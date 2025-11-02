ETV Bharat / sports

આજે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ટક્કર, ભારતીય ટીમ માટે જીત જરૂરી

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની ત્રીજી T20 મેચમાં જસપ્રીત બુમરાહ પાસે ઇતિહાસ રચવાની તક હશે.

આજે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ટક્કર
આજે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ટક્કર (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 2, 2025 at 1:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની ત્રીજી મેચ આજે, 2 નવેમ્બર (રવિવાર) ના રોજ હોબાર્ટના બેલેરાઇવ ઓવલ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાશે. આ મેચ બપોરે 1:45 વાગ્યે શરૂ થશે, જેમાં ટોસ બપોરે 1:15 વાગ્યે થશે. આ શ્રેણીની પહેલી મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી, અને બીજી મેચમાં ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને 4 વિકેટથી હરાવ્યું હતું.

ભારતીય ટીમ માટે જીત જરૂરી

ભારતીય ટીમ આ શ્રેણીમાં બે મેચ પછી 1-0 થી પાછળ છે. જો ટીમ ઇન્ડિયા આ મેચ જીતે છે, તો તેમની પાસે શ્રેણી જીતવાની તક રહેશે. જો ઓસ્ટ્રેલિયા આ મેચ જીતે છે, તો તેઓ શ્રેણી હારશે નહીં; તો ટીમ ઇન્ડિયા પાસે ફક્ત શ્રેણી બરાબર કરવાની તક રહેશે. તેથી, આ મેચ ભારત માટે કરો યા મરો જેવી હશે; જો તેઓ શ્રેણી જીતવા માંગે છે, તો તેમને આ મેચ કોઈપણ કિંમતે જીતવી પડશે.

આ મેચમાં ભારતીય ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ પાસે એક ખાસ રેકોર્ડ બનાવવાની તક હશે. આ મેચમાં બુમરાહ ભારત માટે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 100 વિકેટ સુધી પહોંચી શકે છે. હાલમાં જસપ્રીત બુમરાહ પાસે 98 વિકેટ છે. જો તે હોબાર્ટમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે વધુ બે વિકેટ લે છે, તો તે ટીમ ઈન્ડિયા માટે 100 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં 100 વિકેટ લેનાર અર્શદીપ સિંહ પછી બીજો ભારતીય બોલર બનશે.

આ સાથે, જસપ્રીત બુમરાહ બીજો એક નવો રેકોર્ડ પણ બનાવશે. 100 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટ પૂર્ણ કરીને, બુમરાહ ભારત માટે ત્રણેય ફોર્મેટ (ટેસ્ટ, ODI અને T20) માં 100 વિકેટ લેનાર પ્રથમ ભારતીય બોલર બનશે. અન્ય કોઈ ભારતીયે આ સિદ્ધિ મેળવી નથી.

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા માટે સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન

ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ.

ઓસ્ટ્રેલિયા: મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ (વિકેટકીપર), ટિમ ડેવિડ, મિશેલ ઓવેન, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, જોશ ફિલિપ, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, નાથન એલિસ, મેથ્યુ કુહનેમેન, જોશ હેઝલવુડ.

આ પણ વાંચો:

  1. આજે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ફાઈનલ ટક્કર, મુંબઈમાં મહામુકાબલો
  2. ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા ટાઇટલ માટે ટકરાશે, વિશ્વને મળશે નવો વિશ્વ ચેમ્પિયન

TAGGED:

INDIA VS AUSTRALIA
INDIA VS AUSTRALIA 3RD T20
IND VS AUS
INDIA VS AUSTRALIA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.