20આઈમાં ભારતની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી.

શું ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં કોઈ ફેરફાર થશે?

હવે, ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર અને કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ તેમની વિજેતા પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં કોઈ ફેરફાર કરવા માટે અનિચ્છા ધરાવે છે. કુલદીપ યાદવને બાકીની મેચોમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ વરુણ ચક્રવર્તી તેમની ગેરહાજરી અનુભવવા દેતા નથી. વોશિંગ્ટન સુંદર, જેણે પાછલી મેચમાં બોલિંગ કરી ન હતી, તે આ મેચમાં બોલિંગ અને વિકેટ લેવાની અપેક્ષા રાખશે.

ભારતે ત્રીજી T20Iમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને 5 વિકેટથી હરાવ્યું

ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઓસ્ટ્રેલિયાએ હોબાર્ટના બેલેરાઇવ ઓવલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 186 રન બનાવ્યા. ભારતે 18.3 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 188 રન બનાવીને આ લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું.

ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની T20 શ્રેણી માટે ભારતની ટીમ

સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), શુભમન ગિલ (વાઈસ-કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, નીતીશ રેડ્ડી, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), રિંકુ સિંહ, વોશિંગ્ટન સુંદર, જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદિપ સિંહ, હર્ષિત રાણા, વરુણ ચક્રવર્તી.

આ પણ વાંચો:

  1. દક્ષિણ આફ્રિકા સામે બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત, રિષભ પંતની ટીમમાં વાપસી
  2. પ્રથમ એશિઝ ટેસ્ટ માટે ઓસ્ટ્રેલિયા ટીમની ઘોષણા, કેપ્ટન પ્રથમ એશિઝ ટેસ્ટમાંથી બહાર

TAGGED:

INDIA VS AUSTRALIA 4TH T20
INDIA VS AUSTRALIA
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા
IND VS AUS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.