આજે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ટક્કર, ભારતીય ટીમ માટે જીત જરૂરી
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની ત્રીજી T20 મેચમાં જસપ્રીત બુમરાહ પાસે ઇતિહાસ રચવાની તક હશે.
Published : November 2, 2025 at 1:10 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની ત્રીજી મેચ આજે, 2 નવેમ્બર (રવિવાર) ના રોજ હોબાર્ટના બેલેરાઇવ ઓવલ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાશે. આ મેચ બપોરે 1:45 વાગ્યે શરૂ થશે, જેમાં ટોસ બપોરે 1:15 વાગ્યે થશે. આ શ્રેણીની પહેલી મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી, અને બીજી મેચમાં ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને 4 વિકેટથી હરાવ્યું હતું.
ભારતીય ટીમ માટે જીત જરૂરી
ભારતીય ટીમ આ શ્રેણીમાં બે મેચ પછી 1-0 થી પાછળ છે. જો ટીમ ઇન્ડિયા આ મેચ જીતે છે, તો તેમની પાસે શ્રેણી જીતવાની તક રહેશે. જો ઓસ્ટ્રેલિયા આ મેચ જીતે છે, તો તેઓ શ્રેણી હારશે નહીં; તો ટીમ ઇન્ડિયા પાસે ફક્ત શ્રેણી બરાબર કરવાની તક રહેશે. તેથી, આ મેચ ભારત માટે કરો યા મરો જેવી હશે; જો તેઓ શ્રેણી જીતવા માંગે છે, તો તેમને આ મેચ કોઈપણ કિંમતે જીતવી પડશે.
આ મેચમાં ભારતીય ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ પાસે એક ખાસ રેકોર્ડ બનાવવાની તક હશે. આ મેચમાં બુમરાહ ભારત માટે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 100 વિકેટ સુધી પહોંચી શકે છે. હાલમાં જસપ્રીત બુમરાહ પાસે 98 વિકેટ છે. જો તે હોબાર્ટમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે વધુ બે વિકેટ લે છે, તો તે ટીમ ઈન્ડિયા માટે 100 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં 100 વિકેટ લેનાર અર્શદીપ સિંહ પછી બીજો ભારતીય બોલર બનશે.
આ સાથે, જસપ્રીત બુમરાહ બીજો એક નવો રેકોર્ડ પણ બનાવશે. 100 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટ પૂર્ણ કરીને, બુમરાહ ભારત માટે ત્રણેય ફોર્મેટ (ટેસ્ટ, ODI અને T20) માં 100 વિકેટ લેનાર પ્રથમ ભારતીય બોલર બનશે. અન્ય કોઈ ભારતીયે આ સિદ્ધિ મેળવી નથી.
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા માટે સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન
ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ.
ઓસ્ટ્રેલિયા: મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ (વિકેટકીપર), ટિમ ડેવિડ, મિશેલ ઓવેન, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, જોશ ફિલિપ, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, નાથન એલિસ, મેથ્યુ કુહનેમેન, જોશ હેઝલવુડ.
