ETV Bharat / sports

ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા મેચમાં પહેલીવાર જોડાયા 3 ખતરનાક ખેલાડીઓ, જાણો કોને મળી તક

આ મેચમાં, ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાના ત્રણ ખેલાડીઓએ વનડે ડેબ્યૂ કર્યું છે.

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 19, 2025 at 3:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ પર્થના ઓપ્ટસ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં ત્રણ ખેલાડીઓ ODI ડેબ્યૂ કરી રહ્યા છે, જે 50 ઓવરની મેચમાં ડેબ્યૂ કરી રહ્યા છે. આજે, અમે તમને આ ખેલાડીઓ વિશે જણાવીશું.

ભારતીય ટીમ માટે કોણે ડેબ્યૂ કર્યું?

ભારત માટે, ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ પોતાનો ODI ડેબ્યૂ કર્યો. તેમણે ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્મા પાસેથી ડેબ્યૂ કેપ મેળવી. અગાઉ, નીતિશ ભારત માટે T20 અને ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમી ચૂક્યા છે. હવે, તે ODI ક્રિકેટમાં પોતાની પરાક્રમ દર્શાવવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.

ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમમાં બે ખેલાડીઓએ ડેબ્યૂ કર્યું

મેથ્યુ રેનશો અને મિચ ઓવેને ઓસ્ટ્રેલિયા માટે ODI ડેબ્યૂ કર્યું. ટોસ પહેલા તેમને અનુક્રમે શોન માર્શ અને ટિમ ડેવિડ દ્વારા તેમની ODI કેપ આપવામાં આવી. મેથ્યુ રેનશો તેની પ્રથમ ODIમાં પાંચમા નંબર પર બેટિંગ કરશે. તે ટીમમાં ફિનિશરની ભૂમિકા ભજવતો જોવા મળશે. ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર મિચ ઓવેન સાતમા નંબર પર રમતા જોવા મળશે.

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાની પ્લેઇંગ 11 ટીમ

ભારત: રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, હર્ષિત રાણા, મોહમ્મદ સિરાજ, અર્શદીપ સિંહ.

ઓસ્ટ્રેલિયા: ટ્રેવિસ હેડ, મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), મેથ્યુ શોર્ટ, જોશ ફિલિપ (વિકેટકીપર), મેટ રેનશો, કૂપર કોનોલી, મિશેલ ઓવેન, મિશેલ સ્ટાર્ક, નાથન એલિસ, મેથ્યુ કુહનેમેન, જોશ હેઝલવુડ.

આ મેચ વિશે વાત કરીએ તો, ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટન મિશેલ માર્શે ટોસ જીતીને ભારતને પહેલા બેટિંગ કરવાનું કહ્યું. ભારતે અત્યાર સુધી ૧૫ ઓવરમાં ૪૮ રનમાં ૪ વિકેટ ગુમાવી દીધી છે. વરસાદને કારણે વિક્ષેપિત મેચ હવે ૩૨ ઓવરની કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. લાઈવ AUS vs IND: ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને આપ્યો 131 રનનો પડકાર, વરસાદના કારણે 26 ઓવરની મેચ કરાઈ
  2. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પોતાની વાપસી વિશે કોહલીએ આપ્યું મોટું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું કિંગ કોહલીએ

TAGGED:

INDIA VS AUSTRALIA
INDIA VS AUSTRALIA 1ST ODI
INDIA VS AUSTRALIA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.