ETV Bharat / sports

ભારત-અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે રમાશે 3 મેચોની T20I શ્રેણી, જુઓ સંપૂર્ણ શેડ્યુલ

અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (ACB) એ નવી દિલ્હીમાં ભારત સામે ત્રણ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીની તારીખોની પુષ્ટિ કરી છે.

ભારત-અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે રમાશે T20I શ્રેણી
ભારત-અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે રમાશે T20I શ્રેણી (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2026 at 8:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND VS AFG: અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (ACB) એ નવી દિલ્હીમાં ભારત સામે ત્રણ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીની તારીખોની પુષ્ટિ કરી છે. સોમવારે (10 ઓગસ્ટ) જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, ACB એ જાહેરાત કરી કે આ મેચો 13, 15 અને 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. બોર્ડે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ આ તારીખોને પોતાની સંમતિ આપી દીધી છે.

13 સપ્ટેમ્બરથી 17 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન મેચ રમાશે

ક્રિકબઝ પાસે ઉપલબ્ધ પત્ર મુજબ, અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (ACB) ના CEO નસીબ ખાને તેમના વ્યાપારી ભાગીદારોને જાણ કરી છે કે 2026 માં ભારતનો અફઘાનિસ્તાન પ્રવાસ 13 સપ્ટેમ્બરથી 17 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન યોજાશે. તેમણે પુષ્ટિ આપી કે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) આ તારીખો પર સંમત થઈ ગયું છે અને મેચો માટેના સ્થળો પણ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. નોંધનીય છે કે જૂનની શરૂઆતમાં, ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે મુલ્લાનપુરમાં એક ટેસ્ટ મેચ રમાઈ હતી, ત્યારબાદ ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમાઈ હતી.

ભારતનો બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ રદ થવાની શક્યતા

અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના એક નિર્ણયને કારણે ટીમ ઈન્ડિયાનો બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ લગભગ અશક્ય લાગી રહ્યો છે. બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) 1 થી 13 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન છ મેચનું આયોજન કરવાનો ઇરાદો ધરાવતો હતો, પરંતુ અફઘાનિસ્તાન શ્રેણીની એક મેચ આ સમયગાળા સાથે ટકરાઈ રહી છે. ફક્ત ત્રણ અઠવાડિયા બાકી હોવાથી, સરકાર તરફથી અચાનક, મોટો નિર્ણય ન આવે ત્યાં સુધી પ્રવાસને અસરકારક રીતે રદ ગણવો જોઈએ.

અફઘાનિસ્તાન બોર્ડે BCCI ને પત્ર લખ્યો

અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (ACB) એ જણાવ્યું હતું કે, અધિકારીઓ દ્વારા શ્રેણી અંગે હજુ સુધી સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, પરંતુ તે '2026 માં ભારતના અફઘાનિસ્તાન પ્રવાસ' માટેની તારીખો અને સ્થળો અંગે પુષ્ટિ થયેલ વિગતો પ્રદાન કરવા માટે આ પત્ર મોકલી રહ્યું છે. આ માહિતી સાથે, ટેલિકાસ્ટ અને મીડિયા અધિકારો ધરાવતી કંપનીઓ હવે આ શેડ્યુલના આધારે તેમની તૈયારીઓ, પ્રસારણ વ્યવસ્થા, પ્રમોશન અને અન્ય સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન શરૂ કરી શકે છે.

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની T20 શ્રેણીનો શેડ્યુંલ

  • પહેલી T20i: 13 સપ્ટેમ્બર
  • બીજી T20i: 15 સપ્ટેમ્બર
  • ત્રીજી T20i: 17 સપ્ટેમ્બર

આ પણ વાંચો:

  1. ભારત-શ્રીલંકા ટેસ્ટ શ્રેણી ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે લાઈવ જોવી? જાણો સંપૂર્ણ માહિતી
  2. દિલ્હી કેપિટલ્સના ખેલાડીની ધરપકડ, મેડિકલ વિદ્યાર્થીએ દુષ્કર્મનો આરોપ લગાવ્યો

TAGGED:

INDIA VS AFGHANISTAN
IND VS AFG
IND VS AFG SCHEDULE
IND VS AFG T20I SERIES
IND VS AFG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.