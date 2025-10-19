ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા મેચમાં પહેલીવાર જોડાયા 3 ખતરનાક ખેલાડીઓ, જાણો કોને મળી તક
Published : October 19, 2025 at 3:28 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ પર્થના ઓપ્ટસ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં ત્રણ ખેલાડીઓ ODI ડેબ્યૂ કરી રહ્યા છે, જે 50 ઓવરની મેચમાં ડેબ્યૂ કરી રહ્યા છે. આજે, અમે તમને આ ખેલાડીઓ વિશે જણાવીશું.
ભારતીય ટીમ માટે કોણે ડેબ્યૂ કર્યું?
ભારત માટે, ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ પોતાનો ODI ડેબ્યૂ કર્યો. તેમણે ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્મા પાસેથી ડેબ્યૂ કેપ મેળવી. અગાઉ, નીતિશ ભારત માટે T20 અને ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમી ચૂક્યા છે. હવે, તે ODI ક્રિકેટમાં પોતાની પરાક્રમ દર્શાવવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.
ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમમાં બે ખેલાડીઓએ ડેબ્યૂ કર્યું
મેથ્યુ રેનશો અને મિચ ઓવેને ઓસ્ટ્રેલિયા માટે ODI ડેબ્યૂ કર્યું. ટોસ પહેલા તેમને અનુક્રમે શોન માર્શ અને ટિમ ડેવિડ દ્વારા તેમની ODI કેપ આપવામાં આવી. મેથ્યુ રેનશો તેની પ્રથમ ODIમાં પાંચમા નંબર પર બેટિંગ કરશે. તે ટીમમાં ફિનિશરની ભૂમિકા ભજવતો જોવા મળશે. ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર મિચ ઓવેન સાતમા નંબર પર રમતા જોવા મળશે.
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાની પ્લેઇંગ 11 ટીમ
ભારત: રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, હર્ષિત રાણા, મોહમ્મદ સિરાજ, અર્શદીપ સિંહ.
ઓસ્ટ્રેલિયા: ટ્રેવિસ હેડ, મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), મેથ્યુ શોર્ટ, જોશ ફિલિપ (વિકેટકીપર), મેટ રેનશો, કૂપર કોનોલી, મિશેલ ઓવેન, મિશેલ સ્ટાર્ક, નાથન એલિસ, મેથ્યુ કુહનેમેન, જોશ હેઝલવુડ.
આ મેચ વિશે વાત કરીએ તો, ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટન મિશેલ માર્શે ટોસ જીતીને ભારતને પહેલા બેટિંગ કરવાનું કહ્યું. ભારતે અત્યાર સુધી ૧૫ ઓવરમાં ૪૮ રનમાં ૪ વિકેટ ગુમાવી દીધી છે. વરસાદને કારણે વિક્ષેપિત મેચ હવે ૩૨ ઓવરની કરવામાં આવી છે.
