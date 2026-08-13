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સોની કે સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ? કઈ ચેનલ પર ભારત-અફઘાનિસ્તાન શ્રેણીનું પ્રસારણ થશે? કઈ એપ લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ હોસ્ટ કરશે તે જાણો

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની T20 શ્રેણીનું લાઈવ પ્રસારણ કઈ ચેનલ પર થશે? ચાલો આજે જાણીએ.

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2026 at 7:22 PM IST

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IND VS AFG: ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે સપ્ટેમ્બરમાં ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી યોજાવાની છે. આ શ્રેણીની જાહેરાત અણધારી રીતે કરવામાં આવી હતી, કારણ કે તે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના વાર્ષિક શેડ્યુલનો ભાગ નહોતી. ભારતીય ટીમ મૂળ સપ્ટેમ્બરના આ સમયગાળા દરમિયાન બાંગ્લાદેશ સામે શ્રેણી રમવાની હતી; જોકે, તે શ્રેણી મુલતવી રાખવામાં આવી હતી, અને તેના સ્થાને આ નવી શ્રેણીની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. હવે દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચ રમાશે, જે બંને ટીમો વચ્ચે એક્શનથી ભરપૂર અને રોમાંચક મુકાબલાનું વચન આપે છે.

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની આગામી શ્રેણીમાં તમને ફરી એકવાર વૈભવ સૂર્યવંશી જોવા મળશે. તેમની સાથે, કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર પણ ભારતીય T20 ટીમનું નેતૃત્વ કરતા જોવા મળશે. શ્રેણી પહેલા, બંને ટીમોના ચાહકો જાણવા માટે ઉત્સુક છે કે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી ક્યાં પ્રસારિત થશે અને કઈ એપ પર તેનું લાઇવ-સ્ટ્રીમિંગ થશે. તો, ચાલો આજે આ શ્રેણીના લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ સંબંધિત બધી વિગતો તમારી સાથે શેર કરીએ.

ટીમ ઈન્ડિયા અને અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ વચ્ચેની શ્રેણીની મેચો ભારતમાં સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર પ્રસારિત કરવામાં આવશે નહીં. શ્રેણીનું લાઈવ કવરેજ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર ઉપલબ્ધ રહેશે. વધુમાં, મેચોનું ડીડી સ્પોર્ટ્સ પર પણ લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે.

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની શ્રેણીનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ ભારતમાં Jio Hotstar એપ અથવા SonyLIV એપ પર ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. તેના બદલે, શ્રેણીનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ FanCode પર કરવામાં આવશે. પરિણામે, ત્રણેય મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ જોવા માંગતા ચાહકોએ FanCode પર સબ્સ્ક્રિપ્શન ખરીદવું પડશે.

અફઘાનિસ્તાન અને ટીમ ઈન્ડિયા વચ્ચે 13 સપ્ટેમ્બરથી 17 સપ્ટેમ્બર, 2026 દરમિયાન ત્રણ મેચ રમવાની છે. શ્રેણીની પહેલી મેચ 13 સપ્ટેમ્બરે રમાશે, જ્યારે બીજી ટી20 મેચ 15 સપ્ટેમ્બરે અને ત્રીજી 17 સપ્ટેમ્બરે રમાશે. ત્રણેય મેચ એક જ સ્થળે રમાશે. મેચો સંભવતઃ સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થઈ શકે છે, જોકે ચોક્કસ સમય હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી.

ઘણા સમયથી, ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો SonyLIV અને JioHotstar એપ્સ પર લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ જોઈ રહ્યા છે. હવે, તેઓ FanCode પર પણ લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ જોઈ શકશે. જોકે, ચાહકો આ શ્રેણીમાં વૈભવ સૂર્યવંશી અને અભિષેક શર્માને વિસ્ફોટક બેટિંગ કરતા જોવા માટે આતુરતાથી રાહ જોશે.

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