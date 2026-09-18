ભારતની અંડર-19 ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું, યશવર્ધન ચૌહાણ રહ્યો મેચનો હિરો
સેહવાગ અને દ્રવિડ ફરી એકવાર ભારતીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ્યા છે. વીરેન્દ્ર સેહવાગના પુત્ર આર્યવીર અને રાહુલ દ્રવિડના પુત્ર અન્વય ભારતની અંડર-19 ટીમ માટે રમી રહ્યા છે.
Published : September 18, 2026 at 7:10 PM IST
IND U19 vs AUS U19: ભારત અંડર-19 અને ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19 ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચેની યુથ વન-ડે (ODI) શ્રેણીની પ્રથમ મેચ રાજકોટના ખંડેરી સ્થિત નિરંજન શાહ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી. વરસાદને કારણે મેચને ઘટાડીને 20 ઓવરની કરવામાં આવી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19 ટીમે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ભારત અંડર-19 ટીમે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 6 વિકેટના નુકસાને 182 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 175 રન જ બનાવી શકી અને 7 રનથી મેચ હારી ગઈ.
ભારત અંડર-19નો સન્માનજનક સ્કોર
ટોસ હાર્યા બાદ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ભારત અંડર-19 ટીમની શરૂઆત સારી રહી ન હતી. ભારતના દિગ્ગજ ખેલાડી વીરેન્દ્ર સેહવાગના પુત્ર અને ઓપનર આર્યવીર સેહવાગે 26 બોલમાં 28 રનની નાની પણ મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી હતી. આ ઉપરાંત, ચોથા ક્રમે બેટિંગ કરવા આવેલા ઓલરાઉન્ડર યશવર્ધન ચૌહાણે 34 બોલમાં 54 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી હતી. અંતિમ તબક્કામાં, ભારતના દિગ્ગજ ખેલાડી રાહુલ દ્રવિડના પુત્ર અને વિકેટકીપર-બેટર અન્વયે તોફાની બેટિંગ કરતા માત્ર 18 બોલમાં 38 રન બનાવ્યા હતા. 211.11ના સ્ટ્રાઈક રેટથી બેટિંગ કરતા તેણે 2 ચોગ્ગા અને 3 ગગનચુંબી છગ્ગા ફટકાર્યા હતા, જેનાથી ટીમને મજબૂત સ્કોર સુધી પહોંચવામાં મદદ મળી હતી.
India U19 beats Australia U19 by 7 runs. @sportstarweb— Shayan Acharya (@ShayanAcharya) September 18, 2026
આ ત્રણ બેટ્સમેનો ઉપરાંત, કુશાગ્ર ઓઝાએ 16 અને અર્જુન રાજપૂતે 15 રન બનાવીને ભારતની અંડર-19 ટીમને 20 ઓવરમાં 6 વિકેટે 182 રન સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાની અંડર-19 ટીમ વતી સ્પેન્સર ગ્રીન અને એલી બ્રેઈને બે-બે વિકેટ ઝડપી હતી; જોકે, અન્ય બોલરો તરફથી તેમને પૂરતો સહયોગ મળ્યો ન હતો, જેના કારણે ટીમે અંતિમ ઓવરોમાં ઘણા રન આપવા પડ્યા હતા.
રસાકસીભરી મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો પરાજય
183 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે ઓસ્ટ્રેલિયાની અંડર-19 ક્રિકેટ ટીમે મજબૂત શરૂઆત કરી હતી. ઓપનિંગ બેટ્સમેન નીલ પટેલે 31 બોલમાં 45 રનની શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી હતી. તેમને સાથ આપતા હેડન બાર્બુલોવિચે માત્ર 24 બોલમાં 40 રન ફટકાર્યા હતા. આ ઉપરાંત, ઝેડ હેલિકે 24 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. અંતિમ તબક્કામાં, કેપ્ટન જેક ઝોસ્નેકે 27 બોલમાં 55 રન ફટકાર્યા હતા.
આમ છતાં, તેમની ટીમ 20 ઓવરમાં 7 વિકેટના ભોગે માત્ર 175 રન જ બનાવી શકી. આ સાથે જ, ભારતીય ટીમે રસાકસીભરી મેચમાં 7 રનથી વિજય મેળવીને શ્રેણીમાં 1-0ની સરસાઈ હાંસલ કરી. ભારતની અંડર-19 ટીમ માટે યશવર્ધન ચૌહાણે 2 વિકેટ ઝડપી હતી; જોકે, મોહિત ઉલ્વાએ સૌથી વધુ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું હતું અને પોતાની 4 ઓવરમાં માત્ર 19 રન આપ્યા હતા, આ એવું પ્રદર્શન હતું જેણે આખરે ટીમની જીતનો માર્ગ મોકળો કર્યો.
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