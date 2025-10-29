ETV Bharat / sports

ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો, સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર ઓસ્ટ્રેલિયા સામે શરૂઆતની મેચોમાંથી થયો બહાર

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના આ ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર ઈજાના કારણે પ્રથમ ત્રણ T20 મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.

નીતિશ કુમાર રેડ્ડી
નીતિશ કુમાર રેડ્ડી (IANS)
હૈદરાબાદ: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ આજે (બુધવાર) કેનબેરાના મનુકા ઓવલ ખાતે રમાઈ રહી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટન મિશેલ માર્શે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. તેમણે ભારતના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવને પહેલા બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું. સૂર્યાએ પોતાની પ્લેઈંગ ઈલેવનની જાહેરાત કરી.

ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પહેલી T20 માટે સૂર્યકુમાર યાદવે ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર નીતિશ કુમાર રેડ્ડીને પોતાની ટીમમાં સામેલ કર્યો ન હતો. નીતિશ કુમાર રેડ્ડી હાલમાં ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યા છે. તેથી, તેમને આ મેચમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની પરિસ્થિતિમાં તે ટીમ માટે મુખ્ય ખેલાડી બની શકે છે.

નીતિશ કુમાર રેડ્ડી માટે ખરાબ સમાચાર

નીતીશ કુમાર રેડ્ડી પ્રથમ ત્રણ ટી20 મેચોમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. આ ઓલરાઉન્ડર એડિલેડમાં બીજી વનડે દરમિયાન ડાબા જાંઘમાં થયેલી ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો હતો પરંતુ તેણે ગરદનમાં જકડાઈ જવાની ફરિયાદ કરી છે, જેના કારણે તેની રિકવરી અને હલનચલન પર અસર પડી છે. બીસીસીઆઈ મેડિકલ ટીમ તેની પ્રગતિ પર નજર રાખી રહી છે.

નીતિશ કુમાર રેડ્ડીનો ટી20I રેકોર્ડ

નીતીશ કુમાર રેડ્ડીએ 6 ઓક્ટોબર, 2024 ના રોજ ગ્વાલિયરમાં ભારત માટે ટી20I ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેણે બાંગ્લાદેશ સામેની ત્રણ મેચની ટી20I શ્રેણીમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું. ત્યારથી, તે ટીમ ઈન્ડિયા માટે મુખ્ય ખેલાડી રહ્યો છે.

નીતિશે ભારત માટે ચાર ટી20I મેચોમાં ત્રણ ઇનિંગ્સમાં 90 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક અડધી સદી છે. તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 74 છે. તેનો સરેરાશ 45.0 છે અને તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 180.0 છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે ચાર ચોગ્ગા અને આઠ છગ્ગા ફટકાર્યા છે. તેણે ત્રણ વિકેટ પણ લીધી છે.

