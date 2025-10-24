IND vs AUS: સિડનીની પિચ કોના પક્ષમાં રહેશે, બેટ્સમેન કે બોલર? આંકડા શું કહે છે તે જાણો
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા સિડનીમાં ત્રીજી વનડે રમવા માટે તૈયાર છે. તે પહેલાં, ચાલો પિચ રિપોર્ટ અને આંકડાઓ પર એક નજર કરીએ.
Published : October 24, 2025 at 8:43 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની ત્રીજી મેચ 25 ઓક્ટોબર, શનિવારના રોજ રમાશે. આ મેચ સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર સવારે 9:00 વાગ્યે શરૂ થશે, જેમાં ટોસ સવારે 8:30 વાગ્યે થશે. ભારતના કેપ્ટન શુભમન ગિલ પોતાની પ્રતિષ્ઠા બચાવવાનો પ્રયાસ કરશે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાના મિશેલ માર્શ 3-0થી શ્રેણી જીતવાનું લક્ષ્ય રાખશે.
એડિલેડમાં એડમ ઝામ્પાના પ્રભાવશાળી બોલિંગ પ્રદર્શનને જોતાં, કુલદીપ યાદવને આ મેચ માટે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરી શકાય છે. તેથી, કુલદીપને સિડનીમાં તક આપી શકાય છે. પરંતુ તે પહેલાં, ચાલો સિડની પિચ રિપોર્ટ અને આ મેચના ODI આંકડાઓ પર એક નજર કરીએ.
સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પિચ રિપોર્ટ અને આંકડા
સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડની પિચને સામાન્ય રીતે બેટિંગ-ફ્રેન્ડલી પિચ માનવામાં આવે છે. બેટ્સમેન સેટ થયા પછી રન બનાવવાનું વલણ ધરાવે છે. બોલ બેટ પર સારી ગતિએ આવે છે, જેનાથી બેટ્સમેન સરળતાથી મોટા શોટ ફટકારી શકે છે. ઝડપી બોલરોને અહીં ગતિ મેળવવા માટે વધારાની મહેનત કરવી પડે છે, અને આ પિચ મેચ આગળ વધતાં સ્પિનરોને પણ મદદ કરે છે.
આ પીચ પર ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવી એ એક સારો વિકલ્પ છે. આ મેદાન પર કુલ 168 વનડે રમાઈ છે, જેમાંથી બેટિંગ કરનારી ટીમે 96 જીત મેળવી છે. બીજી બેટિંગ કરનારી ટીમે 64 જીત મેળવી છે. આ મેદાન પર સરેરાશ પ્રથમ ઇનિંગનો સ્કોર 224 છે, જ્યારે સરેરાશ બીજી ઇનિંગનો સ્કોર 189 છે. આ મેદાન પર સૌથી વધુ સ્કોર 408 છે, જ્યારે સૌથી ઓછો સ્કોર 101 છે.
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાની સંભવિત પ્લેઇંગ-11
ભારત: રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર, અક્ષર પટેલ, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, મોહમ્મદ સિરાજ.
ઓસ્ટ્રેલિયા: મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), ટ્રેવિસ હેડ, મેથ્યુ શોર્ટ, મેટ રેનશો, એલેક્સ કેરી (વિકેટકીપર), કૂપર કોનોલી, મિશેલ ઓવેન, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, મિશેલ સ્ટાર્ક, એડમ ઝામ્પા, જોશ હેઝલવુડ.
